Новые звёзды сборной Нидерландов
«Оранье» привезли на турнир яркий коллектив, способный далеко пройти по сетке. Кто составляет костяк команды?
Коди Гакпо – нападающий
23-летний лидер атаки ПСВ, а теперь и всей сборной Нидерландов. Гакпо может играть везде, хотя в клубе чаще зажигает на фланге. На ЧМ-2022 уже забил дважды. Ожидается, что зимой его заберут у эйндховенцев за хорошие деньги.
Стивен Бергвейн – нападающий
Последние сезоны 25-летний форвард провёл в «Тоттенхэме», а летом перебрался в «Аякс». Он пока не забивал на турнире, но имеет все шансы сделать это в матче с Катаром.
Френки де Йонг – полузащитник
После блестящего сезона-2018/2019 в «Аяксе» де Йонг перебрался в «Барселону», где и выступает по сей день. 25-летний полузащитник известен своим универсализмом: он хорош как в атаке, так и в защите.
Дави Классен – Полузащитник
Ещё один «аяксид». 29-летний игрок, вернувшийся в клуб после выступлений за «Эвертон» и «Вердер», забил второй гол в ворота сборной Сенегала в первом матче на ЧМ-2022.
Дензел Думфрис – защитник
Без этого правого латераля сложно представить как сборную Нидерландов, так и «Интер». 26-летний защитник часто подключается к атаке и создаёт непосредственную угрозу чужим воротам.
Юрриен Тимбер – защитник
21-летний защитник «Аякса» способен сыграть не только в центре, но и на фланге. Тимбер наверняка в скором времени утвердится в роли игрока стартового состава и будет долго и успешно защищать цвета национальной команды.
Андрис Нопперт – вратарь
28-летний вратарь «Херенвена», которого неожиданно вызвали в сборную в сентябре 2022 года, оказался в стартовом составе в обеих матчах на ЧМ-2022, которые уже провели Нидерланды, и совершил несколько важных сейвов. Похоже, Луи ван Гал не ошибся, доверив новичку ответственный пост.
Новые звёзды сборной Нидерландов. За одним из игроков уже охотятся топ-клубы
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