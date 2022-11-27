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«Зенит» — «Спартак» — 0:0 (4:2 пен.), драка после матча, реакция игроков и тренеров, подробности, видео

«Не мы первые начали». Реакция игроков и очевидцев на побоище «Спартака» и «Зенита»
Илья Никульников Андрей Панков
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Реакция игроков и очевидцев на побоище в Кубке
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Красно-белые смеялись, а Абаскаль всех осудил.

Российский футбол закрыл 2022 год феерическим образом. В концовке матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» произошла массовая драка с участием основных и запасных игроков команд. Николсон ударил в лицо Родригао, Соболев бил вообще всех, а Малком дрался с Промесом.

«Может, это продуманная акция? Так просто не бывает!» Разбор драки «Спартака» и «Зенита» «Может, это продуманная акция? Так просто не бывает!» Разбор драки «Спартака» и «Зенита»

В этом тексте – главные слова участников побоища и его очевидцев.

Президент РФС Александр Дюков не удивился произошедшему: «Это говорит о том, что Кубок России важен командам. Никто не хочет уступать. Видел ли я когда-либо что-то подобное? Было несколько таких матчей. Точно сейчас игры не назову, но такое бывает».

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков назвал концовку матча «огненной» и обвинил в начале потасовки игрока «Зенита»: «После провокации со стороны зенитовца началась драка. Матч — огонь, ребята — молодцы».

А вот главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль был гораздо менее эмоционален и осудил произошедшее: «Вы видели всё лучше меня. Я осуждаю любое применение жестокости, в том числе на футболе. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, остановить эту потасовку. Мы всегда должны быть примером».

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Заслуженного тренера России Юрия Сёмина драка тоже расстроила: «Такое поведение неприемлемо, потому что это футбол, а не ММА. Игроки должны придерживаться тех норм поведения, которые регламентируются соревнованиями. Лучше бы силы потратили в процессе матча на единоборства, больший объём работы, решающие голы, чем устроили эту некрасивую историю».

Игроки «Спартака» же, по признанию Антона Зиньковского, «ржали»: «Было весело. Там кого-то ногами попритоптали. Начали Барриос и Квинси. Потом я видел, что Родригао начал прыгать со спины. Дальше уже никто ничего не понимал. В раздевалке посмеялись с Шамара, как он начал. Кто больше всех смеялся? Все вместе ржали».

Драка в матче «Зенит» — «Спартак»

Драка в матче «Зенит» — «Спартак»

Фото: fc-zenit.ru

Капитан красно-белых Георгий Джикия тоже сказал про ямайского форварда: «Меня порадовал Шамар Николсон — у него поставленная техника. Любит за первое место драться — молодец. К финалу подойдёт? Не думаю, если честно. У нас за это достаточно жёстко наказывают. Будем разбираться. Может быть, кому-то ещё что-то влепят».

Один из основных участников событий – Александр Соболев — тоже объяснил, почему принял участие в драке: «Я осуждаю всё произошедшее и извиняюсь перед всеми. Подобное не должно происходить на футбольном поле вообще. Так быть не должно! Думаю, что все видели, что драку начал «Зенит». Родригао пнул ногой Шамара. Они столкнулись, и понеслось. Мы первые её не начинали. Я повёл бы себя таким же образом, без разницы, где обижают моих друзей – на улице или стадионе. В ста случаях из ста. Я никого первым не бил. Нанёс только ответный удар. Если наших бьют, то я в стороне никогда не останусь. Красная карточка абсолютно по делу. Удалили самых активных в этой драке».

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев с Соболевым не согласен – он считает, что драку начал игрок «Спартака»: «Это заслуживает очень серьезного рассмотрения. Зачинщик уходит с поля безнаказанным. Я имею в виду Промеса» Барриос в эпизоде с Николсоном заслужил жёлтую карточку. Он спокойно отходит – его Николсон бьет в грудь, подходит Промес, толкает и говорит в лицо что‑то, брызжа слюной. Это некорректно».

А подвёл итог этому Даниил Хлусевич: «Лучший боец ММА? Шамар Николсон».

Российский футбол, мы уже скучаем!

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