Сборную США требуют забанить на ЧМ-2022. В Иране возмущены скандальной картинкой с флагом

Завтра, 29 ноября, на чемпионате мира в Катаре состоится матч между сборными Ирана и США. В случае победы одна из команд пройдёт в 1/8 финала. Перед матчем, который многие и так считают главной политической игрой турнира, обстановка накалилась ещё и из-за поста в соцсетях. Рассказываем, что случилось.
Иран требует ФИФА исключить США из числа участников ЧМ-2022
Сборная США показала флаг команды Ирана без эмблемы Исламской Республики. Официальный аккаунт USMNT опубликовал в «Твиттере» изображение того, как сейчас выглядит группа B, но не включил на изображение эмблему Исламской Республики – там остались только зелёная, белая и красная полосы.
Обложка с расписанием матчей ЧМ-2022 в «твиттере» сборной США
Фото: twitter.com/USMNT
The Guardian пишет, США объяснили это тем, что таким образом они поддерживают женщин в Иране, борющихся за основные права человека. Последние несколько месяцев в Тегеране и не только проходят протесты.
Болельщица с флагом Ирана
Фото: Julian Finney/Getty Images
Федерации футбола Ирана, по данным The Guardian, это не понравилось. Чиновники отправили жалобу в комитет по этике ФИФА и требует забанить США. В Иране считают, что американцы проявили неуважение к национальному флагу Исламской Республики. В государственном СМИ Ирана Tasnim News Agency заявили, что, сняв эмблему с флага, США нарушили правила ФИФА.
– Согласно разделу 13 правил ФИФА, любое лицо, оскорбляющее достоинство или целостность страны, лицо или группа лиц, подлежит наказанию в виде дисквалификации на срок не менее 10 матчей или определённого периода, или любой другой соответствующей дисциплинарной меры.
Игроки сборной Ирана выступают на ЧМ-2022 в Катаре на фоне гражданских беспорядков в стране, вызванных смертью 22-летней Махсы Амини. Перед матчем с Англией они даже не пели гимн, но перед Уэльсом – пели. Подробнее об этом можно почитать по ссылкам ниже.
Почему для протестующих так важна именно эта часть флага? И почему, скорее всего, на неё обратили внимание в США? Значимость этого элемента «Чемпионату» объяснил Артём Адрианов – специалист Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова.
– На национальном флаге на месте символа образуется слово «Аллах». До Исламской революции вместо этого там был изображён лев, поэтому предполагаю, что для протестующих нынешнее изображение на флаге – символ Исламской Республики. Убирая с флага символику, они показывают также, что не хотят ни возврата к монархии, ни исламскую республику.
Чем ответит ФИФА?
Главная футбольная организация отказалась от комментариев, но, как пишет The Guardian, ссылаясь на ряд хорошо осведомлённых источников, санкции в адрес сборной США маловероятны. При этом власти Катара и ФИФА не хотят пропускать на стадион иранских болельщиков, протестующих в защиту прав человека, в футболках с лозунгом «Женщины. Жизнь. Свобода».
Болельщики Ирана на ЧМ с протестным флагом
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
В ФИФА уже предупреждают фанатов, что «пропаганда любых политических, оскорбительных и/или дискриминационных сообщений» запрещена. А аккаунт США после скандала уже поменял картинку – туда вернули официальный флаг Ирана.
- 28 ноября 2022
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