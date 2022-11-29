Фавориты ещё могут пролететь мимо плей-офф! 10-й день ЧМ-2022. LIVE

Привет, друзья! Пошёл 10-й день чемпионата мира в Катаре. Сегодня, 29 ноября, финиширует групповой турнир сразу в двух четвёрках — под буквами A и B. Ни в одной ещё нет полной ясности — кроме того, что Катар уже точно никуда не выйдет. Но повлиять на итоговое распределение мест и скрасить унылое впечатление от собственного выступления хозяева турнира ещё способны. Теоретически. Их матч с Нидерландами — в первом временном слоте вторника (18:00 мск). Параллельно стартуют команды Эквадора и Сенегала.

Во второй группе ситуация ещё более запутанная: даже Англия при невероятном стечении обстоятельств может слететь с первого места, а Уэльс — взлететь с последнего. Уследить за всеми событиями этого насыщенного дня вам поможет большая онлайн-трансляция «Чемпионата». Будьте с нами.