На чемпионате мира в Катаре творится что-то странное. Уже два матча не доиграли до конца

Сборная Бразилии одержала вторую победу на чемпионате мира. Команда Тите на протяжении большей части матча мучилась со швейцарцами, но всё-таки добилась своего на последних минутах.

Любопытный эпизод произошёл в самой концовке встречи — арбитр из Сальвадора Иван Бартон дал финальный свисток раньше положенного времени. Он добавил шесть минут ко второму тайму, но завершил игру, когда на телевизионном секундомере было 5:53. Понятно, что эти семь секунд не играли серьёзного значения, однако это уже не первый подобный случай на чемпионате мира.

К примеру, накануне голландский судья Данни Маккели раньше времени дал финальный свисток во встрече Испания — Германия. Тот матч завершился со счётом 1:1. Два подобных эпизода за два дня — такое не часто встретишь.

Данни Маккели Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За объяснением произошедшего мы обратились к футбольному арбитру Игорю Федотову, который подробно разобрал этот момент.

— Странное началось ещё на матче Испании и Германии — там Маккели не дал доиграть несколько секунд. Но я подумал, что это случайность. Сегодня такое произошло во второй раз — в игре Бразилия — Швейцария не доиграли семь секунд. Здесь важно прояснить несколько моментов: во-первых, не стоит смотреть на секундомер по ТВ, его могут запустить позже. Во-вторых, на стадионе время на табло тоже останавливается. Только главный арбитр знает, сколько минут и секунд сыграно. Условно, арбитр может сбросить секундомер, если игра была возобновлена неправильно, но на ТВ и стадионе вы этого не увидите.

Грозить результатам матча это никак не может — это всё-таки внутренняя тема судей и участников игры. Такое в СМИ не выносят, решают между собой. Главный секундомер — только у арбитра, а секундомеры у вас, у меня, у тренера и у болельщика на стадионе — не считаются. Также есть рекомендации показывать количество добавленного времени за 15-20 секунд до конца основного, но и здесь могут быть заминки — например, если в это время идёт несколько замен. В этом случае графика по ТВ тоже может быть обманчива. Но за происходящим точно стоит следить пристальнее: два раза — это уже не случайность. Такой вот сюрприз от судей, и я допускаю, что нас ждут и другие открытия.