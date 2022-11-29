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ЧМ-2022: Португалия попросила ФИФА записать гол в ворота Уругвая на Криштиану Роналду, подробности, мнение

Как же гнусно ведёт себя Роналду. Его требования одновременно стыдные и смешные
Дмитрий Зимин
У Бруну Фернандеша отнимут гол?
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Португальца не волнует ничего, кроме наследия. В том числе и сборная.

Мы это и так знали. А очередное доказательство пришло прямо во время чемпионата мира. Криштиану Роналду даже в Катаре не перестаёт быть эгоистом.

Прежде чем убедиться в этом — необходимый контекст. Первый гол Уругваю Португалия забила после того, как Бруну Фернандеш закинул мяч в район вратарской, Роналду выпрыгнул и его голова проскользнула около мяча. Возможно, он даже коснулся мяч волосами. Дальше – мяч в воротах. Португалец бежит праздновать, словно этот гол забил он. Все счастливы. Но ФИФА указывает автором не его, а Бруну, который сделал навес.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А теперь следите за тем, что он делает дальше. Как же гнусно, что игрока волнует только он сам.

  1. Сразу после матча некоторые заметили, что Криштиану подошёл к одному из официальных лиц матча, и много раз показывал на свои волосы, и трогал голову. Явный сигнал, что он не понимает, как первый гол могли записать на Бруну Фернандеша.
  2. У журналиста Пирса Моргана (автора того самого интервью, да и в принципе близкого к Роналду журналиста) в соцсетях появился пост, где он сообщает, что Роналду подтвердил ему авторство гола. И Фернандеш с этим согласен. После эксперт FOX Алекси Лалас заявил, что Роналду лично написал сообщение Моргану из раздевалки, где уверенно утверждал, что коснулся мяча.
  3. Как сообщает журналист Эду Агирре, Португальская федерация футбола выйдет на ФИФА с доказательствами, что Роналду повлиял на полёт мяча. И с требованием поменять автора гола.
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Безумие? Полное. Серьёзно, для полного сумасшествия не хватает разве что ДНК-экспертизы: мяча и волос игрока. Для чего всё это надо? Только одно предположение: португалец сделает всё, чтобы остаться в истории выше Лионеля Месси. С Ганой он забил с пенальти – это его восьмой гол на чемпионатах мира. У Месси на данный момент столько же. До рекорда Мирослава Клозе обоим очень далеко – у немца 16 мячей. Превзойти его под силам разве что Мбаппе. А не двум «старичкам», для которых это последний турнир такого уровня. Но вот посоревноваться друг с другом – вызов полегче.

Главная интрига – как всё это скажется на атмосфере в коллективе. В здоровом обществе наверняка это прошло бы незаметно. Какая вообще разница, кто забил гол, если команда победила? Если уже шесть очков и есть место в плей-офф. Зачем придираться к таким деталям, даже если ты прав? И не оскорбление ли это для Бруну? Как он относится к тому, что бывший партнёр по «Манчестер Юнайтед» готов на всё, чтобы ФИФА изменила своё решение?

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Даже хорошо, что сейчас у всех есть время остыть. Ведь последний матч с Южной Кореей для Португалии уже ничего не решает. Но как будет глупо, если этот эпизод нарушит атмосферу в команде. Иногда и правда нужно уходить на пике. Ведь к старости у всех звезд проявляется слишком много эгоизма.

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