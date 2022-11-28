Вопиющее неуважение на ЧМ в Катаре. Тренер вообще понимал, что издевается над проигравшим?

Вопиющий случай проявления неуважения довелось увидеть футбольным фанатам после матча чемпионата мира Гана – Южная Корея (3:2). Тренер сборной Ганы сфотографировался с нападающим национальной команды Южной Кореи Сон Хын Мином, пока футболист плакал.

Сон был расстроен из-за поражения, которое практически поставило крест на надеждах корейцев выйти в плей-офф (даже победа над Португалией в последнем туре ничего не гарантирует азиатам). Ганский тренер в этот непростой для соперника момент не придумал ничего лучшего, чем подойти к нему и сфотографироваться. Другие сотрудники сборной Ганы попытались остановить специалиста, но он всё равно сделал селфи.

Тренера сборной Ганы пытаются оттащить от Сон Хын Мина Фото: кадры из трансляции

Можно подумать, что ганский тренер просто не понимал, что делает. Однако есть причины сомневаться в этой теории. Во-первых, Сон был настолько взволнован, что оттолкнул даже главного тренера своей команды Паулу Бенту, когда тот попытался его утешить. Чуть позже успокаивать пришлось самого Бенту, которого удалили за споры с арбитром.

Во-вторых, игроки и тренеры сборной Ганы подходили к корейцу, поддерживали словами и успокаивали. Только потом непонятно откуда появился любитель селфи, которого пришлось останавливать его собственным коллегам. Героя, чьё имя пока неизвестно, притормозил легенда ганского футбола Джордж Боатенг. Тренер протянул руку, чтобы помешать своему, вероятно, более молодому и менее смышлёному коллеге сделать фото, сурово посмотрел на него и отчитал.

Болельщики в соцсетях преимущественно осудили тренера: «То же самое, если бы знаменитый повар Нусрет Гёкче сделал фото с травмированным Мохамедом Салахом», «У него совсем нет совести», «Если честно, это какая-то несусветная чушь».

В одном можно не сомневаться точно. Сон был явно не в настроении фотографироваться, а поступок ганца является, мягко говоря, некрасивым. Даже если тот бездумно действовал без злого умысла, сложно его оправдывать. Нужно всегда включать голову, особенно на глазах многомиллионной аудитории на ЧМ в Катаре.