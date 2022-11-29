Кто из молодых звёзд разрывает на ЧМ? Есть даже «новый Видич»!

На старте чемпионата мира – 2022 тренеры сборных мало доверяли молодым футболистам. Однако с течением турнира всё больше янгстеров показывают себя в Катаре. Сейчас – ключевой отрезок: в большинстве групп борьба за путёвки в плей-офф в разгаре, и для команд, которые рассчитывают на большее, важно сделать правильные промежуточные выводы. Выводы сделали и мы — в этом материале вспомним яркие перформансы молодёжи и прикинем, чего от них ждать дальше.

Такой Гави — прямая угроза любому сопернику. Коста-Рика прочувствовала

Испания прекрасна, и здорово, что её атаки разгоняют молодые парни. Особенно ярко выглядит 18-летний Гави. Если вы не видели его игру с Коста-Рикой и Германией, то упустили многое! Гави – один из лучших на ЧМ-2022 не только среди молодёжи. Обладатель Golden Boy – 2022 считался одним из главных претендентов и на награду лучшего молодого футболиста ЧМ — и пока оправдывает ожидания.



В структуре Луиса Энрике юный вундеркинд чувствует себя особенно комфортно. Испания постоянно владеет инициативой, Бускетс и Педри протаскивают мяч в финальную треть, а уже там — как раз игра Гави. Подхватить, обвести одного-второго или иначе разогнать атаку, а затем отдать прогрессивную/сквозную передачу на ход партнёру.

С Коста-Рикой Гави признали лучшим игроком матча. В той игре он забил сам и, по сути, отдал два ассиста — их не внести в протокол, так как были отскоки от соперников. Не покидало ощущение, что Гави — человек со вторым или третьим дыханием: он отбегал все 90 минут в высоком темпе и, кажется, был готов сыграть ещё и второй матч. Его гол — футбольная эстетика: поймал верховой мяч, посланный с левого фланга, на внешнюю сторону стопы и одним касанием уложил в правый нижний угол (касание штанги придало шарма). Так он вошёл в тройку самых молодых игроков, забивавших на ЧМ!

Луис Энрике главный тренер сборной Испании «Самое удивительное, что кто-то в 18 лет обладает такой уверенностью и так борется. Гави удивителен во всём – в технике, физических возможностях, своей работе. Никто не сомневается, что он может стать игроком, который ознаменует эпоху».

С Германией во 2-м туре хавбек тоже выдал отличный перформанс. Без голов и ассистов, но всё было так же прекрасно в продвижении мяча и самоотдаче. В одном из моментов даже отпихнул корпусом Горецку, хотя тот в два раза больше! Правда, сил на полный матч в этот раз не хватило, и после мощной первой половины игры последовали усталость и спад, – это заметил Луис Энрике и заменил игрока.

Матч с Японией – важный шаг на пути к первому месту в группе. У Германии с этим соперником не получилось сыграть интенсивно в двух таймах — поплатились, упустили победу. Зато у испанцев все шансы есть — нужно просто не терять темп все 90 минут, как они умеют.

Гави в матче с Коста-Рикой. Динамично! Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Неожиданно. Как Мохаммед Кудус тащит Гану в плей-офф

Сборной Португалии было непросто в первом матче. Они много атаковали и зажимали Гану на своей половине. Но как только забили первый, прочувствовали на себе всю куражность атаки соперника. Африканцы понеслись вперёд, а Кудус был главной движущей силой. Искал пространство для себя и открывался, а затем старался комбинировать с партнёрами или примитивно «грузить» в штрафную. Одна из таких атак увенчалась успехом: Мохаммед получил мяч в финальной трети, протащил и мощно прострелил, — Айю забрал отскок и забил. Показательно, что после замены Кудуса его команда тут же пропустила два гола, при этом не атакуя совсем. Отыграть подобное было уже почти нереально.

Кто бы мог подумать, что триллер получше этого, и на этот раз победный, будет ожидать нас в следующей игре с Южной Кореей. Гана снова весь матч находилась под давлением и выжидала момента в низком блоке. Но в этот раз смогла забить первой, даже дважды: один со стандарта, а второй с игры — забил Кудус. Корея была шокирована, но смогла героически сравнять во втором тайме. И потом пропустить третий! Дубль оформил Мохаммед Кудус. В этом матче он был настоящим лидером, успевал везде и цеплялся за любые мячи. Заслуженная награда по итогу — звание игрока матча.

Мохаммед Кудус Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

После такого становится понятно, за счёт чего Гана собирается «выезжать» в плей-офф: за счёт цепкой атаки и контратак, даже не первоклассной обороны. И Мохаммед Кудус — главная её составляющая. А значит, он будет феерить и дальше.

Гол-конфетка Энцо Фернандеса в матче с Мексикой

Аргентина сенсационно проиграла первый матч Саудовской Аравии, потому что не знала, как проходить оборону — она неожиданно высоко поднималась и идеально использовала офсайдную ловушку. Так прозвенел первый звоночек, и матч с Мексикой стал «матчем жизни».

Но и с ней было было тяжело: команды за тайм ничего не создали, и начало второй половины протекало в таком же темпе — Аргентина пыталась хотя бы закрепиться в финальной трети поля. Игра требовала замен — так на 57-й минуте появился Энцо Фернандес.



Энцо — важный игрок «Бенфики»: движением, чтением игры и передачами он позволяет команде надёжно разыгрывать мяч через центр. Он перешёл в «Бенфику» летом, но с ходу стал игроком старта. И именно так он сыграл с Мексикой: много передвигался, оказываясь то на левом полуфланге, то на правом. Контроль стал чуть лучше, и предголевую передачу на Ди Марию отдал именно он, после чего гениальный Месси забил важнейший мяч.

После гола Аргентина села и потеряла контроль над мячом — нужно было кому-то забивать и снимать все вопросы. Тут снова выручил Энцо Фернандес: в концовке матча после розыгрыша углового накоротке он получил пас от Месси на краю штрафной, сделал обманное движение, почти тут же пробил обводящим в дальний угол и пошёл праздновать с командой три очка! После такого он обязан получить место в старте.

Энцо Фернандес Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty

Драмы этой истории прибавил один факт: в 2016-м, когда Лео Месси проиграл очередной финал Копы и объявил об уходе из сборной, 16-летний Энцо был одним из тех, кто поддержал своего идола — написал ему трогательное письмо и опубликовал в соцсетях. Чтобы потом Лео вернулся и спустя шесть лет помог Фернандесу с дебютным голом за сборную.

Лионель Месси капитан сборной Аргентины — об Энцо Фернандесе в сентябре 2022-го «Энцо обладает индивидуальностью. Он — потрясающий игрок».

Страхиня Павлович — «новый Видич» в обороне сборной Сербии

Сербия хоть и пропустила пять мячей за две игры, но вполне могла рассчитывать на большее и с Бразилией (0:2), и с Камеруном (3:3). В первом матче весь первый тайм сербы успешно отбивались от Неймара и компании, предложили интересный тактический вариант: в фазе атаки играли в четыре защитника, а при обороне перестраивались в пятёрку и старались максимально закрыть фланги — крайние ЦЗ агрессивно выдвигались и играли на опережение. Такая игра была словно создана для Страхини Павловича — ключевого защитника команды: за «Зальцбург» он также любит выбрасываться на оппонентов и лишать соперника возможности остаться в финальной трети. Рискованно, но Павлович справляется.

Страхиня Павлович — очень грозный защитник, даже по внешнему виду: широкий, 194 см, суровый вид. С таким не очень хочется пересекаться на футбольном поле. И при всём этом он ещё и быстрый — в этом ему помогли занятия лёгкой атлетикой в детстве и опыт игры на позиции крайнего защитника. С Бразилией, кстати, в моменты атаки он играл именно слева и продвигал мяч вперед, низом.

Страхиня Павлович в матче с Бразилией Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Такой набор качеств у сербского защитника прилепил к Страхине прозвище «новый Видич». Сам игрок в интервью медиа «Зальцбурга» признался: он для меня — кумир, я хочу играть так же, как и Видич.



С Бразилией в итоге пропустили после ошибки самих же сербов. Когда побежали отыгрываться, получили второй — супергол Ришарлисона «ножницами». Зато с Камеруном игра пошла веселее: сначала сербы опять пропустили, с углового, но в конце первого тайма дважды ответили и перевернули игру. Первый гол сборной Сербии на ЧМ забил Страхиня Павлович — стандарт, подача, удар головой. Классика.



В обороне Павлович сыграл качественно: выиграл все верховые дуэли и два раза из четырёх выиграл борьбу за позицию. Даже обводку совершил. Жаль, что такой перформанс испортила травма — в середине второго тайма при счёте 3:1 в одном из единоборств он, похоже, потянул мышцу. Скорее всего, тренер решил перестраховаться — счёт был комфортным. И зря: сразу после замены Павловича сербы пустили два. Итог — ничья.

Джамал Мусиала — важнейшая деталь в атаке Германии

Во втором матче на ЧМ в Катаре сборной Германии было тяжело: много оборонялись, сдерживали давление соперника как могли, но создавать моменты у своих ворот всё же позволяли. В таких матчах очень важно иметь игрока, который мог бы облегчить выход из обороны и помочь в создании контратак. Джамал Мусиала, как показали эти две встречи, идеально подходит для этого: отличная техника, открывания и движение. Он невероятен в работе с мячом на ограниченном пространстве и под давлением.



С испанцами он не раз оказывался на левом фланге и при выходе из обороны опускался в глубину. Принимал мяч, выходил из-под давления и выкатывал передачу вперёд для быстрого наступления. Яркий пример — атака на 10-й минуте, когда он отдал на Гюндогана, а тот изящно внешней стороной стопы отпасовал на Горецку, и Германия вышла три в три.

Джамал Мусиала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важно, что и в финальной трети Джамал также не растерял своих качеств. В создании моментов для партнёров он хорош, но подводит реализация собственных. Например, эпизод во втором тайме, когда он получил сквозной пас от Зане, вышел на Уная Симона и пробил тому в плечо, хотя время и пространство позволяли исполнить лучше. В матче с Японией был похожий момент, но там Джамал сделал всё сам: получил мяч на краю штрафной, обвёл трех соперников и вышел на убойную позицию — и не забил. Но свой ассист с Испанией Мусиала всё же отдал — снова получил пас от Зане, но в этот раз рядом оказался Фюллькруг, который подхватил мяч и со всей силы пробил в дальний.

Впереди — Коста-Рика. Самое время подтянуть реализацию, забить, победить и выйти в плей-офф.