Хорваты разнесли Канаду после оскорблений их тренера. Забил даже экс-игрок РПЛ

Перед матчем сборных Хорватии и Канады вспыхнул скандал. Его спровоцировал неосторожным высказыванием коуч канадцев Джон Хердман. «Я сказал своим игрокам, что их место здесь, на чемпионате мира. И что мы выйдем на поле и отымеем Хорватию. Всё просто», – выдал англичанин. Главный тренер вице-чемпионов мира Златко Далич не стал отвечать коллеге грубостью на грубость. Но от хорватских СМИ Хердман крепко получил, а игроки «шашечных», чувствовалось, были разозлены и очень хорошо настроены на Канаду.

Тем не менее то, о чём говорил англичанин, случилось уже на второй минуте. Канадцы быстро отыскали слабое звено в обороне сборной Хорватии. Как ни удивительно, этим звеном оказался не Деян Ловрен, к чьим ошибкам в РПЛ мы уже привыкли (на ЧМ он пока надёжен), а правый защитник Йосип Юранович. «Кленовые листья» разбили прессинг «шашечных» длинным пасом, яркий вингер сборной Канады Тажон Бушанан сделал кросс, и Альфонсо Дэвис забил из-под Юрановича. Потом Йосип ещё несколько раз ошибся в не самых трудных ситуациях. Да и при поддержке наступления не был безупречен – допустил 10 потерь владения в первом тайме.

Может быть, из-за быстрого гола, а, скорее всего, по причине иного тактического плана мы увидели в этот раз другую Канаду, нежели в матче с бельгийцами. Хердман перешёл на схему с четырьмя защитниками, команда не применяла настолько высокий, агрессивный прессинг. Оборонялась в среднем блоке и рассчитывала использовать свободное пространство за счёт быстрых атак. А вот хорватам поначалу недоставало скорости. Им требовалось больше таких индивидуальных действий, как в эпизоде, когда Матео Ковачич, словно на велосипеде, уехал от 39-летнего Атибы Хатчинсона, и таких коллективных ходов, когда забил Андрей Крамарич. К сожалению для хорватов, оба момента испортил экс-нападающий «Рубина» Марко Ливайя.

Но последние 15 минут перед перерывом сборная Хорватия отыграла как настоящий финалист ЧМ. Быстрые комбинации принесли им два мяча. Засчитанный гол Крамарича начался с выигранного подбора на стандарте, после чего команда Далича прорвала левый полуфланг – Андрей ударом в касание положил мяч под дальнюю штангу. А на 44-й минуте гол соорудили Юранович и Ливайя, чьё появление в основе казалось тренерской ошибкой. Юранович разогнал атаку при помощи стенки на фланге, почти потерял мяч, но всё же протолкнул его вперёд. Ливайя доказал, что исполнение – его сильная сторона. Пробил точно низом.

Несложно догадаться, что вид у Хердмана в эти минуты были бледный. Хорваты вдруг стали делать с его командой всё, что хотели. Прессинг у канадцев отсутствовал, да и плотность в линиях тоже. Гол «кленовых листьев» оставался их единственным ударом в створ за целый тайм. Английский тренер наверняка подумал с грустью о своём предматчевом высказывании. В перерыве Хердман сделал двойную замену, после которой сборная Канады стала хотя бы чаще угрожать воротам хорватов.

После серии взаимных атак во втором тайме игра успокоилась. Настал момент для Канады показать, что она умеет в позиционных атаках. Однако у «кленовых листьев» и мастерства было маловато, и даже агрессии. Им бы классического канадского хоккейного тафгая, чтобы команда ожила! Да хотя бы Соболева с Николсоном или Барриоса с Родригао. Но вожака в составе канадцев не нашлось. Как и людей, воспитанных РПЛ. А вот у хорватов, помимо Ловрена и Ливайи, по ходу второго тайма появились Никола Влашич и Марио Пашалич. Экс-хавбек ЦСКА поменял героя этой игры Крамарича. Перед тем, как покинуть поле, Андрей оформил дубль, решив эпизод двумя касаниями.

Канада в пять раз уступила Хорватии по ударам в створ – 2:10. И уже после 2-го тура потеряла шансы на выход из группы. Хердман и его команда не сумели показать настоящую мужскую силу, как сделали это в матче с Бельгией. Хорваты же в концовке довело дело до разгрома – Ловро Майер забил в контратаке после ошибки слабо сыгравшего на ЧМ-2022 защитника Камаля Миллера. Если «шашечные» не проиграют бельгийцам, то будут в плей-офф.