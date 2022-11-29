Звёзды сборной Бельгии пошли в рукопашную друг на друга! Постыдный эпизод на ЧМ-2022

Скандал в сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре. Как сообщает издание RTL, в команде царит напряжённая атмосфера, многие футболисты не разговаривают между собой или имеют натянутые отношения. Что послужило причиной для внутренних противоречий в стане одного из фаворитов ЧМ-2022?

Сборная Бельгии отправилась в Катар в статусе второй команды мира рейтинга ФИФА, уступая лишь Бразилии. Турнир должен был стать «последним танцем» для мощнейшего поколения с Эденом Азаром, Кевином Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа и другими звёздами – вряд ли все они будут играть до 2026 года или будут в состоянии поехать на ЧМ. Бельгийцам досталась не самая сложная группа: с хорватами, которые уже не так грозны, как в 2018 году, а также с нестабильными марокканцами и молодой Канадой, приехавшей на ЧМ во второй раз в истории. Но уже в первой встрече с канадцами Бельгия испытала проблемы, одержав лишь минимальную победу при игровом преимуществе соперника. Канадцы показали смелый футбол, весь матч прессингуя и играя в атакующем стиле, заслужив как минимум ничью. Лишь отличное выступление Тибо Куртуа, отбившего в том числе пенальти от Альфонсо Дэвиса, а также точный удар Миши Батшуайи помогли бельгийцам избежать позора на старте турнира.

Эден Азар Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Неожиданный итог встречи с Марокко

Однако уже во втором матче все проблемы вылезли наружу: сборная Марокко оказалась моложе и активнее бельгийцев, вскрыв проблему возрастного состава соперника, а также наказав главного тренера «красных дьяволов» Роберто Мартинеса за тактические промахи в виде Тимоти Кастаня на позиции центрального защитника и Эдена Азара, эпизодически игравшего опорного полузащитника.

Ян Вертонген защитник сборной Бельгии «Мы пропустили два одинаковых гола со стандартов, дважды оставив свободной ближнюю штангу. Мячи, которые никогда не должны влетать в ворота. В первый раз нам повезло, был зафиксирован офсайд, во второй раз — нет. Сейчас у меня в голове много вещей, которые не следует говорить публично. Не думаю, что мы создали какие-то моменты. Вероятно, мы плохо играем в атаке, потому что слишком стары. У нас качественные футболисты впереди, но и у Марокко тоже, сегодня они играли лучше. Это очень расстраивает».

Не только Вертонген отмечал старость как один из важнейших факторов плохой игры бельгийцев на турнире. Ранее лидер команды Кевин Де Брёйне отказался включать Бельгию в число фаворитов ЧМ-2022, заявив, что команда слишком старая для решения серьёзных задач: «Никаких шансов, мы слишком стары, – говорил он. – Думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли некоторых ключевых игроков, которые были в 2018 году. Я вижу нас скорее аутсайдерами».

Эден Азар же намекнул на защитную линию как одну из главных проблем Бельгии: «Наши защитники не самые быстрые, и они это знают».

Скандал в бельгийской команде. Дело почти дошло до драки

Вероятно, накопленные претензии и недосказанность взорвали ситуацию в команде после проигранного матча с Марокко. По сообщениям RTL, Кевин Де Брёйне, Ян Вертонген и капитан Эден Азар серьёзно поссорились в раздевалке после поражения во 2-м туре ЧМ-2022. Форварду Ромелу Лукаку пришлось вмешаться, чтобы предотвратить драку.

Как отмечает источник, Де Брёйне не разговаривает с Тибо Куртуа, Азар – с Леандро Троссардом. Не очень хорошие отношения сложились и между Лукаку и Миши Батшуайи. История с Де Брёйне и Куртуа вовсе длится с 2014 года: игроки находятся в напряжённых отношениях из-за ситуации с девушкой. Кэролайн Лейнен, встречавшаяся на протяжении трёх лет с футболистом «Манчестер Сити», изменила ему с голкипером бельгийцев. Она утверждала, что это своего рода расплата после того, как Де Брёйне признался, что изменял ей с её лучшей подругой. Два лидера сборной не общались длительное время, после чего уладили проблему. Но, кажется, напряжённость в их отношениях так никуда и не ушла.

Бельгия ещё имеет шанс всё исправить

Такая эмоциональная напряжённость явно не на руку Бельгии перед решающим матчем с вице-чемпионами мира – сборной Хорватии. Бельгийцы обязаны побеждать, чтобы выйти из группы, либо ожидать крупного проигрыша Марокко во встрече с Канадой (с разницей в четыре мяча), при котором им будет достаточно сыграть вничью. Не хочется, чтобы «золотое» поколение бесславно завершило свой путь на групповом этапе из-за внутренних противоречий. Несмотря на возраст состава, эта команда способна за счёт опыта и навыков выйти как минимум в плей-офф.