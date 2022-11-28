Европа борется с ФИФА из-за цензуры, но бросается на флаг России. Где последовательность?

Цензура – главное околофутбольное явление катарского чемпионата мира. И важный инструмент в локальной войне, которую запустили некоторые европейские страны против ФИФА. Понятно, что обычные болельщики вряд ли об этом думают – их куда больше тревожит отсутствие пива. Либо то, как и в чём пронести добытый напиток на стадион. А вот крупные федерации давно переключились на другое. Но, похоже, и здесь уже запустилась непоследовательность.

Вы же помните жест, с которым вышли игроки сборной Германии на первый матч? Они прикрыли лицо рукой на совместной фотографии – знак того, что им нельзя не только что-то делать, но и говорить. ФИФА уже запретила носить игрокам повязки с надписью One Love. Но это ещё можно связать с особенностями местной культуры. При этом странно ставить её на первое место, когда ты принимаешь международное событие. То есть все остальные взгляды нужно оставить на родине. А в Катаре только так. Но ладно — повязки. Дании и вовсе не разрешили надевать тренировочную форму с надписью «Права человека для всех». Видимо, тоже плевок в сторону местной культуры. Хотя в этой надписи точно нет политического месседжа.

Сейчас дошло до того, что некоторые европейские ассоциации хотят судиться с ФИФА. В их головах такое отношение – та самая цензура, от которой они сильно отвыкли. Окей, имеют на это право. Но следите за ходом мысли: одни и те же люди сначала громко кричат о цензорах в ФИФА, а потом они же набрасываются на Гаэля Ондуа, который сделал на бутсах крошечную картинку российского флага. Получается, это другое?

Вы точно натыкались на все эти реакции: в Норвегии, Польше наверняка где-то ещё призывали чуть ли не посадить камерунско-российского полузащитника в самолёт и отправить куда подальше. Действительно, чудовищное преступление – набить флаг страны, которая входит в ФИФА и УЕФА. Это же такой великий политический посыл – примерно на 10-15 тысяч подписчиков в его соцсетях. А ещё, наверное, пропаганда чего-то. Хорошо, что ФИФА быстро отреагировала. И сообщила, что никаких проблем нет. И каждый имеет право указывать место, которое считает своим домом, на вещах, которые ему принадлежат.

Согласитесь, что это странно. Окей, ФИФА наложила ценз на европейские идеи. Но вместо того, чтобы разбираться с этим, европейские федерации пытаются сделать то же самое по отношению к обычному футболисту. А ведь он просто любит страну, которая им не нравится. В их понимании любовь, видимо, тоже стоит цензурировать. И они с удовольствием бы этим занялись.

Бутсы Ондуа Фото: из личного архива Гаэля Ондуа

Но лучше всего отношение к происходящему описал сам Ондуа: «Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия – это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия – мой родной дом. От этого никогда не откажусь».

Так что на следующее матчи он вряд ли станет стирать картинку. И тогда уже особенно инициативным придётся придираться к чему-то ещё.