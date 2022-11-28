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Чемпионат мира по футболу — 2022, болельщики Марокко принесли на матч с Бельгией кучу полицейских свистков, зачем

«Тайное оружие» для победы над Бельгией. Болельщики принесли на матч полицейские свистки
Полина Куимова
«Тайное оружие» для победы над Бельгией
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Фанаты Марокко говорят, что тренер просит особенной поддержки.

Марокканцы с первых минут матча с Бельгией погрузили стадион в протяжный свист – было так громко, что через какое-то время начало закладывать уши.

«Свист – часть нашей болельщицкой культуры, – объяснил марокканец. – Да и не только культуры – мы везде свистим, если есть какой-то эмоциональный момент или нам просто весело. Это часть нашей жизни».

Иногда свист сменялся марокканской версией «Ху!» – позже марокканец Осман пояснил, что трибуны кричат Ssir, что значит «идите вперёд».

Но бóльшую часть матча болельщики всё же свистели – для создания большей мощности многие даже принесли свистки. Громко было настолько, что приходилось закрывать уши и себе, и соседям.

Один из болельщиков решил превзойти всех в громкости свиста и взял с собой полицейский свисток, который в разы мощнее обычного. Несколько человек даже отсели, потому что его звук причинял барабанным перепонкам боль и через несколько рядов.

«Наш тренер говорил: когда команда идёт вперёд, кричите Ssir; когда мяч у соперника, – свистите, что есть сил, – пояснил Осман. – Мы таким образом оказываем психологическое давление: соперника это сбивает с толку, смущает, и это помогает нашей команде».

Учитывая, что Бельгия владела мячом 67% игрового времени, неудивительно, что стадион большую часть матча тонул в свисте. Уж помогло ли именно это мароккканцам забить два мяча или всё же сборная Бельгии оказалась слабее в других моментах, пусть останется маленькой тайной.

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