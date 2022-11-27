Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией. Их остановили только водяные пушки

Сразу после победы Марокко над Бельгией (2:0) на ЧМ-2022 в Брюсселе вспыхнули беспорядки: центральные улицы столицы заполонили марокканцы, которые начали сходить с ума от радости. И, судя по кадрам из города, ещё и от чувства превосходства над коренным населением.
Напряжение начало нарастать уже во время матча: болельщики сборной Марокко начали стягиваться в центр, громко и эмоционально празднуя сначала первый гол, а потом и второй. Но после финального свистка начался настоящий ад: взрывались петарды, поджигались машины, ломались самокаты, разбивались и переворачивались мусорки. Кто-то даже умудрился в эмоциональном порыве сломать светофор, а одному из журналистов, который прибыл на место, пульнули петарду в лицо.
Сотни полицейских прибыли на место происшествия, чтобы подавить бушующую толпу, но органы правопорядка оказались бессильны: в их сторону полетели снаряды, после чего им пришлось пустить в ход водяные пушки и световые гранаты. Полицейское управление Брюсселя оперативно выступило в соцсетях с просьбой избегать района, где происходят беспорядки, а также прилежащих к нему улиц. По словам правоохранительных органов, всё началось с появления на бульваре 22 человек, часть из которых была в масках.
«Я самым решительным образом осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днём, – отреагировал мэр Брюсселя Филипп Клоуз также в соцсетях. – Полиция задействует все имеющиеся у них средства для поддержания общественного порядка. Я отдал приказ произвести административные аресты нарушителей порядка».
Подобное происходит не первый раз: в 2017 году, когда сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира, в Брюсселе тоже вспыхнули беспорядки, которые привели к ранению 22 полицейских. Марокканцы представляют одну из многочисленных групп мигрантов в Бельгии, которая постепенно расширялась с 1960-х, когда из Марокко приезжали люди для работы на шахтах и в других промышленных отраслях. Сейчас марокканская община в Бельгии насчитывает порядка полумиллиона человек (всего население страны около 11,6 млн), 47% из которых проживают в Брюсселе. По итогам 2021 года марокканцы возглавили список национальностей, которые получили гражданство Бельгии.
- 27 ноября 2022
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