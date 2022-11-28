Германия и Бельгия близки к позору. Расклады на выход в плей-офф ЧМ-2022

На чемпионате мира в Катаре состоялись вторые матчи в группах E и F. По их итогам определилась ещё одна — вслед за Катаром — команда, которая потеряла шансы на выход в плей-офф – это Канада. А мы разбираемся, что нужно другим сборным, чтобы выйти из группы.
1. Разница мячей, забитых во всех играх.
2. Количество мячей, забитых во всех играх.
3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).
Группа E
Коста-Рика в самой концовке матча обыграла Японию со счётом 1:0. Единственный гол забил Кейшер Фуллер. Благодаря этой победе костариканцы включились в борьбу за выход в плей-офф. В другой встрече Испания сыграла вничью 1:1 с Германией, которая, несмотря на отсутствие побед, всё ещё может выйти из группы. В этой встрече у испанцев отличился Альваро Мората, а у немцев — Никлас Фюллькруг.
Теперь Испании, чтобы попасть в плей-офф, достаточно не проиграть Японии. В случае поражения команда Луиса Энрике может выйти из группы по дополнительным показателям, если Коста-Рика не выиграет у Германии.
Япония выйдет в 1/8 финала, если обыграет Испанию. Может хватить и ничьей. Азиатской команде нужна будет ничья в матче Германии с Коста-Рикой. Устроит и победа немцев, если японцы забьют больше при одинаковой разнице мячей.
Коста-Рика точно сыграет в плей-офф, если обыграет Германию. В случае ничьей пройдёт дальше при победе Испании над Японией.
Германии для выхода из группы требуются своя победа над Коста-Рикой и поражение Японии от испанцев. Если Япония выиграет у Испании или сыграет вничью, то немцы могут занять второе место по дополнительным показателям. Правда, в первом случае это маловероятно, так как у команды Луиса Энрике очень хорошая разница.
22:00. Коста-Рика – Германия.
22:00. Япония – Испания.
Группа F
Во 2-м туре группы F Бельгия уступила Марокко — 0:2, а Хорватия, пропустив первой, разгромила Канаду — 4:1. Таким образом, сборная «кленовых листьев» лишилась возможности выйти в плей-офф чемпионата мира. В случае победы над Марокко канадцы в лучшем случае могут рассчитывать лишь на третье место в группе.
Для выхода в 1/8 финала Хорватии нужно не проиграть Бельгии. Если команда Златко Далича не наберёт даже одно очко, то всё равно может занять второе место. Нужно, чтобы марокканцы проиграли Канаде и оказались ниже в таблице по дополнительным показателям.
Хорватия разгромила Канаду
Фото: Claudio Villa/Getty Images
У Марокко есть несколько вариантов попасть в плей-офф:
- Обыграть Канаду;
- Сыграть с Канадой вничью и надеяться, что Хорватия не проиграет;
- Проиграть Канаде и надеяться на победу Хорватии;
- Проиграть Канаде и выйти из группы по дополнительным показателям в случае победы или ничьей Бельгии.
Бельгия может выйти в плей-офф, если обыграет Хорватию. Либо сыграет вничью, а Марокко проиграет Канаде с нужным счётом. В таком случае будут учитываться дополнительные показатели.
18:00. Канада – Марокко.
18:00. Хорватия – Бельгия.
Расклады в других группах на ЧМ-2022
Группы A и B
Группы C и D
Группы G и H
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