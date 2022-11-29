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Чемпионат мира 2022: сборная Сенегала— кто вытащил команду в 1/8 ЧМ, история Исмаилы Сарра, карьера, кто такой, история

Вот это замена Мане! Герой дня на ЧМ отказывал «Барсе» по удивительной причине
Александр Симбирский
Подробности карьеры Исмаилы Сарра
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Вингер «Уотфорда» помог Сенегалу выйти в плей-офф ЧМ впервые с 2002-го.

Шаманы так и не реанимировали Садио Мане – новость, что лидер сборной пропустит чемпионат мира в Катаре, повергла Сенегал в шок. Однако уже после матча с Нидерландами (0:2), в котором Алиу Сиссе выкатил отличный план против Луи ван Гала, возникла надежда на позитивный исход. Главный вопрос перед стартом ЧМ звучал так: кто заменит Мане в атаке? Ответ нашёлся – в «Уотфорде». 24-летний Исмаила Сарр уже четвёртый сезон играет в Англии и вместе с клубом дрейфует между АПЛ и Чемпионшипом. За сборную Сарр выступает с 2016-го, но Исмаила всегда находился в тени Мане.

«Он хороший парень»

Футбольный путь Сарра начался с академии «Женерасьон Фут» – той самой, что воспитала Мане, Диафра Сако, Паписса Сиссе, Фаллу Дианя и многих других сенегальских футболистов. Как и Садио, Сарр перешёл в «Метц» – там в 2017-м атлетичный вингер привлёк внимание «Барселоны». Но ответил отказом.

Исмаила Сарр
Исмаила Сарр
игрок сборной Сенегала

«У меня на столе были предложения от «Барсы» и «Ренна». Я решил перейти туда, где мог бы играть регулярно».

В «Ренне» Сарр быстро пробился в основу (заменил ушедшего в дортмундскую «Боруссию» Усмана Дембеле) и настрелял 18+16 по «гол+пас» всего за два сезона. Летом 2019-го «Уотфорд» вывалил за игрока € 30 млн в качестве усиления под АПЛ. К тому времени Мане уже стал звездой в «Ливерпуле» – во многом выбор Сарром Англии для продолжения карьеры был сделан по примеру старшего товарища.

«Садио как старший брат – и для меня, и для всего нашего поколения. Мы следуем его примеру, – рассказывал Исмаила в одном из интервью. – Он мне всегда помогает, мы переписываемся. Когда я получил травму, Мане постоянно интересовался, как идут дела. Как проходит восстановление. И вообще: он просто лучший футболист мира».

Исмаила Сарр в «Уотфорде»

Исмаила Сарр в «Уотфорде»

Фото: Ryan Hiscott/Getty Images

В первый раз Сарр и Мане встретились в рамках АПЛ в декабре 2019-го. «Уотфорд» тогда проиграл «Ливерпулю» 0:2. Мане, конечно же, поддержал молодого – общался с ним в подтрибунке. Этот диалог попал на видео. В одном из эпизодов игрок «Ливерпуля» обратился к Трою Дини, капитану «Уотфорда»:

— Брат, ты получил мой подарок?
— Да, спасибо большое!
— Береги себя.
— Хорошего Рождества, бро.
— Спасибо большое. Слушай, позаботься о моём друге.

В этот момент Мане показал на застенчиво стоявшего рядом Сарра. Тогда новичок «Уотфорда» не очень хорошо понимал английский, поэтому просто смотрел то на Мане, то на Дини.

— Конечно, Садио. Это хороший парень.
— Он немного стесняется.
— Есть такое. Просто ему нужно чутка подтянуть английский.
— Он работает над этим! Всё будет нормально. Увидимся!

Сезон-2019/2020 получился крайне тяжёлым как для Сарра, так и для его команды. При Хави Грасии и Кике Флоресе сенегалец действовал на неудобной позиции, затем травмировался, но расцвёл при Найджеле Пирсоне. Бывший тренер «Лестера» едва не спас «Уотфорд», выдав серию ярких матчей. Один из них – разгром «Ливерпуля» (3:0) на «Викаридж Роуд». Сарр забил Алисону два мяча и отдал голевую на Дини. Именно в той встрече прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ.

Кумир Роналду и стадо овец для отца

Весной 2020-го «Уотфорд» всё-таки вылетел в Чемпионшип. В сезоне-2021/2022 клуб снова вернулся в АПЛ, но Сарр не зажёг – оформил всего 5+2 в 22 матчах, лечился от травм, а зимой уехал на Кубок Африки. Это спровоцировало конфликт между «Уотфордом» и Федерацией футбола Сенегала. Зато Сарр заметно помог команде Алиу Сиссе в победном турнире – даже несмотря на незабитый пенальти в финальной серии.

Впрочем, даже в том сезоне вингер выдал один исторический перформанс. В ноябре 2021-го «Уотфорд» разнёс «МЮ» со счётом 4:1. Сарр сначала не забил пенальти, но потом включился в игру: прошил де Хеа и замучил Люка Шоу с Гарри Магуайром постоянными проходами по флангу. После этого матча Уле-Гуннара Сульшера отправили в отставку.

Исмаила Сарр в игре с «МЮ» в ноябре 2021-го

Исмаила Сарр в игре с «МЮ» в ноябре 2021-го

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Периодически появляются новости, что Сарра хотят «Ливерпуль» либо «МЮ», но сам игрок не форсирует события. Хотя основатель академии «Женерасьон Фут» Мади Туре в 2020-м называл игрока одним из самых талантливых выпускников и сравнивал его с Криштиану Роналду: «У Сарра и Роналду очень схожая манера игры. Если честно, Исмаила всегда фанател от Криштиану. Я говорил, что Мане обязательно взорвёт Англию, когда-то это сделает и Сарр. Возможно, он даже поборется за «Золотой мяч».

Несмотря на большое влияние Мане, главным примером для Сарра всё-таки остаётся отец. Абдулай Сарр выступал за сборную Сенегала в конце 1980-х, а затем стал фермером. После подписания контракта с «Уотфордом» Исмаила купил папе новое стадо овец.

Сарр отлично работает в механизме Сиссе

Тренер сборной Сенегала отработал групповой этап с тремя разными схемами: 4-2-3-1 с Нидерландами, 4-2-2-2 с глубокой позицией Идриссы Гейе с Катаром и 4-1-4-1 с Эквадором. Сарр часто отвечал за задачи, которыми, по идее, должен был заниматься здоровый Мане: включал скорость, тащил мяч на дриблинге и действовал из глубины. Если в «Уотфорде» Сарр иногда халтурил (особенно в периоды, когда набирал форму после травм) и берёг себя, то в сборной вингер идеально вписался в прагматичную команду Сиссе.

Исмаила Сарр на ЧМ-2022

Исмаила Сарр на ЧМ-2022

Фото: Buda Mendes/Getty Image

Когда-то Мане просил Дини позаботиться о Сарре. Теперь Мане в мыслях наверняка просит Сарра позаботиться о мечте целого Сенегала, который идёт дальше.

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