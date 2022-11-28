Издевательства фанатов Хорватии над вратарём Канады — кошмар. От такого шевелятся волосы

Сборная Хорватии победила Канаду (4:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Игровое преимущество хорватов обсудили со всех сторон, но в этой встрече случилось кое-что ещё: фанаты вице-чемпионов мира вывесили не просто обидный, а оскорбительный баннер, посвящённый вратарю канадцев Милану Боряну. Но обо всём по порядку.

Что за баннер вывесили болельщики сборной Хорватии?

Кучка фанатов хорватской команды пронесли на стадион жёлто-зелёный флаг с брендом производителя тракторов John Deere, на котором чёрным написано Knin 95 и фраза «Никто не бегает так быстро, как Борян». Всё вместе это кажется каким-то бредом, но на самом деле у послания есть вполне себе понятный и очень жестокий смысл. И он адресован вратарю сборной Канады и загребского «Динамо».



Это сейчас Борян в Катаре на чемпионате мира представляет Канаду. А родился Милан в Книне – хорватском городке, где жили этнические сербы. В 1995-м (ещё одна отсылка на баннере) семья Боряна вынужденно покинула город и в дальнейшем перебралась в Канаду. Всё из-за войны в Югославии и вхождения хорватских войск в этот самый Книн, где в ходе этнических чисток хорваты вместе с боснийскими мусульманами вырезали более двух тысяч сербов.

Сильное воспоминание, согласитесь. И вспоминать о подобном вряд ли кто-то захочет. Но фанаты напомнили. Да и трактор на фанатском баннере не случайно – дело в том, что многие сербы тогда покидали Книн на тракторах, это был единственный транспорт у населения, занятого в сельском хозяйстве. Помимо баннера, фанаты в течение матча кричали вратарю «Борян – усташ!», что переводится как «Борян – повстанец!».

Борян достойно ответил фанатам на оскорбительный баннер.

Милан Борян голкипер сборной Канады «Всё это показывает, насколько люди примитивны. Мне больше нечего сказать. Им нужно работать над собой и своими семьями, потому что очевидно, что они разочарованы в жизни, и они приходят на стадион, чтобы высказаться»

После игры с Хорватией кто-то, по словам футболиста, слил его номер телефона в Сеть, из-за чего Милан получил более 2500 тысяч оскорбительных сообщений.

Сборную Хорватии накажут за оскорбительные баннеры?

Очень даже возможно. По словам спортивного юриста Михаил Прокопца, «в ФИФА есть правила, по которым футбольная сборная отвечает за своих болельщиков — это правило строгой ответственности». Это Прокопец сказал, комментируя российско-сербский флаг на матче Сербия – Камерун, но вполне вероятно, что какие-то санкции могут последовать и за оскорбительный баннер в адрес Боряна, однако уже для сборной Хорватии.