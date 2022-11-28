Как фаворитам выбраться из группы? Шансы ещё есть.

Германия и Бельгия близки к позору. Расклады на выход в плей-офф ЧМ-2022

На чемпионате мира в Катаре состоялись вторые матчи в группах E и F. По их итогам определилась ещё одна — вслед за Катаром — команда, которая потеряла шансы на выход в плей-офф – это Канада. А мы разбираемся, что нужно другим сборным, чтобы выйти из группы.

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

Группа E

Коста-Рика в самой концовке матча обыграла Японию со счётом 1:0. Единственный гол забил Кейшер Фуллер. Благодаря этой победе костариканцы включились в борьбу за выход в плей-офф. В другой встрече Испания сыграла вничью 1:1 с Германией, которая, несмотря на отсутствие побед, всё ещё может выйти из группы. В этой встрече у испанцев отличился Альваро Мората, а у немцев — Никлас Фюллькруг.

Теперь Испании, чтобы попасть в плей-офф, достаточно не проиграть Японии. В случае поражения команда Луиса Энрике может выйти из группы по дополнительным показателям, если Коста-Рика не выиграет у Германии.

Япония выйдет в 1/8 финала, если обыграет Испанию. Может хватить и ничьей. Азиатской команде нужна будет ничья в матче Германии с Коста-Рикой. Устроит и победа немцев, если японцы забьют больше при одинаковой разнице мячей.

Коста-Рика точно сыграет в плей-офф, если обыграет Германию. В случае ничьей пройдёт дальше при победе Испании над Японией.

Германии для выхода из группы требуются своя победа над Коста-Рикой и поражение Японии от испанцев. Если Япония выиграет у Испании или сыграет вничью, то немцы могут занять второе место по дополнительным показателям. Правда, в первом случае это маловероятно, так как у команды Луиса Энрике очень хорошая разница.

Заключительные матчи в группе E. 1 декабря



22:00. Коста-Рика – Германия.

22:00. Япония – Испания.

Группа F

Во 2-м туре группы F Бельгия уступила Марокко — 0:2, а Хорватия, пропустив первой, разгромила Канаду — 4:1. Таким образом, сборная «кленовых листьев» лишилась возможности выйти в плей-офф чемпионата мира. В случае победы над Марокко канадцы в лучшем случае могут рассчитывать лишь на третье место в группе.

Для выхода в 1/8 финала Хорватии нужно не проиграть Бельгии. Если команда Златко Далича не наберёт даже одно очко, то всё равно может занять второе место. Нужно, чтобы марокканцы проиграли Канаде и оказались ниже в таблице по дополнительным показателям.

Хорватия разгромила Канаду Фото: Claudio Villa/Getty Images

У Марокко есть несколько вариантов попасть в плей-офф:

Обыграть Канаду; Сыграть с Канадой вничью и надеяться, что Хорватия не проиграет; Проиграть Канаде и надеяться на победу Хорватии; Проиграть Канаде и выйти из группы по дополнительным показателям в случае победы или ничьей Бельгии.

Бельгия может выйти в плей-офф, если обыграет Хорватию. Либо сыграет вничью, а Марокко проиграет Канаде с нужным счётом. В таком случае будут учитываться дополнительные показатели.

Заключительные матчи в группе F. 1 декабря



18:00. Канада – Марокко.

18:00. Хорватия – Бельгия.

Расклады в других группах на ЧМ-2022

Группы A и B

Группы C и D

Группы G и H