Как можно так бездарно отдать место в 1/8 ЧМ?! Лучшая команда Африки поразила Эквадор

Вы же помните, как Эквадор мощно стартовал? Они были действительно хороши, пусть и на фоне Катара. Потом зацепили ничью с Нидерландами. И, казалось, это чуть ли не автоматический пропуск в плей-офф. В конце оставался матч с Сенегалом – да, неплохой, но точно не гиперсильной командой. Вообще, в этой группе всё было просто: Нидерланды летели в плей-офф с первого места. А Эквадору достаточно было ничейного результата в последнем туре, чтобы выйти вслед за ними. Но с самого начала всё пошло не по плану.

Сенегал должен был делать счёт 2:0 уже к восьмой минуте. Африканцы начали сверхмощно, чем явно удивили соперника. Они быстрее бежали, были лучше в единоборствах, Алиу Сиссе явно подогнал пик физической готовности под третий матч. Возможно, впервые со старта чемпионата мира никто даже не вспоминал о Садио Мане, который пропускает турнир. В атаке и без него всё было неплохо: Ндиайе, Сарр и Диа круто взаимодействовали друг с другом. Особенно неожиданными действиями отличался последний — мог пальнуть с 30 метров либо быстро открыться под прострел. А Эквадор позволял сопернику слишком много. И почти не отвечал собственным креативом впереди. Можно было списать на стартовое волнение, если бы подобный сценарий не работал целый тайм.

На 42-й минуте Сенегал убежал в очередную атаку. Сарр на скорости влетел в штрафную, а Инкапье налетел на него сбоку. Бездарная игра защитника. И логичный пенальти. Сам Сарр, ставший лидером в атаке, реализовал момент.

Гол Сарра с пенальти Фото: Buda Mendes/Getty Images

В перерыве тренер Эквадора провёл пару замен. В какой-то момент это действительно помогло. Вышедшие на замену футболисты смогли несколько раз обострить игру. А Сенегал сбавил давление. Оказалось, зря. На 67-й минуте после подачи углового Торрес выпрыгнул выше всех, скинул мяч на Кайседо, и тот вкатил его в свободный угол. Вот интрига! Но и она быстро закончилась. Чуть ли не в следующей атаке африканцы сами заработали стандартное положение: навес, рикошет и мяч в ногах у Кулибали. Тот идеально подстроился и пробил в дальний угол.

А дальше началась «сушка». Сенегал показал, что идеально это умеет. Они не позволяли сопернику близко подходить к воротам, выбивали мяч при первом случае и отбивали своё место в плей-офф. В концовке, когда Диа не спеша уходил на замену, игрок Эквадора просто выталкивал его с поля. Хотя лучше бы тратил энергию на игру. Сенегалу удалось осуществить задуманное. Лучшая африканская команда со второго места выходит в плей-офф. А Эквадор едет домой. Нельзя так бездарно отдавать решающие матчи.