Как же гнусно ведёт себя Роналду. Его требования одновременно стыдные и смешные

Мы это и так знали. А очередное доказательство пришло прямо во время чемпионата мира. Криштиану Роналду даже в Катаре не перестаёт быть эгоистом.
Прежде чем убедиться в этом — необходимый контекст. Первый гол Уругваю Португалия забила после того, как Бруну Фернандеш закинул мяч в район вратарской, Роналду выпрыгнул и его голова проскользнула около мяча. Возможно, он даже коснулся мяч волосами. Дальше – мяч в воротах. Португалец бежит праздновать, словно этот гол забил он. Все счастливы. Но ФИФА указывает автором не его, а Бруну, который сделал навес.
Криштиану Роналду
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А теперь следите за тем, что он делает дальше. Как же гнусно, что игрока волнует только он сам.
- Сразу после матча некоторые заметили, что Криштиану подошёл к одному из официальных лиц матча, и много раз показывал на свои волосы, и трогал голову. Явный сигнал, что он не понимает, как первый гол могли записать на Бруну Фернандеша.
- У журналиста Пирса Моргана (автора того самого интервью, да и в принципе близкого к Роналду журналиста) в соцсетях появился пост, где он сообщает, что Роналду подтвердил ему авторство гола. И Фернандеш с этим согласен. После эксперт FOX Алекси Лалас заявил, что Роналду лично написал сообщение Моргану из раздевалки, где уверенно утверждал, что коснулся мяча.
- Как сообщает журналист Эду Агирре, Португальская федерация футбола выйдет на ФИФА с доказательствами, что Роналду повлиял на полёт мяча. И с требованием поменять автора гола.
Безумие? Полное. Серьёзно, для полного сумасшествия не хватает разве что ДНК-экспертизы: мяча и волос игрока. Для чего всё это надо? Только одно предположение: португалец сделает всё, чтобы остаться в истории выше Лионеля Месси. С Ганой он забил с пенальти – это его восьмой гол на чемпионатах мира. У Месси на данный момент столько же. До рекорда Мирослава Клозе обоим очень далеко – у немца 16 мячей. Превзойти его под силам разве что Мбаппе. А не двум «старичкам», для которых это последний турнир такого уровня. Но вот посоревноваться друг с другом – вызов полегче.
Главная интрига – как всё это скажется на атмосфере в коллективе. В здоровом обществе наверняка это прошло бы незаметно. Какая вообще разница, кто забил гол, если команда победила? Если уже шесть очков и есть место в плей-офф. Зачем придираться к таким деталям, даже если ты прав? И не оскорбление ли это для Бруну? Как он относится к тому, что бывший партнёр по «Манчестер Юнайтед» готов на всё, чтобы ФИФА изменила своё решение?
Даже хорошо, что сейчас у всех есть время остыть. Ведь последний матч с Южной Кореей для Португалии уже ничего не решает. Но как будет глупо, если этот эпизод нарушит атмосферу в команде. Иногда и правда нужно уходить на пике. Ведь к старости у всех звезд проявляется слишком много эгоизма.
- 29 ноября 2022
-
16:36
-
16:30
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:44
-
15:41
-
15:32
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
15:20
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:52
-
14:42
-
14:40
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:35
-
13:22