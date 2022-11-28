Корею лишили безумной развязки в матче-триллере на ЧМ. Это просто несправедливо!

Чемпионат мира, не останавливайся!

Кто-то может объяснить, что происходит? Почему в Катаре вдруг стали забивать кучу голов? Сегодняшний день после какой-то вечности скучных матчей окупил всё. Сначала Сербия – Камерун (3:3) с парадом взаимных косяков и одновременно с невероятной интригой. А дальше Южная Корея – Гана (2:3). Понятно, что 2-й тур зачастую определяющий. И каждому важно победить. Но до игры точно мало кто представлял, что команды накидают друг другу столько!

Немного контекста: Южная Корея в 1-м туре сыграла, вероятно, скучнейший матч турнира. Тот самый с Уругваем (0:0), когда за два тайма у команд случился один удар в створ. Гана – наоборот: до последнего рубилась с Португалией чуть ли не за победу. Но в итоге – поражение 2:3. И, естественно, максимальные ожидания от второй встречи, где для сохранения шансов на плей-офф просто необходимо было набирать очки.

Но по первым минутам не показалось, что Гане вообще нужна победа. К 17-й минуте у корейцев было уже семь угловых. И несколько хороших моментов. Но, как вы понимаете, это в сегодняшний игровой день вообще ничего не значило. Вспомните первый матч, и сколько опасностей создала в начале Сербия. А потом пропустила от Камеруна. Во второй встрече – аналогичный сюжет. Пока Корея не могла ничего сделать у ворот, ганцы отвечали голами. Сначала Салису красиво засадил с разворота. А через 10 минут Кудус показал чудеса прыжков и вонзил второй. Тайм спокойно закончился. Казалось, Южная Корея смирилась. В атаке уже мало что получалось. А Джордан Айю и остальные напрягали защиту соперника.

Гана — Южная Корея Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Необъяснимое произошло уже после перерыва. Не знаю, что сказал тренер корейцев Паулу Бенту своим игрокам, но на поле вышла абсолютно другая команда. Агрессивная, уверенная в себе и чётко представляющая, что нужно делать. И вы уже догадываетесь, что случилось: через 15 минут после старта второй части матча счёт был уже 2:2. Причём голы вышли похожими. И главное – их могло быть три. Сначала удар головой Чхо Кю Суна потащил вратарь. Но два следующих влетели в ворота. Да-да, голова нападающего стала спасением всей страны. Пусть и временным.

А ганцы всё-таки пришли в себя. И нашли силы хотя бы на одну атаку. В центре внимания снова оказался Кудус. Он здорово подстроился под мяч после прострела и неудачной попытки Иньяки Уильямса его замкнуть и на 68-й минуте пробил в противоход голкиперу.

Но с того момента — снова время Южной Кореи. Не знаю, сколько раз Лоуренс Ати-Зиги и защитники спасали команду — в добавленное время это было просто по-императорски. Бесконечная паника у Ганы, выносы мяча вперёд – они делали всё, чтобы остановить атаки соперника.

Правда, главная драма случилась уже после того, как добавленные 10 минут истекли. Мяч ушёл на угловой, но судья Энтони Тейлор не дал его подать. Казалось, тренер корейцев убьёт рефери. Однако он всего лишь получил красную. А у Ганы получилось! Первая победа на этом чемпионате мира и сохранение шансов на плей-офф. Но Корея при этом – бесконечные красавцы.