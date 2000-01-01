Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира
На ЧМ-2022 уже состоялся матч команд, которые в прошлом брали Кубок мира. Германия и Испания разошлись миром – 1:1. Вспоминаем десятку самых ярких матчей с подобной вывеской с прошлых мировых первенств.
Италия – ФРГ (4:3 д. в.) – полуфинал ЧМ-1970
Тот полуфинал до сих пор считается одним из лучших матчей в истории футбола. 1:1 в основное время — и 4:3 по итогам дополнительного! Настоящее безумие.
Италия – Бразилия (3:2) – второй групповой этап ЧМ-1982
Хет-трик Паоло Росси и победа 3:2 открыли итальянцам дорогу к третьему титулу.
Аргентина – Англия (2:1) – четвертьфинал ЧМ-1986
Знаменитый матч с Рукой Бога Диего Марадоны. А был бы тогда VAR…
Аргентина – ФРГ (3:2) – финал ЧМ-1986
В финале того турнира аргентинцев ждала сборная ФРГ. Команда Марадоны победила 3:2 и завоевала второй титул.
Аргентина – Англия (2:2, 4:3 пен.) – 1/8 финала ЧМ-1998
Пожалуй, лучший матч ЧМ-1998. Потрясающий гол 18-летнего Оуэна до сих пор в памяти. Но Англию это не спасло.
Италия – Франция (1:1, 5:3 пен.) – финал ЧМ-2006
Ну как же без скандального финала имени Зидана — Матерацци! Великого француза удалили, и Италия, победив Францию, снова подняла над головой Кубок.
Германия – Англия (4:1) – 1/8 финала ЧМ-2010
Тот самый матч с не замеченным судьями голом Лэмпарда. Тогда впервые заговорили о необходимости видеоповторов. Германия в итоге дошла до полуфинала, где проиграла Испании, будущему чемпиону.
Германия – Бразилия (7:1) – полуфинал ЧМ-2014
Полуфинал ЧМ-2014 Германия — Бразилия (7:1) — невиданный разгром! Кошмар для любого болельщика «пентакампеонов».
Германия – Аргентина (1:0) – финал ЧМ-2014
Да и финал того турнира ещё свеж в памяти. Что запомнилось больше: решающий гол Гётце или грустный Месси после свистка?
Франция – Аргентина (4:3) – 1/8 финала ЧМ-2018
Наверное, лучший матч ЧМ-2018 в России. Команды устроили битву в 1/8 финала, победителем из которой вышли французы. Они же потом и стали чемпионами.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира
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