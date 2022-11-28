А Бразилия и Португалия могут гарантировать себе место в плей-офф. Расклады в группах G и H.

Сербия рискует остаться без плей-офф ЧМ-2022 уже сегодня. Как ей этого избежать

28 ноября состоятся заключительные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира. У одних команд есть шансы на досрочный выход в плей-офф, другие — могут также заблаговременно вылететь. Разбираемся в раскладах перед очередным игровым днём в Катаре.

Группа G

Кто может досрочно выйти в плей-офф

Бразилия: пятикратные чемпионы мира досрочно выйдут в 1/8 финала, если одолеют Швейцарию, а Камерун не обыграет Сербию.

Швейцария: команда Мурата Якина попадёт в плей-офф за тур до финиша, если обыграет Бразилию, а Сербия не наберёт три очка во встрече с Камеруном.

Кто может досрочно потерять все шансы на выход в плей-офф

Камерун: африканцы пролетят мимо плей-офф, если проиграют Сербии, а Бразилия не уступит Швейцарии.

Сербия: команда Драгана Стойковича лишится шансов на выход в 1/8 финала, если проиграет Камеруну, а Швейцария отберёт очки у Бразилии.

Группа H

Кто может досрочно выйти в плей-офф

Португалия: европейцы выйдут в 1/8 финала в случае победы над Уругваем. Если при этом Южная Корея и Гана сыграют вничью, то португальцы обеспечат себе первое место в группе.

Кто может досрочно потерять все шансы на выход в плей-офф

Гана: если африканцы проиграют корейцам, то лишатся шансов на выход в 1/8 финала.

А вот судьба Уругвая и Южной Кореи определится лишь по итогам заключительного тура в группе.

Португалия — Гана — 3:2 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Расписание матчей чемпионата мира 28 ноября

Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».