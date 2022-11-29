Иран может выйти из группы, а Англия — нет! Что для этого нужно?

29 ноября состоятся первые матчи 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Нидерланды и Англия, набравшие по четыре очка в первых двух турах, всё ещё не гарантировали себе выход в 1/8 финала. Изучаем турнирную ситуацию в их группах.

Группа A

Нидерланды: для выхода в плей-офф команде достаточно сыграть вничью с Катаром. В случае поражения «оранжевые» точно пройдут дальше только при условии победы Эквадора над Сенегалом, иначе придётся считать разность мячей.

Эквадор: для выхода в 1/8 финала южноамериканцам достаточно не проиграть Сенегалу. А вот поражение почти наверняка означает вылет, поскольку тогда нужно будет надеяться на поражение Нидерландов от Катара, причём с как можно большей разницей.

Сенегал: африканцы выйдут в плей-офф, если победят Эквадор, и покинут турнир в случае поражения. Ничейный результат оставит Сенегал на турнире только в случае поражения Нидерландов от Катара, но и в этом случае нужно считать разность мячей.

Катар: у хозяев турнира всё просто — они отыграют последний матч с Нидерландами и покинут чемпионат.

Группа B

Англия: для выхода в 1/8 финала команде Гарета Саутгейта достаточно не проиграть Уэльсу с разницей в четыре мяча. Если же случится сенсация, то англичане пройдут дальше только в случае ничейного результата в матче Иран — США.

Иран: победа над США означает для азиатской сборной выход в плей-офф, поражение — вылет из турнира. В случае ничейного результата иранцы пройдут дальше, если Уэльс не победит Англию.

США: для американцев всё просто — они выйдут в 1/8 только в случае победы над Ираном, а при любом другом раскладе покинут турнир.

Уэльс: Гарету Бэйлу и компании крайне сложно будет выйти в плей-офф. Обязательное условие — победа над Англией. При этом победа с разницей не более чем в три мяча выведет их дальше только в случае ничьей в матче Иран — США. И только в случае победы со счётом 4:0 и крупнее валлийцев не будет интересовать результат параллельного матча.

Англия — США Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Расписание матчей чемпионата мира 29 ноября

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