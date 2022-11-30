Месси в одном матче от полного провала. Как Аргентине не вылететь с чемпионата мира

Сегодня, 30 ноября, на ЧМ-2022 в Катаре состоятся решающие матчи в группах C и D. Аргентина во главе с Лионелем Месси может досрочно покинуть турнир, а французы, действующие чемпионы мира, будут спокойно готовиться к плей-офф. Рассмотрим турнирную ситуацию в группах.

Группа C

ЧМ-2022. Группа С. Положение команд после 2-го тура

Польша: Роберт Левандовски и компания выйдут в 1/8 финала, если не проиграют Аргентине. В случае поражения возможны варианты. Если Польша проиграет Аргентине с разницей в один мяч, то точно покинет турнир в случае победы Саудовской Аравией над Мексикой. Если же при этом Саудовская Аравия не выиграет, нужно будет считать разницу мячей.

Аргентина: южноамериканцы выйдут из группы, если победят Польшу, и покинут турнир в случае поражения. Если Аргентина сыграет вничью с поляками, то пройдёт дальше в случае ничьей в параллельном матче, вылетит – в случае победы Саудовской Аравии над Мексикой. В случае победы Мексики нужно будет считать разницу мячей.

Саудовская Аравия: победа над Мексикой гарантирует азиатам выход в плей-офф, поражение приведёт к вылету из турнира. Ничейный же результат выведет саудовцев в 1/8 финала в случае победы Польши над Аргентиной. А если поляки не победят, нужно будет считать разницу мячей.

Мексика: а эту команду устроит только победа над Саудовской Аравией, причём желательно покрупнее. Разница мячей не будет иметь для мексиканцев значения только в случае победы Польши над Аргентиной — в этом случае они вторые. Если поляки при этом не победят аргентинцев, судьбу Мексики решит разница мячей.

Группа D

ЧМ-2022. Группа D. Положение команд после 2-го тура

Франция: команда Дидье Дешама спокойно готовится к плей-офф. Она почти наверняка займёт первое место в группе, но может стать и второй, если, к примеру, проиграет Тунису 0:1, а Австралия разгромит Данию 5:0 или крупнее. Но это – фантастика.

Австралия: «соккеруз» выйдут в 1/8 финала, если обыграют Данию, и вылетят в случае поражения. Если будет зафиксирована ничья, Австралия прекратит борьбу только в случае победы Туниса над Францией.

Дания: скандинавы попадут в плей-офф, если победят Австралию, а Тунис при этом не обыграет Францию с большей разницей. Ничья или поражение датчан означают для них вылет из турнира.

Тунис: самая сложная ситуация у североафриканской сборной. Тунису нужно не только обязательно побеждать Францию, которой, правда, может не хватить мотивации, но и надеяться на то, что Австралия не выиграет у Дании, чтобы оставался смысл считать разницу мячей.

Франция — Дания. Матч ЧМ-2022 Фото: Stu Forster/Getty Images

Расписание матчей чемпионата мира 30 ноября

Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».

18:00. Тунис — Франция.

18:00. Австралия — Дания.

22:00. Польша — Аргентина.

22:00. Саудовская Аравия — Мексика.