Новые звёзды сборной Нидерландов. За одним из игроков уже охотятся топ-клубы

Коди Гакпо – нападающий

23-летний лидер атаки ПСВ, а теперь и всей сборной Нидерландов. Гакпо может играть везде, хотя в клубе чаще зажигает на фланге. На ЧМ-2022 уже забил дважды. Ожидается, что зимой его заберут у эйндховенцев за хорошие деньги.