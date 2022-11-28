Москалёв почувствовал себя судьёй ЧМ-2022? Незаметный «герой» драки «Зенита» и «Спартака»

Уже каждый выбрал себе фаворита в драке «Зенита» и «Спартака». Кого-то впечатлили удары ногами Родригао, кто-то пересматривает агрессивный стиль Соболева или ищет невидимое оружие в руках Промеса. Но есть действующее лицо, о котором говорят меньше. Знакомьтесь, если ещё не знаете – Владимир Москалев – арбитр, который, вероятно, представил себя судьёй чемпионата мира и всё это допустил.

Для начала немного контекста: Москалёв вообще не должен был работать на этом матче в поле. Назначение получил Сергей Карасёв, но в неделю игры рефери заболел. Пришлось срочно его менять – интересно, что Владимир уже работал на встрече соперников в Суперкубке. И тогда всё прошло спокойнее. В отличие от воскресного вечера.

Видимо, Владимир проникся происходящим в Катаре. И с первых минут позволял обеим командам непривычно высокий уровень жёсткости. Это провоцировало стычки ещё в первом тайме. Родригао с Соболевым могли схлеснуться уже на первых минутах, но арбитр не отреагировал. Хлусевич принимал на бедро Клаудиньо, арбитр вновь не отреагировал. Да, игра была не очень интенсивной, но даже в этом случае пара человек точно наработали на жёлтые карточки. Однако Москалёв показывал поразительную выдержку. Удивительно даже, что он не добавил пять-шесть минут к первому тайму. Хотя остановок почти и не было.

Зато он реабилитировался в тайме втором – плюс пять минут к игре исключительно из-за замен. Вполне в тенденциях чемпионата мира. При этом пошли предупреждения. В момент, когда ярость у игроков уже накопилась. Жёлтые получили Джикия, Пруцев, Классен. Первый сигнал к готовящемуся конфликту – перепалка Кузяева и Зобнина на 73-й минуте. Каждый также получил по предупреждению. Ещё через минуту потолкались Родригао и Николсон – то же наказание. Лидеры в обеих командах завелись. У них не особо получалось с выплеском энергии на поле, так что ближе к концу матча стали искать другие поводы.

«Зенит» — «Спартак». Драка после матча Фото: РИА Новости

И судья этого явно не почувствовал. Какие пять добавленных минут в такой эмоциональный момент? Уверен, если бы Москалёв ограничился двумя-тремя, случившегося удалось избежать. А так мы получили фол Барриоса, который влепил по ногам Николсону, и дальнейшую драку. Но даже в ней судья вёл себя как-то странно. Видя начинающуюся агрессию, сначала с карточкой побежал за Николсоном. И только потом начал разнимать игроков.

Сейчас все будут искать правых и виноватых. Соболев заявил, что драку начал «Зенит». Со скамейки, конечно, виднее. Но, кажется, самую адекватную оценку происходящему дал Семак.

«Порог борьбы, который судья решил взять, был излишне высоким. Много фолов пропускалось – не буду говорить, в одну или другую сторону. Куча захватов… Если бы судья начал реагировать раньше, возможно, стычки бы не было. После первого тайма уже складывалось впечатление, что добром это не закончится. К сожалению, всё завершилось так, как вы все видели», – сказал главный тренер «Зенита» на пресс-конференции.

Вообще, совсем не круто, что именно так завершается футбольный год в России. Хотя даже без драки появлялись странные инфоповоды – например, якобы двойные и даже тройные премиальные «Зениту» за победу в матче со «Спартаком». Забавная история. Но и она в теории могла внести напряжение ещё перед игрой. Насколько я понимаю, дополнительных выплат за матча Кубка России не было предусмотрено. Поэтому все разъезжаются по местам для отдыха со стандартным кэшем.