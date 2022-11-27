Драка «Зенита» и «Спартака» – массовое позорище. Но несколько футболистов приятно удивили

«Зенит» обыграл «Спартак» в серии послематчевых пенальти во встрече 6-го тура группового этапа Кубка России. Но запомнились всем не удары с 11-метровой отметки и не голы в основное время (их просто не было), а массовая драка футболистов в самой концовке. Почему этот эпизод хочется поскорее забыть и никогда не вспоминать – в колонке Константина Кринского.

«Зенит» и «Спартак» выдали никчёмный футбол. Результат вообще ни на что не влиял

Если «Ростов» сделал красиво в матче с «Ахматом» (3:0), «Урал» удивил победой в группе с ЦСКА и «Сочи», а «Оренбург» до последнего бился и мог выйти в плей-офф, то игра «Зенита» и «Спартака» вообще ничего не решала. Потому что обе команды вышли в плей-офф досрочно: а уж в верхнюю или нижнюю часть сетки – это, кажется, совсем не важно, учитывая уровень команд.

Просто статистика: 2–2 по ударам в створ, практически равное владение (53% против 47%) и, напомним, 0 забитых мячей. Матч напоминал какие-то невнятные потуги: кому эта игра вообще нужна в конце ноября? Да отпустите нас уже в отпуск! Мы всё равно вышли в плей-офф! Конец года, все вымотаны, турнирные задачи решены – зачем напрягаться? А болельщики-то хотят эмоций, искр, напряжения – но получают только жёлтые карточки в качестве массового явления (10 штук за полчаса!).

Арбитр матча Владимир Москалёв Фото: РИА Новости

Мясорубка в концовке – зачем это было нужно?

И вместо того, чтобы закончить бесцельный матч, разойтись и не трепать никому нервы, мы получили конфликт, который будет обсуждаться следующую неделю. Барриос спровоцировал Николсона и поддел Промеса, а дальше лавинообразный эффект накрыл всех. Соболев дубасил кого-то не хуже Нурмагомедова (любого из них), Родригао с ноги прописал Шамару, а тот продемонстрировал пару боксёрских выпадов.

По уровню жести эта заруба вряд ли переплюнет легендарную бойню-2004 в Раменском, но в Питере тоже получилось фактурно. Арбитр Москалёв даже показал шесть красных карточек: из «Зенита» их получили Родригао, Малком и Барриос, а из «Спартака» – Соболев, Селихов и Николсон.

Что это было? Мерзость? Потеря контроля? Или всё спишут на эмоции к концу сложного года? Один – Барриос – начал, а другие – Родригао, Соболев и Николсон – с радостью подхватили. Александр так выбежал со скамейки, будто ему было всё равно, кому врезать: важно было вписаться. Приятное впечатление оставили Джикия и Дуглас Сантос – капитаны хотя бы попытались разнять остальных (им, например, помогали Умяров, Ерохин и Кузяев), хоть это и было вряд ли реализуемо.

Кого ещё удалят и на сколько? У КДК увлекательная задача

Вместо того чтобы бить в открытую или исподтишка, хватать за майку или вскакивать как ужаленный со скамейки, неплохо было бы сконцентрироваться на футболе: зону там закрыть или отработать за партнёра, атаку развить или завершить её. А от беспомощности провоцировать или поддаваться на эти провокации, лишь бы выплеснуть эмоции – глупо, недальновидно и смешно. Не во дворе же находитесь, это Кубок России.

У КДК теперь увлекательная задача: со всех возможных камер покадрово разобрать эпизод и наказать каждого. Судя по видео, на мой взгляд, удаления заслуживают не шесть человек, а куда больше. Возможно, удалить нужно было почти всех. Ну и посмотрим, сколько матчей дисквалификации получат главные герои инцидента. Упоминать их снова не хочется.