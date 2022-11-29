Откровенный произвол. Судьи бессовестно вытащили хозяев на чемпионате мира — 2002

Судьи зачастую проявляют благосклонность к хозяевам чемпионата мира. Речь о различных мелочах. Например, арбитры могут не свистнуть фол или не полезть в карман за жёлтой карточкой в спорных эпизодах. В общем, подобная помощь принимающей стороне чаще всего не оказывает серьёзного влияния на результат матча.

В 2002 году болельщики наблюдали за вопиющим исключением из правил. Сборная Южной Кореи дошла до полуфинала благодаря бессовестной помощи рефери. Подсуживание было настолько явным, что проблемы с арбитражом пришлось признать даже президенту ФИФА Йозефу Блаттеру.

Арбитры были лояльны к Южной Корее ещё на групповом этапе

ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее – первый мундиаль, который проводился в Азии. Хозяева хотели успешно на нём выступить. Южная Корея на пост главного тренера пригласила именитого голландца Гуса Хиддинка, который ранее работал с командой Нидерландов и в мадридском «Реале».

Хиддинк перед стартом ЧМ сказал, что ставит перед своей командой задачу выхода в 1/8 финала. Очень амбициозно, учитывая, что соперники по группе D были не из простых – Португалия, США и Польша. Команда Гуса сразу же дала понять, что поставленная тренером цель вполне реальна. В первом матче Южная Корея спокойно разобралась с Польшей (2:0). Во втором хозяева сыграли вничью с США (1:1).

Гус Хиддинк на ЧМ-2002 Фото: Sandra Behne/Getty Images

Судьба Южной Кореи решалась в игре 3-го тура с Португалией. У корейцев было четыре очка, как и у США, которые в 1-м туре сенсационно победили Португалию (3:2). Те реабилитировались в матче с Польшей (4:0) и подошли к последнему туру с тремя очками. Поляки же досрочно лишились шансов на выход из группы, уступив в обоих матчах.

Южная Корея рисковала прекратить своё выступление на ЧМ, если бы проиграла Португалии. Хотя ничья хозяев турнира вполне устраивала. Особенно после поступления новостей из Тэджона, где в параллельном матче Польша неожиданно повела 2:0 к пятой минуте с США. Но всё-таки победа – самый верный способ пройти дальше как для команды Хиддинка, так и для команды его коллеги Антониу Оливейры.

С первых минут на поле была бескомпромиссная и жёсткая борьба. Аргентинский арбитр Анхель Санчес дал понять, что церемониться с футболистами не станет. В первую очередь это касалось португальцев. На 22-й минуте жёлтую карточку получил защитник Бету за подкат в центре поля против Соль Ги Хëна. Момент неоднозначный, но всё-таки, при желании, предупреждение можно было и не давать. Бету практически не коснулся ноги Хëна. Да, португалец стелился жёстко, но часто подобные моменты квалифицируются как простое игровое нарушение.

Фол Бету, после которого он получил первую жёлтую карточку Фото: Скрин из трансляции

Дальше – больше. На 28-й минуте Санчес показал прямую красную карточку форварду сборной Португалии Жоау Пинту за подкат против корейского полузащитника Пак Чжи Суна. Очень опасные действия. Бесспорная жёлтая карточка. Но красная ли? Пинту не сразу поверил, что его удалили с поля. Позже он набросился на арбитра с оскорблениями и слегка ударил его, за что получил дисквалификацию до конца турнира, которая, впрочем, уже не имела значения. Опять же, фол Пинту в центре поля был грубым, но в большинстве случаев за такое не удаляют в середине первого тайма. Классическая жёлтая карточка. Если бы Жоау неадекватно отреагировал на предупреждение и набросился на арбитра, то его однозначно следовало удалять. Однако вряд ли бы он столь эмоционально действовал при получении жёлтой, а не красной карточки.

Фол Пинту, после которого он получил прямую красную карточку Фото: Скрин из трансляции

После удаления Пинту португальцам пришлось пересмотреть тактику. Удержание ничейного счёта виделось вполне жизнеспособным вариантом, учитывая что США продолжали проигрывать Польше. У команды Оливейры была лучше разница мячей, а значит, 0:0 с Южной Кореей хватало для второго места в группе. После матча в СМИ появилась информация, что капитан португальцев Луиш Фигу в перерыве подошёл к корейцам и предложил им «играть на ничью», якобы даже обещал денежное вознаграждение. Полузащитник сборной Южной Кореи Ли Юн Пьо опроверг эти слухи и заявил, что Луиш просто попросил играть менее жёстко.

Луиш Фигу Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Скандал с потенциальным договорняком удалось замять, но судейский – нет. На 66-й минуте Санчес дал вторую желтую карточку Бету. Защитник португальцев на этот раз опасно выставил ногу, пытаясь прервать проход Соль Ги Хëна по флангу. В совокупности Бету точно наработал на предупреждение. По удалению есть вопросы. Бету следовало действовать аккуратно, но Хëн весьма артистично «рисовал» падение и болевые ощущения после него. Оставлять португальцев вдевятером было вовсе необязательно, однако Санчес остался непреклонным, несмотря на яростные споры Фигу и компании.

Фол Бету (вверху экрана), после которого он получил вторую жёлтую Фото: Скрин из трансляции

Пиренейцы совсем расклеились после второго удаления. На 70-й минуте Пак Чжи Сун эффектно на замахе в штрафной убрал Сержиу Консейсау и мощно пробил между ног голкиперу. Фигу, Педру Паулета и компания пытались организовать последний штурм, но безуспешно. Южная Корея победила со счётом 1:0 и с семью очками заняла первое место в группе D. США стали вторыми с четырьмя очками, несмотря на поражение от Польши (1:3).

Португалия с тремя очками завершила выступления на ЧМ. Луиш Фигу выступил от имени команды и дал понять, кого он и его партнёры считают виновником случившегося.

«Арбитр хотел стать звездой матча, и надо признать, что Санчесу удалось добиться своего. Больше не хочу комментировать его действия», – заявил Фигу.

Игроки сборной Португалии бросаются на арбитра Анхеля Санчеса Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Работа Анхеля Санчеса действительно была названа неудовлетворительной. Судейский комитет ФИФА отстранил аргентинца от дальнейшей работы на чемпионате мира. Правда, не за ошибочные решения на поле. Его признали виновным в распространении информации, которая должна была быть изложена лишь в официальном рапорте. Речь об интервью Санчеса португальскому радио, где судья подробно рассказал об инциденте на поле, когда Жоау Пинту ударил его в живот. А также, что после игры в раздевалке к нему подходили поговорить о событиях матча Пинту, Фигу и легендарный Эйсебио.

Пинту наезжает на судью после показанной красной карточки Фото: Скрин из трансляции

Стоит признать, что Португалия потерпела ключевое поражение в матче с США и в целом смотрелась на турнире блёкло. Но кто знает, как сложилась игра, если бы не удаления Пинту и Бету. Возможно, команда Оливейры сподобилась на победу в игре с корейцами. Хотя история сослагательного наклонения не терпит. Южная Корея солидно сыграла против Польши, США и Португалии, заслужив выход из группы, несмотря на весьма лояльное судейство в матче 3-го тура. Откровенно тащить за уши хозяев турнира начали уже в плей-офф. До такой степени, что решения Санчеса стали выглядеть «детскими шалостями».

Грубейшие ошибки в матче с Италией

В 1/8 финала Южная Корея попала на Италию, которая со скрипом вышла из группы со второго места. Команда Джованни Трапаттони стартовала с победы над Эквадором (2:0), после чего уступила Хорватии (1:2) и сыграла вничью с Мексикой (1:1). Только неожиданная победа потерявших все шансы эквадорцев над хорватами (1:0) в последнем туре подарила Италии путёвку в плей-офф со второго места. Тем не менее итальянцы ожидаемо считались фаворитами матча с Южной Кореей в 1/8 финала, превосходя соперника в классе.

Трапаттони не мог рассчитывать на основную пару центральных защитников — к травмированному Алессандро Несте добавился перебравший жёлтых карточек Фабио Каннаваро. Вместо них в центре обороны вышли ранее не игравший Марк Юлиано и номинальный фланговый защитник Паоло Мальдини. Несыгранность обороны итальянцев привела к проблемам в самом начале встречи. На пятой минуте корейцы получили право на пенальти. Здесь к эквадорскому рефери Байрону Морено сложно предявить претензии. Кристиан Пануччи откровенно хватал за футболку Соль Ги Хëна во время исполнения штрафного. Команда Хиддинка свой шанс не использовала. Джанлуиджи Буффон парировал удар Ан Чжун Хвана.

Буффон тащит пенальти от Кореи в 1/8 финала ЧМ-2002 Фото: Скрин из трансляции

После этого корейцы как-то сникли, чем сразу воспользовались опытные итальянцы. На 18-й минуте Кристиан Вьери отправил мяч в ворота после подачи Франческо Тотти с углового. Далее итальянцы не особо рвались в атаку, но при этом не давали сопернику практически ничего создать у своих ворот. В первом тайме после гола Вьери Южная Корея ни разу не пробила в створ. В свою очередь, Дамиано Томмази упустил верный шанс сделать счёт 2:0, из выгодной позиции пробив в голкипера.

Кристиан Вьери и Марк Юлиано Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Во втором тайме команда Гуса Хиддинка настойчивее шла в атаку. Голландец активно задействовал новых форвардов, в концовке доведя число номинальных нападающих до шести. Кристиан Вьери имел два блестящих шанса решить исход поединка. Но сначала он не реализовал выход один на один, пробив мимо ворот, а затем защитник корейцев каким-то чудом успел постелиться под его удар с линии штрафной – и мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной.

В конечном счёте итальянцев наказали за расточительность, а риск Хиддинка себя оправдал. На 88-й минуте Пануччи неловко обработал мяч, который отскочил к Хëну, не оставившему шансов Буффону. До конца основного времени моментов хватало. Вьери снова каким-то чудом промахнулся с трёх метров после прострела Томмази. Ча Ду Ри приложился через себя, Буффон спас. Соль Ги Хëн ударил из убойной позиции, но мяч пролетел рядом со штангой.

В овертайме у Южной Кореи на поле оставался лишь один номинальный защитник, поскольку Хиддинк израсходовал все замены. Хозяева старались обострять, но без особых успехов. Итальянцы отвечали аналогичными невнятными атаками, пока в конце первого дополнительного тайма не случился знаковый момент. Арбитр Байрон Морено показал вторую жёлтую карточку Франческо Тотти за симуляцию в штрафной площади. На повторе было отчётливо видно, что Тотти падал после контакта с соперником. На пенальти это вряд ли тянуло, но и симуляции не было.

Франческо Тотти Фото: Sandra Behne/Getty Images

Итальянцев удаление раззадорило, они не стали тянуть время до серии пенальти. На 110-й минуте Томмази забил «золотой» гол, но Морено зафиксировал офсайд. На многочисленных повторах отчётливо видно, что гол был абсолютно чистый. Споры итальянцев ни к чему не привели. Следовало играть дальше. На 113-й минуте Дженнаро Гаттузо после грубой ошибки защитника корейцев вышел один на один, но пробил прямо во вратаря. А дальше итальянцев ждал жестокий поворот судьбы.

Томмази (сверху справа) стартует якобы из офсайда и потом забивает гол Фото: Скрин из трансляции

На 117-й минуте Ан Чжун Хван после навеса в штрафную головой забил победный мяч, реабилитировавшись за нереализованный пенальти в начале встречи. Южная Корея – в четвертьфинале ЧМ, Италия – в шоке от несправедливости.

После матча ожидаемо разгорелся скандал. В Риме встреча с южнокорейцами транслировалась на нескольких больших экранах, один из которых был установлен на просторной Народной площади. Едва прозвучал финальный свисток, как в экран полетели пластиковые бутылки, возмущённые люди рвали и метали. На центральном вокзале «Термини» оскорблениям подверглись несколько граждан Южной Кореи.

«Воры, воры, вы украли у нас победу!» — кричали фанаты.

Арбитр Байрон Морено убегает от игроков сборной Италии Фото: Ben Radford/Getty Images

Министр по вопросам общественной деятельности Италии Франко Фраттини жёстко раскритиковал Морено.

«Я никогда не видел такой встречи. Кажется, они решили просто выставить нас с ЧМ. Действия арбитра являются попросту непристойными», – сказал он.

Глава итальянской делегации на ЧМ-2002 Раффаэле Рануччи поддержал его.

«Судейство никуда не годится. Это было похоже на фильм с участием известного итальянского комика Тото», – заявил следующий.

«Италию выкинули с «грязного» чемпионата мира. Рефери и судьи на линии – наёмные убийцы», – комментарий спортивного журналиста Джорджо Тозатти.

«Худший арбитр за всю историю», – вердикт La Gazzetta dello Sport.

Джованни Трапаттони Фото: Stu Forster/Getty Images

Не стали подбирать слов главный тренер сборной Италии Джованни Трапаттони и его коллега Фабио Капелло, руководивший на тот момент «Ромой».

«С первых минут я понял, куда дует ветер. Я не собираюсь говорить о заговоре, но судейство на этом ЧМ заслуживает отдельного рассмотрения. Чиновники говорят о фэйр-плей, а потом на полях мы видим такое. За всю свою карьеру я не видел ничего подобного», – отметил Трапаттони.

«Я считаю, что мы проиграли из-за судей. Морено не должен был удалять Тотти, а боковой ошибочно зафиксировал офсайд, когда забивал Томмази», – подчеркнул Капелло.

Недовольство итальянцев стало всемирным. В Австралии провели массовые аресты в ходе беспорядков на улицах Сиднея и Мельбурна. В Мельбурне около 4000 фанатов приняли участие в бесчинствах на улице Лайгон-стрит, расположенной в районе Карлтон, где проживает крупная итальянская диаспора. В Сиднее полиции пришлось полностью перекрыть несколько улиц, на которые после просмотра матча Италия – Южная Корея вышли более 5 тысяч итальянских и корейских болельщиков. В результате брошенной петарды один человек пострадал. Ущерб был нанесён полицейским машинам.

Автор «золотого» гола Ан Чжун Хван выступал за «Перуджу». На следующий день после матча итальянский клуб расторг с ним контракт.



Президент ФИФА Йозеф Блаттер признал, что Италия стала главной жертвой судейских ошибок, которых на ЧМ было много. Работу Морено в 1/8 финала признали неудовлетворительной, и его отстранили до конца турнира.

Парламент Италии собирался инициировать уголовное преследование Байрона Морено за предвзятое судейство. Эта инициатива ни к чему не привела, но у эквадорца действительно в будущем возникли проблемы с законом. В 2010 году в аэропорту Нью-Йорка Морено был арестован за контрабанду героина и получил 2,5 года тюремного заключения. Сейчас он на свободе. Летом 2022 года Морено решился детально прокомментировать свою работу и признал некоторые ошибки, хотя в 2002-м он настаивал, что делал всё правильно.

«Не бывает идеального судейства. Тот матч стал важной вехой в моей карьере. Ошибки были, но у всех есть право на них. Только мертвые не ошибаются. Когда забивал Вьери, его придерживали руками – если бы он не забил, я бы дал пенальти. Когда забивала Южная Корея, Пануччи сыграл рукой, но мяч остался у корейцев. А «золотой» мяч корейцы забили чисто. Не думаю, что мои решения как-то повлияли на ход матча.

Удаление Тотти? Перед этим он опасно сыграл в своей штрафной, и это уже заслуживало второй жёлтой для него, но я не стал её показывать. А потом он упал в чужой штрафной – упал слишком легко, уже после того, как мяч был отыгран. И всё же гол Томмази я не засчитал ошибочно. В том случае меня подвёл помощник, который поднял флажок и зафиксировал офсайд. Сегодня, с VAR, такой проблемы бы не было. Я бы посмотрел повтор и изменил решение», – заявил Морено.

Откровенный судейский произвол в четвертьфинале с Испанией

Выход Южной Кореи в четвертьфинал ЧМ-2002 поднял интерес в стране к футболу на небывалую высоту. Цены на билеты на чёрном рынке выросли в пять раз. Места первого класса при номинальной стоимости в $ 299 продавали по $ 1600 и выше. Билеты третьего класса номиналом в $ 125 уходили за $ 550.

Президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун посетил матч 1/4 финала с Испанией, при том что на игре с итальянцами не присутствовал. Власти страны объявили, что в случае выхода национальной команды в полуфинал чемпионата мира 25 июня объявят выходным днём. Хорошая мотивация для футболистов и Хиддинка, которые уже стали кумирами. Но всё-таки казалось, что лимит сенсаций Южная Корея исчерпала в матче с Италией. Кто бы мог подумать, что против Испании команда добудет ещё более скандальную победу, а на поле произойдёт откровенный судейский произвол. То, что сделал египетский арбитр Гамаль Гандур на стадионе в южнокорейском городе Кванджу, иначе как позором назвать просто нельзя.

Арбитр Гамаль Гандур спорит с игроками сборной Испании Фото: Andreas Rentz/Getty Images

У сборной Испании на поле не смог выйти Рауль, который получил травму паха в матче 1/8 финала с Ирландией (1:1, 3:2 по пенальти). Его заменил молодой вингер «Бетиса» Хоакин. Потеря Рауля не отменяла того, что Испания считалась абсолютным фаворитом.

За весь первый тайм испанцы нанесли шесть ударов по воротам, а корейцы — только один, да и тот мимо цели. Атаки команды Хосе Антонио Камачо были существенно опаснее. На 27-й минуте Фернандо Морьентес прекрасно пробил головой, но корейский вратарь Ли Вун Джэ вытащил мяч из угла. Активничал Хоакин, который делал острые навесы. Первая половина встречи прошла без эксцессов. Испанцы давили. Не забили, но взятие ворот корейцев казалось вопросом времени.

На 49-й минуте полузащитник сборной Испании Рубен Бараха головой отправил мяч в сетку после подачи со штрафного. Судья отменил гол, зафиксировав нарушение правил у защитника Ивана Эльгеры. Повтор чётко показал, что никаких оснований отменять гол у Гандура просто не было. Непонятно, где он вообще увидел этот фол со стороны Эльгеры.

Отменённый гол Барахи якобы из-за фола Эльгеры Фото: Скрин из трансляции

После отменённого гола Барахи игра немного успокоилась. Один раз вступить в игру пришлось и голкиперу испанцев Икеру Касильясу, который на 65-й минуте отразил мощнейший удар в упор в исполнении Пак Чжи Суна. Испанцы пытались обострять, но корейцы плотно играли в обороне. Попытки Хуана Валерона, Морьентеса, Барахи и Хоакина пробить Ли Вун Джэ оказались безуспешными. Дело дошло до овертайма.

Фернандо Морьентес на ЧМ-2002 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

На 92-й минуте Фернандо Морьентес головой отправил мяч в ворота сборной Южной Кореи после навеса Хоакина, но боковой арбитр просигнализировал, что вингер подавал мяч в штрафную уже из-за пределов поля. При просмотре повтора совершенно очевидно, что мяч за лицевую линию не вышел. Это настолько бесспорно, что с данным утверждением не поспорили бы даже самые преданные корейские фанаты.

Отменённый гол Морьентеса из-за якобы ушедшего за линию мяча во время подачи Хоакина Фото: Скрин из трансляции

На 100-й минуте Морьентес попал в штангу. Первым на добивании был Гаиска Мендьета, но пробил неточно. Не покидало ощущение, что испанцы вот-вот дожмут корейцев, даже несмотря на судейство Гандура. В начале второго дополнительного тайма Луис Энрике вышел один на один с корейским голкипером, но арбитр зафиксировал офсайд. Излишне повторять, что никакого положения вне игры не было и в помине.

Южная Корея, в отличие от матча с итальянцами, не забила. Испания могла пройти дальше в серии пенальти, где уже никакой Гандур им бы не помешал. Но от команды Камачо жестоко отвернулась удача. 20-летний Хоакин не совладал с нервами в решающий момент – его удар парировал Ли Вун Джэ. В полуфинал прошла команда, которая этого абсолютно не заслужила.

На сайте ведущей испанской спортивной газеты Marca после матча появился короткий, но красноречивый заголовок — «Грабёж». «Арбитр утопил Испанию», – отмечало интернет-издание Mundo Deportivo. «Египетский судья Гамаль Гандур и его помощники лишили нас победы», – поддержали коллег в El Pais.

«Разумеется, я ожидал, что арбитры будут на стороне Южной Кореи. Но думал, что хотя бы в четвертьфинале они будут судить более-менее беспристрастно. Четвертьфинал чемпионата мира так судить нельзя. К сожалению, нам ещё и не повезло. Мы боролись до конца, но удача была не на нашей стороне», – сказал после игры Хосе Антонио Камачо.

Хосе Антонио Камачо сдерживает игроков сборной Испании от нападения на арбитра Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Таких ужасных арбитров я не видел никогда в жизни», – коротко отметил Фернандо Морьентес.

Испания не смогла выйти в полуфинал ЧМ. Луис Энрике и Фернандо Йерро объявили о завершении карьеры в сборной. Обидный поворот событий, который целиком и полностью на совести судьи из Египта.

Гандур весьма цинично заявил, что просмотрел на видео матч и сделал следующий вывод: ошибки совершил не он, а его помощники, с решением которых он не может не соглашаться во время игры. Улыбающегося всю игру египтянина уже не волновало, что он, как и ранее его коллеги Санчес и Морено, больше не работал до конца ЧМ. Испанец Анхель Мария, член судейского комитета ФИФА, подал в отставку в знак протеста против некачественного судейства на ЧМ, но это тоже ничего не меняло. Результат матча пересмотру не подлежал.

Возможные причины подсуживания Южной Корее

Испанцам не посчастливилось стать последней пострадавшей стороной от явной судейской помощи Южной Корее. Похоже, высокие футбольные чиновники решили, что выхода в полуфинал азиатам будет достаточно. На этой стадии команда Хиддинка в достаточно вялой и скучной игре уступила Германии (0:1), которая победила за счёт класса. Интересно, что матч обслуживал швейцарец Урс Майер. Очень странное решение ФИФА, которая обычно не назначает на игры плей-офф арбитров с того же континента, что и один из соперников. И особенно странно видеть швейцарца на игре немцев. Всё-таки это две довольно близких страны.

В матче за третье место Южная Корея проиграла Турции (2:3). Здесь тоже назначение вызывает вопросы. Игру обслуживал Саад Мане из Кувейта – мусульманской страны, которая в своё время находилась под управлением Османской империи. Но Майер и Мане отсудили так, что к ним не возникло никаких вопросов.

Четвёртое место – более чем достойный результат для сборной Кореи. Гус Хиддинк стал национальным героем. Фанаты носили фотографии Хиддинка в полный рост, в лавках и через интернет быстро расходились его миниатюрные фигурки, значки и флажки с изображением тренера, а многие корейцы вообще называли его «отцом». Власти присвоили Хиддинку звание почётного гражданина страны за его вклад в повышение государственного престижа. Ряд муниципалитетов в срочном порядке установили статуи главного тренера и переименовали улицы городов в его честь.

Гамаль Гандур и Гус Хиддинк Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Корейская футбольная ассоциация выдала Хиддинку премию в размере около $ 470 тыс. за результат на ЧМ. Ассоциация также собиралась сделать всё возможное, чтобы удержать Гуса у руля сборной до следующего чемпионата мира. По контракту Хиддинк получал $ 1 млн в год. Оклад собирались повысить, но голландец предпочёл уйти на пике. Паузу между мировыми первенствами он скоротал на клубной работе в ПСВ, а на ЧМ-2006 вывел в плей-офф Австралию, после чего успешно трудился в сборной России.

Как упоминалось выше, на ЧМ-2002 было много ошибок рефери, которые влияли на результат. Но самые вопиющие произошли в матчах Южной Кореи. Речь не только об отменённых чистых голах и несправедливых удалениях. Были и другие детали. Корейцам прощали откровенную грубость, соперников излишне наказывали за контактную игру. Показательно, что форвард хозяев Соль Ги Хëн вырвался в лидеры по заработанным фолам (54) за первые четыре матча турнира, заметно опережая куда более опасного и активного в атаке звёздного бразильца Роналдо (31).

Почему помогали именно Южной Корее? Та же Япония не так уж неожиданно вышла из достаточно слабой группы с Россией, Бельгией и Тунисом, но в 1/8 финала сразу уступила Турции (0:1). La Gazzetta dello Sport утверждала, что вице-президент ФИФА итальянец Антонио Матаррезе крайне активно оппонировал главе организации Йозефу Блаттеру, который, устояв на своём посту после первого срока, отомстил ему и его стране.

Йозеф Блаттер Фото: Martin Rose/Getty Images

Также утверждалось, что президент консультативного комитета Азиатской федерации футбола (АФК) кореец Чун Мун Юн, будучи заинтересованным в успехе своей сборной, противостоять Блаттеру на выборах президента ФИФА отказался, заблаговременно сняв свою кандидатуру. Тогда ещё не слишком авторитетный Блаттер переизбрался в 2002-м, что помогло ему укрепиться на посту и пробыть на нём до 2015-го — вплоть до знаменитого коррупционного скандала.

Пресс-секретарь ФИФА Кейт Купер заявил, что на ЧМ-2002 не обошлось без ошибок, но в целом уровень судейства признал удовлетворительным. Якобы арбитры приняли более 4000 решений, из которых только шесть-восемь были абсолютно неправильными. Купер списал всё на человеческий фактор и никакого заговора в пользу южнокорейцев не увидел.

Блаттер был немного жёстче. Заговор тоже отрицал, но выступил с публичной критикой стандартов судейства на ЧМ и заявил о необходимости пересмотра системы отбора и оценки квалификации главных и линейных арбитров. На ЧМ-2006 в Германии с судейством всё стало действительно лучше. Вот только это не отменяет простого факта: помощь Южной Корее в 2002-м – одна из самых позорных страниц в новейшей истории футбола.