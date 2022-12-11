Лидер Сенегала раскрылся благодаря женщине-тренеру. Свой гол на ЧМ он посвятил именно ей

Коринн Дьякр три сезона возглавляла мужской «Клермон» во французской Лиге 2 – с 2014-го по 2017-й, став первой женщиной-тренером мужской команды в истории французского футбола (но не в мире, такие случае уже были). После успешных трёх сезонов её пригласили возглавить женскую сборную Франции, чтобы подготовить её к домашнему чемпионату мира в 2019 году.

29-летний Фамара Дьедиу — футболист «Аланьяспора» и сборной Сенегала. Он забил гол в ворота сборной Катара во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 и, по сообщениям некоторых источников, посвятил его именно Коринн Дьякр, тренеру, при котором он сумел раскрыться как классный бомбардир.

Фамара Дьедиу на ЧМ-2022 Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Сенегалец начал свой путь в профессиональном футболе во Франции с клуба Лиги 2 «Сошо», не находил там игрового времени и каждый сезон отправлялся в аренды. В 2015-м он попал в «Клермон» с контрактом на полгода, чтобы заменить травмированного Идрисса Саади.

На замену Саади его выбрала именно Дьякр, для которой это был первый год во главе «Клермона». В начале сезона французский клуб объявил о назначении португальской специалистки Хелены Косты, которая спустя несколько дней «отказалась выполнять взятые ранее обязательства», и её место заняла француженка Коринн Дьякр.

Фамара Дьедиу и Коринн Дьякр Фото: Zuma/TASS

Дьедиу идеально вписался в игру специалистки. В своём дебютном сезоне он забил два гола и отдал три голевые за 14 матчей и помог «Клермону» сохранить прописку в Лиге 2. Тогда клуб занял 12-е место. После футболиста продлили ещё на сезон, но уже с правом выкупа.

«Клермон» завершил сезон-2015/2016 на седьмом месте, а Дьедиу стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Лиги 2, забив 21 гол. Сама Дьякр была номинирована на звание лучшего тренера Лиги 2.

«Мне нужен был игрок на замену Идрисса Саади, это было непросто. Сначала Дьедиу надо было заставить понять, что он должен прикладывать для этого усилия. В следующем сезоне он проявил себя как другой человек — тот факт, что мы хотели его оставить, дал ему уверенности. Он хорошо встроился в команду. Он трудолюбивый и не жадный на поле. Благодаря ему команде удаётся делать интересные вещи в атаке».

Коринн Дьякр Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Следующий сезон Дьедиу провёл уже в Лиге 1 в составе «Анже», «Сошо» продал игрока за € 1,6 млн. То, что «Клермон» не стал выкупать его трансфер, для многих стало сюрпризом. Дьякр почти не комментировала уход Дьедиу, объявив лишь: «Его не было на тренировке в понедельник, потому что он готовится к отъезду».

Это неудивительно, Дьякр известна как суровый тренер, любящий дисциплину и контроль во всём — от уважительного приветствия тренера до одинакового цвета носков на футболистах и количества тёртого сыра на их пасте.

Ещё через год Фамара подписал четырёхлетний контракт с «Бристоль Сити», играющим в Чемпионшипе, а после истечения срока действия контракта отправился в «Аланьяспор». А совсем недавно он со своей сборной зажигал на ЧМ-2022.

Коринн Дьякр после успешного сезона-2015/2016 и крутого начала сезона-2016/2017 приняла приглашение возглавить женскую сборную Франции, чтобы подготовить её к домашнему ЧМ-2019. «Клермон» был одним из главных болельщиков женской сборной на том турнире:

«Весь клуб, игроки, сотрудники и фанаты «Клермона» желают успеха всей нашей сборной в том приключении, которое начинается сегодня на «Парк де Пренс». Мы гордимся тем, что вы делали здесь на стадионе «Габриэль Монпье» (домашний стадион «Клермона». — Прим. «Чемпионата»), и среди всех французов мы — первые болельщики вашей команды. Удачи!»