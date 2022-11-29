Карим покинул расположение национальной команды в Катаре, хотя веских причин делать это у него не было.

Бензема наплевал на сборную Франции. А ему ещё и ни за что дадут медаль чемпионата мира?

Форвард сборной Франции Карим Бензема перед стартом чемпионата мира в Катаре получил травму бедра. Изначально сообщалось, что Бензема не сможет выйти на поле до конца турнира. Однако на днях RMC Sport написал, что форвард всё ещё сохраняет шансы сыграть на ЧМ-2022. Восстановление проходит с опережением графика.

Технически возвращение Бензема в состав возможно, поскольку он не был исключён из заявки, а главный тренер Дидье Дешам никем его не заменил. Регламент допускает участие Карима в оставшихся матчах. Да, в ближайшее время форвард точно не помощник команде Дешама, но теоретически он мог появиться на поле, если бы Франция дошла до четвертьфинала или полуфинала. Кажется, что Кариму это неинтересно. Всем своим поведением от даёт понять, что наплевал на сборную Франции.

Бензема покинул расположение сборной и уехал отдыхать на острова

29 ноября Бензема прилетел на остров Реюньон в Индийском океане. Форвард в соцсетях опубликовал фото с этой геолокацией, не став скрывать своё место пребывания. Он отдохнёт здесь несколько дней, после чего отправится в расположение мадридского «Реала».

Карим Бензема на Реюньоне Фото: Из личного архива Карима Бензема

По данным журналиста радиостанции Onda Madrid Карлоса Родригеса, Бензема будет тренироваться с клубом уже с 1 декабря, то есть с ближайшего четверга. Это первый день, когда команда Карло Анчелотти вернётся к тренировкам после предоставленного отдыха в связи с ЧМ. Родригес утверждает, что Карим почти полностью оправился от травмы и через несколько дней сможет присоединиться к общей группе.

L’Equipe даёт несколько иную информацию. Французское издание пишет, что Бензема проведёт на Реюньоне восемь дней и прибудет в расположение «Реала» 9 декабря, тогда же он приступит к индивидуальным тренировкам.

В любом случае приоритеты Бензема очевидны. Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря. Карим начнёт тренироваться намного раньше, даже если принимать за истину утверждение L’Equipe, а не Карлоса Родригеса. Вот только форвард собирается делать это в расположении «Реала», а не своей сборной.

Дидье Дешам Фото: Christopher Lee/Getty Images

Дидье Дешам уже исключил любую возможность возвращения Бензема в Катар. Причём сделал это после отъезда игрока. То есть уместно предположить, что какие-то надежды на восстановление форварда тренер сохранял, не исключая его из заявки.

«Я не думаю об этом сейчас. Я говорил с Бензема после того, как он покинул расположение команды. Он не вернётся. У меня 24 игрока, и я сосредоточен на них. Я предоставляю вам возможность спорить на эту тему. Не буду комментировать то, что не касается наших повседневных дел», — сказал Дешам.

Бензема получит медаль, если Франция выиграет ЧМ-2022

RMC Sport со ссылкой на пресс-службу ФИФА сообщил очень интересную новость. Бензема получит медаль чемпиона мира, если сборная Франции выиграет турнир (бронзу или серебро, соответственно, тоже). В ФИФА заявили, что, поскольку французы не вызвали игрока на замену Бензема, Карим формально остаётся в составе команды. Поэтому в случае победы сборной Франции на турнире ей вручат комплект из 26 медалей, которые распределит между игроками Федерация футбола Франции.

Нет сомнений в том, что Бензема знал об этом пункте регламента. Он может вообще не играть и даже не быть в расположении команды, но медаль ЧМ ему вручат. Конечно, если Франция её завоюет.

Почему же в таком случае он не остался в сборной и уехал отдыхать на острова, а затем ещё до завершения ЧМ вернётся в «Реал»? Неужели так сложно поддерживать своих партнёров со скамейки и в раздевалке? Или хотя бы на трибуне? В конце концов, в ближайшие дни Бензема вернётся к тренировкам. Это не значит, что он сразу же сможет играть по 90 минут в каждом матче. Но Дешам ведь не просто так оставил его в заявке.

Тренер подробно не объяснил свои мотивы. Сказал, что ему вполне хватит 25 игроков в заявке. Однако наверняка это был жест поддержки Бензема. 34-летнему форварду дали возможность получить медаль крупного международного турнира, поскольку в 2018-м в России он не играл из-за скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Тогда Дешам не знал, что Бензема уедет. Возможно, в ином случае он бы всё-таки заменил его на другого игрока.

Карим Бензема в сборной Франции Фото: JEAN CATUFFE/GETTY IMAGES

Бензема при желании мог внести какой-то минимальный вклад на этом ЧМ, учитывая восстановление с опережением графика. Вряд ли Кариму было бы трудно провести на поле 15–20 минут в случае потенциального выхода Франции в полуфинал или финал. Да хотя бы выйти в добавленное время на несколько секунд, если со здоровьем совсем всё плохо. Тогда к его поведению и заслуженности получения медали в целом не было бы никаких вопросов. Ведь есть ещё и фактор раздевалки, где он мог бы поддерживать партнёров.

Вместо этого футбольная общественность наблюдает за наплевательским и пренебрежительным отношением Бензема к национальной команде Франции. Появляется всё больше причин верить публикации L’Équipe о том, что после того, как форвард покинул расположение сборной, атмосфера в команде стала лучше, остальные игроки почувствовали облегчение. По данным источника, жизнь в сборной Франции «разделилась на до и после». Сейчас все в команде хорошо проводят время вместе. В частности, некоторые молодые и неопытные игроки чувствовали себя некомфортно рядом с Каримом, но теперь это чувство прошло.

Лишь один партнёр по сборной Франции – Маркус Тюрам – навестил Бензема в его комнате вечером после получения травмы, которая лишила его шансов на участие в чемпионате мира. Логично, ведь Маркус является чуть ли не единственным близким другом Карима в команде. И только один партнёр опроверг данные L’Équipe. Это сделал 22-летний полузащитник Орельен Тчуамени, которому после ЧМ ещё предстоит делить одну раздевалку с более опытным Бензема в «Реале».

Бензема откровенно «косил» от матчей «Реала» перед стартом ЧМ, сыграв всего 27 минут за месяц (2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Селтиком»). Кажется, что обладателю «Золотого мяча» просто надоел футбол и ему нужна передышка после изнурительного прошлого сезона.

Карим начал уклоняться от работы не только в клубе, но и в сборной Франции, которая уже точно может на него не рассчитывать в Катаре. «Реалу» теперь остаётся надеяться, что с момента возобновления сезона лень Бензема улетучится. В конце концов, два месяца – более чем достаточный срок, чтобы перезагрузиться и соскучиться по любимому делу.