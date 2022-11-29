Ещё две сборные попали в 1/8 финала. Что происходит на ЧМ-2022 в Катаре

Завершён 2-й тур группового этапа чемпионата мира в Катаре. Две топ-сборные вышли в плей-офф, а все остальные команды, игравшие 28 ноября, ещё сохраняют шансы на 1/8 финала.

Сербия упустила победу

Перед матчем с сербами тренерский штаб Камеруна вывел из состава вратаря Андре Онана. Голкипер «Интера» пропустил игру 2-го тура чемпионата мира, а чуть позже стало известно, что он больше не поможет команде в Катаре. Причина — конфликт с главным тренером Ригобером Сонгом. Без основного вратаря Камерун пропустил трижды, но избежал поражения. Африканцы открыли счёт после углового — Жан-Шарль Кастеллетто отправил мяч в пустые ворота после скидки партнёра.

Сербы мощно провели концовку первого тайма и дважды огорчили соперника. Страхиня Павлович забил после подачи со штрафного, а Сергей Милинкович-Савич застал вратаря врасплох дальним ударом. В начале второй половины сербы разыграли великолепную комбинацию, и Александру Митровичу оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам. Камерун перевернул игру благодаря вышедшему на замену Венсану Абубакару — сначала он забил сам, а затем ассистировал Эрику Шупо-Мотингу.

Матч Сербии с Камеруном Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Южная Корея и Гана выдали безумный матч

Сборная Ганы в случае поражения теряла все шансы на выход в 1/8 финала. В итоге африканские футболисты одержали победу и обошли соперника в таблице. На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу Ганы. Корейцы пришли в себя после перерыва и отыгрались благодаря двум голам с интервалом в три минуты. Однако последний мяч в игре забили всë-таки забили футболисты Ганы. В их составе отличились два Мохаммеда — Кудус оформил дубль, а Салису отметился одним голом. У корейцев два мяча головой забил Чхо Кю Сун. Итог — 3:2 в пользу африканской команды. Концовка встречи омрачилась судейским скандалом, о котором можно почитать ниже.

Каземиро пробил швейцарский «автобус»

Пятикратные чемпионы мира досрочно вышли в 1/8 финала. Матч со швейцарцами получился не самым весёлым, однако бразильцы свою задачу решили. В концовке встречи Каземиро нанёс шикарный удар в дальний угол — у Яна Зоммера не было никаких шансов. Этот гол оказался единственным в матче. Номинальные гости сдерживали грозного соперника на протяжении большей части матча, однако всё-таки дрогнули. Бразилия обеспечила себе место в плей-офф, а Швейцарию ждёт решающая игра с Сербией.

Португалия повторила трюк Бразилии

Через три часа успех «пентакампеонов» повторили португальцы. Они дожали Уругвай, забив два мяча после перерыва, благодаря чему попали в 1/8 финала. Первый гол состоялся после заброса Бруну Фернандеша на Криштиану Роналду. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» праздновал так, будто забил сам, хотя мяч записали на его партнёра. А в концовке встречи арбитр назначил спорный пенальти, который реализовал Фернандеш. Роналду на тот момент уже сидел на скамейке, поскольку его заменили. На последних минутах Бруну мог забить ещё пару раз, но сначала его удар отразил вратарь, а затем португалец попал в штангу.

Бруну Фернандеш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

29 ноября начнётся заключительный тур группового этапа. По итогам дня станут известны первые пары 1/8 финала.

18:00. Эквадор — Сенегал

18:00. Нидерланды — Катар

22:00. Иран — США

22:00. Уэльс — Англия.

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