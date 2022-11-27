«Теоретически есть шанс, что Россия сыграет в отборе Евро-2024». Главное из слов босса РФС

Александр Дюков пообщался с журналистами после жёсткого матча в Санкт-Петербурге. Рассказал и про Азию, и про крымские клубы.

Как же мощно российский футбол перехватил повестку у чемпионата мира! Сначала футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили побоище (другого слова тут не подберёшь) в самой концовке игры. А потом с несколькими важными заявлениями выступил президент РФС Александр Дюков. Вот главное из его слов.

Сначала Дюков прокомментировал драку:

– Кубок России важен командам. Никто не хочет уступать. Об этом и говорит. Видел ли я когда-либо что-то подобное? Было несколько таких матчей. Точно сейчас игры не назову. Но такие матчи иногда бывают.



Но если говорить о качестве футбола, то он был достаточно высокого качества. Эмоции в конце матча не украшают футбол, но это говорит о том, что игрокам не безразличны матчи Кубка России. Если бы были не важны, то не было бы такого эмоционального выплеска.

Высказался о новом формате Кубка России:

– Нас ждёт горячая весна. Видим большой интерес к этому турниру. Мы ставили задачу увеличить количество матчей — так и получилось. Увеличение матчей позволило дать практику молодым игрокам, что уже хорошо. Формат Кубка позволял коммерческий интерес. Кубок России — это событие, которое продвигает большой турнир в регионах. Пока не было матчей между клубами РПЛ и ФНЛ. Любой формат нельзя назвать идеальным. Есть сильные стороны, а есть недостатки. У этого формата тоже есть недостатки. Но итоги подводить рано.

Насколько матч «Зенит» — «Спартак» пойдет на популяризацию турнира? Безусловно, такие матчи важны и нужны. Это мы поймём по рейтингам. Думаю, что трансляцию смотрели многие. Мы увидели более 50 тысяч болельщиков на трибунах, увидели качественный футбол. Может быть, сегодня оборона была сильнее атаки.

Драка в матче «Зенит» — «Спартак» Фото: РИА Новости

Затем пошли темы серьёзнее — о возможных товарищеских матчах сборной России:

– У нас есть предварительные договорённости с рядом сборных. Сейчас не хотелось бы их называть, потому что вы видите, что всё достаточно быстро меняется. Давайте ближе к весне вернёмся к этому вопросу. Официального ответа от Федерации футбола Ирана мы не получили. Неформально Иран дал понять, что у тренеров поменялись подход и видение к организации подготовительного этапа к этому чемпионату мира, поэтому с нами сыграть не смогли. Но подтвердили готовность сыграть с нами в следующем году. Также мы будем работать над тем, чтобы кем-то из наших соперников была европейская команда. Безусловно, ведём с ними переговоры.

О задачах Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды:

– Задача Карпина – готовить команду. Она должна быть в тонусе, чтобы быть готовой в любой момент вернуться и начать проводить официальные матчи. Понятно, что мы начинаем строительство новой команды. У ноябрьских игр было несколько задач: одержать победы, порадовать зрителей качественным футболом, проверить молодых игроков. Скорее, мы выполнили третью. Мы посмотрели различных игроков. Игроки попадают в новую для себя обстановку. Главный тренер может понять, на что они способны. И в целом это важно для развития молодых игроков. В другой обстановке, где другое видение футбола, это полезно. Мы знаем, что Карпин хороший тренер.

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О возможном выходе России из состава УЕФА:

– РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию на ближайшем заседании исполкома. Слова Карпина, что лучше играть в Азии, чем товарищеские матчи? Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают.

О следующих соперниках сборной России по товарищеским матчам:

– У нас есть предварительные договорённости с рядом сборных. Сейчас не хотелось бы их называть, потому что вы видите, что всё достаточно быстро меняется. Давайте ближе к весне вернёмся к этому вопросу. Переговоры о проведении матчей в марте продолжаются.

Официального ответа от Федерации футбола Ирана мы не получили. Неформально Иран дал понять, что у тренеров поменялись подход и видение к организации подготовительного этапа к этому чемпионату мира, поэтому вот в эти даты они сыграть не смогут, но подтвердили готовность сыграть с нами в следующем году. Да, один из возможных соперников в марте — это Иран.

Мы будем работать над тем, чтобы кем-то из наших соперников была европейская команда. Безусловно, мы ведём с ними переговоры.

Что поможет российской сборной вернуться в официальные соревнования:

– Стали ли более охотно защищать нас люди в суде? Что касается поддержки наших в CAS со стороны юристов, то с этим проблем нет. На нашей стороне работают квалифицированные юристы. Они проделали хорошую работу. Мы с вами понимаем, что то решение, которое было принято, это политическое решение. Что ещё может помочь нашему футболу вернуться в официальные соревнования? Какие-то решения со стороны МОК, как и решения со стороны других спортивных федераций. Если эти решения будут приняты, то европейская футбольная федерация учтёт эти решения.

Были ли консультации в Катаре о возможном возвращении сборной России в отборочные турниры? Я для этого туда и полетел. Кстати, я не был в составе российской делегации, как писали многие. Я летал в Катар по приглашению ФИФА: был на матче открытия, но главной целью было встретиться с руководителями национальных ассоциаций и международными футбольными федерациями. Поэтому возвращение наших сборных и участие в официальных матчах было одним из вопросов, которые я обсуждал.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О шансах сборной России сыграть на Евро-2024:

– Теоретически ещё есть шанс, что мы примем участие в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года. Но скорее этот шанс больше теоретический.

Про будущее крымских клубов под эгидой РФС:

– Вопрос интеграции крымских клубов в российский футбол мы не обсуждали. Может ли это повлиять на наше возвращение к официальным соревнованиям? Всё возможно. Не думаю, что это будет каким-то основным фактором.