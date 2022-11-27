Курьёзнейший гол похоронил победителей Германии. Как вратарь мог это пустить?

Японию негласно признали командой-открытием 1-го тура. Весь матч отбиваться от атак немцев, во втором тайме активировать игру впереди на 15 минут и победить фаворита – правда же звучит круто? Максимальный прагматизм. Некоторые даже аккуратно заговорили о Японии как о команде, которая может преподнести сенсацию и в плей-офф. Но стоп. Сначала ведь нужно выйти из группы.

Их второй соперник – Коста-Рика – самая блеклая команда 1-го тура. Семь мячей от Испании – такого никто не повторил. Сценарий очного матча представлялся очевидным. Но реальность оказалась другой – 0 ударов в створ ворот за первый тайм от обеих команд. Такое мы уже видели в Катаре, но как же не хочется к этому привыкать.

Хорошо, что второй тайм всё изменил. Япония наконец-то вспомнила, кто фаворит, и побежала в атаку. Однако в игру включился Навас – он отражал все более или менее опасные удары, а штрафные у азиатов летели куда угодно — только не в ворота. Коста-Рика на удивление смогла за короткое время наладить более приличную игру в обороне. Хоть и во многом за счёт количества футболистов. В районе вратарской при атаках японцев нередко оказывались по три-четыре футболиста. Порой мяч просто выносился. И вряд ли Коста-Рика особо думала об атаке.

Даже главный тренер «тикос» Луис Суарес в середине второго тайма уж совсем внешне обречённо наблюдал за игрой своей команды. Похоже, в них не верил никто. Но потом они неожиданно забили. Ельцин Техеда выкатил классную передачу на Кейшера Фуллера, один из японцев не успел создать искусственный офсайд, и защитник резко пробил. Пусть и по очень странной траектории, однако мяч залетел в ворота, обогнув вратаря. Сюити Гонда явно ошибся с выбором позиции. Сделай он пару шагов назад, без проблем отразил бы этот удар. Но ошибку было уже не исправить.

Японцы тут же бросились отыгрываться. И даже выдумали пару хаотичных атак, когда в штрафной Наваса начиналась реальная паника. Однако костариканцы отбивались. Да, порой нелепо и странно, но главное — эффективно.

Даже победа не выводила бы Японию в плей-офф. Ведь третий матч у них с грозной Испанией. Но поражение почти лишило их шансов на сенсацию. Хотя многое будет зависеть от третьего матча. И сегодняшней игры Германии и Испании.