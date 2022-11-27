Из-за заряда про Месси было несколько драк. Самый огненный матч на ЧМ уже состоялся

После игры с Саудовской Аравией болельщикам сборной Аргентины пришлось нелегко: саудовцы при удобном случае спрашивали их, где они потеряли главного героя сборной, при этом ещё издевательски разводя руками и смотря по сторонам. От саудовцев кричалка про поиск Месси перебралась к мексиканцам, которые оказались не лучше.

На матче Англии и США они сидели через ряд с аргентинцами и, воспользовавшись соседством, снова решили поинтересоваться, где Месси. Те ответили просто, но жёстко: «Ноль трофеев». На этом разговор не закончился – мексиканцы ещё несколько раз попытались овладеть вниманием аргентинцев, пытавшихся всё это время сосредоточиться на игре. Обошлось без драки, но было близко: в какой-то момент один друг держал другого, чтобы тот остался сидеть на месте.

А вот в фан-зоне на почве подстрекательств драка между одними и другими всё же произошла: мексиканцы со смешками нападали, аргентинцы отвечали – потом слова закончились и в ход пошли кулаки. Уже перед матчем произошла ещё одна стычка, но уже на трибуне: болельщики снова столкнулись из-за Месси и выяснения, куда же он всё-таки пропал.

Аргентина — Мексика Фото: Getty Images

Спустя 64 минуты все интересующиеся получили ответ на свой вопрос.

Сборная Аргентины Фото: Alex Grimm/Getty Images

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Накал, предшествовавший матчу, ощущался уже на подходе к стадиону: мексиканцы в разнообразных костюмах уверенно двигались ко входам, аргентинцы с особой страстью затягивали Vamos Argentina («Вперёд, Аргентина»), проходя мимо соперников. Билетов всем желающим попасть на главный (пока что) матч этого чемпионата мира хватило не всем, из-за чего у входов стояли болельщики с табличками и надеждой в глазах. «Я не могу это пропустить, – сказал Мартин из Аргентины. – У меня нет билета, но я буду надеяться до последнего».

Аргентина — Мексика Фото: «Чемпионат»

Желающих попасть на трибуны оказалось так много, что стюардам пришлось вызывать подкрепление в подтрибунку и на сектора: болельщики хаотично перемешивались, занимая чужие места и вставая даже в проходах, с чем стюарды в какой-то момент бросили бороться. «Прости, если я сейчас тебя задену или ещё что, – обратился аргентинец перед началом гимна. – Я так переживаю, что вообще не могу себя контролировать!».

Не задел, но исполнение было эмоциональным – таким, как будто он исполняет молитву перед самым ответственным днём в жизни. Но громче гимн исполнили мексиканцы – численное преимущество на трибунах всё же было за ними.

Аргентина — Мексика Фото: «Чемпионат»

Уже во время матча на трибунах стоял гул из голосов: аргентинские песни смешивались с мексиканскими, мексиканские тонули в аргентинских. Болельщики, неравномерно расположившиеся на секторах, пытались друг друга перекричать, отчего так наэлектризовывали стадион, что внутри всё начинало дрожать от напряжения.



Болельщики звонили своим друзьям и близким по видео, показывая им трибуны, чтобы поделиться этой атмосферой, которой на этом чемпионате мира так не хватило. Мой сосед по ряду позвонил сразу нескольким людям, используя одни и те же прилагательные: невероятно, круто, незабываемо и ещё раз невероятно.

Потом забил Месси, и стало ещё громче: трибуны начали скандировать его имя и делать руками такое движение, похожее на поклонение. Аргентинская трибуна за воротами, видевшая этот гол прямо перед собой, окончательно сошла с ума – издалека казалось, что от тысячи подпрыгивающих в один момент людей она начала аж вибрировать.

После второго мяча в воздух полетели футболки, и это безумие было уже не остановить: некоторые болельщики прямо с трибуны кричали в небо благодарности богу и Марадоне. В это время мексиканцы один за другим медленно пробирались к выходу с секторов, где было особенно много аргентинцев.

После финального свистка команда в полном составе подошла поблагодарить активную трибуну. В этот же момент там появился двойной баннер, на котором были изображены рядом Месси и Марадона – в этом матче Лео сравнялся с Диего по количеству голов за сборную.

Аргентина — Мексика Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спустя 40 минут после окончания матча аргентинцы всё ещё пели на трибуне – уходить они не торопились, потому что перед входом в метро их ждала примерно получасовая пробка. Они брали от этого вечера всё. Потому что их вечер наконец настал.

***

Теперь чемпионат мира точно начался. Теперь все знают, где Лео Месси.