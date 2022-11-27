«Ростов» до последнего мог вылететь из Кубка России. Но Карпин изменил всё одной заменой

«Ростов» на своём поле обыграл «Ахмат» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. Этот успех позволил команде Валерия Карпина выйти в плей-офф турнира в самый последний момент, обойти грозненцев удалось лишь по дополнительным показателям.
«Ростов» и Карпин загнали себя в угол
К заключительному туру группового этапа Кубка России ростовчане подходили на последнем месте в группе С: впереди были «Ахмат» (9), «Оренбург» (8) и «Динамо» (7). Как становится понятно, в плей-офф мог квалифицироваться каждый. А в случае равенства очков для выхода в следующую стадию пришлось бы считать дополнительные показатели – очные встречи, разницу мячей и даже количество карточек!
Видимо, «Ростову» нужно было как-то себя зажечь. Иначе не объяснишь провальную кубковую кампанию: минус три очка от первого места места – это серьёзно. Так что встреча на Дону прошла при полном доминировании хозяев. Это стало ясно ещё в первом тайме, когда Лангович сотворил мини-шедевр: получил мяч от Щетинина с правого фланга, влетел в штрафную, обыграл между ног Харина и прошил вратаря. Очень красиво!
Тут же в онлайн-таблице «Ростов» поднялся выше, но даже при таком счёте у «Ахмата» было преимущество по итогам двух матчей – в первой встрече клубов грозненцы победили 3:1. Поэтому нужно было забивать ещё и надеяться, что соперник не ответит. А ведь параллельно играли «Динамо» и «Оренбург» – что, безусловно, добавляло нервозности, ведь регулярно приходилось вспоминать о проходившем в это же время в Москве матче.
«Ростов» разорвал «Ахмат» во втором тайме. Это безумие!
По скоростям это был не самый яркий матч. Но по уровню борьбы, заряженности и целеустремлённости этой встрече было мало равных. Только представьте: один гол «Ахмата» даже при итоговом поражении выводил команду в плей-офф. И даже после отличного гола Комличенко с подачи Щетинина это условие сохранялось практически до последних минут.
Николай Комличенко
Фото: fc-rostov.ru
Ведь после того, как Николай увеличил преимущество «Ростова», его команда полностью сравнялась с «Ахматом»: по девять очков, по разнице мячей (11–11) и суммарному счёту двух игр (3:3). При таких условиях участник плей-офф определялся бы по количеству карточек – у кого их меньше, тому и дорога дальше. Учитывая, например, жёлтую Ланговича, полученную на ровном месте за удар по рекламному счёту, ценность каждого эпизода возрастала в разы.
Но «Ростов», доминирующий и после перерыва, всё-таки забил третий. В самой концовке свежий Голенков оказался быстрее всех на добивании после дальнего удара Уткина. Шелия отбил мяч не в ту сторону и подарил Егору простой мяч, а его команде – плей-офф Кубка России.
Обидно? Ещё как! Но ведь один мяч «Ахмата» мог всё изменить. Но справедливости ради грозненцы на него в этой встрече не наиграли. Вторым выходцем в плей-офф из группы С вместе с «Ростовом» стало «Динамо».
- 27 ноября 2022
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