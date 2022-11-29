Чемпионат мира по политике. Но какие скандалы в Катаре реально политические?

Есть ощущение, что этот чемпионат мира переполнен политическими заявлениями с разных сторон. Отчасти так и есть. С другой стороны, подобное происходит примерно с каждым чемпионатом мира. А ещё возникают споры о том, что действительно является политическим заявлением в футболе.

Допустим, со скандированием «Косово – Сербия» всё понятно. Тут, очевидно, присутствует политический посыл. В случае дисквалификации сборной России причины тоже были явно не в спортивной плоскости. Но есть и более пограничные случаи. Возьмём акцию сборной Германии, когда футболисты закрыли себе рты.

Сборная Германии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пресс-служба сборной Германии настаивает, что этот жест не имел отношения к политике:



«Мы хотели использовать капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые разделяем в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими народами мы хотели, чтобы наш голос был услышан. Речь идёт вовсе не о политическом посыле, так как права человека не подлежат обсуждению. Это должно быть само собой разумеющимся, однако это всё ещё не так».



И тут вроде не поспоришь. Права людей действительно должны соблюдаться. Хотя важно понимать, что этот посыл существует не в вакууме, а именно в Катаре. Там, судя по всему, действительно большие проблемы с соблюдением прав человека. То есть одна страна (или группа стран) указывает другой стране на её проблемы.

Баннеры с Месутом Озилом Фото: Heuler Andrey/ZUMA/ТАСС

Что делают катарцы? Демонстрируют в ответ фотографии Озила. Человека, который публично осудил притеснения уйгуров в Китае. Согласно международным докладам, мусульманское население там действительно притесняют (запрещают Каран, ведут слежку, разрушают религиозные сооружения и даже заставляют есть свинину, по информации The Telegraph).

Важно понимать, что «Арсенал» тогда не поддержал заявление своего игрока, а в крупной китайской соцсети Weibo (523 миллиона пользователей) клуб заявил, что слова Озила – это его личное мнение.

Сборная Англии Фото: Julian Finney/Getty Images

То есть представители стран через футбол обмениваются критикой друг друга – можно ли утверждать, что здесь нет политических высказываний? В этом плане даже преклонение колена от игроков сборной Англии выглядит не настолько политическим заявлением. Просто потому, что оно меньше направлено на критику какого-либо государства, а больше на проблему расизма в целом.



Точно так же, как и флаг России – на бутсах Ондуа, или на баннере сербского фаната. В обоих случаях это объясняется исторической близостью, а не поддержкой политической повестки. Когда условные бразильцы «Зенита» или «Ливерпуля» выходят получать трофей с флагом родной страны – это разве политическое высказывание? Всё-таки флаг символизирует всю страну, а не просто её сегодняшнюю политику.

Болельщики с флагом Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пожалуй, больше политики можно усмотреть в историях связанных с Ираном. Тут и болельщики, которые протестуют против действий своего государства. Тут и искажение флага Ирана со стороны пресс-службы сборной США.

Главное – помнить, что уже само проведение чемпионата мира в Катаре – это результат именно политических процессов, в которые был вовлечён в том числе президент Франции. А дальше политика обнаруживается, при желании, во всём. Даже в нарядах хорватской модели.