Сумасшедший навык новой звезды Нидерландов. Благодаря ему команда в плей-офф ЧМ

Поразив ворота Катара, 23-летний Коди Гакпо стал первым футболистом на ЧМ-2022, кому удалось забить во всех трёх матчах группового этапа. Теоретически ему здесь могут составить компанию лишь Килиан Мбаппе, Альваро Мората и Лионель Месси, тогда как все остальные игроки свои шансы уже утратили. Если у голландца была цель обратить на себя внимание на турнире, то ему уже удалось её достичь.

При этом выступление Гакпо прекрасно не только в рамках одного турнира, но и в гораздо более широком смысле. Так, он стал первым голландцем в истории, кому удалось забить в каждом из трёх своих стартовых матчей в финальной стадии чемпионата мира — ранее на первенствах планеты играть юноше не доводилось. А ещё Коди стал вторым футболистом своей страны, который сумел на одном мундиале забить правой ногой, левой и головой. Первым был полузащитник Уэсли Снейдер, проявивший себя в 2010 году.

Всё уже случившееся — повод присмотреться к игре Гакпо более внимательно. Футболист заслужил.

Гакпо почти безгрешен у чужих ворот

В его активе три гола своей сборной из пяти — это 60% от общего количества. При этом для трёх голов ему оказалось достаточно лишь четырёх ударов — уровень реализации 75%, чем не может похвастаться ни один футболист, забивший на ЧМ-2022 более одного мяча.

Игрока отличает хладнокровная работа между линиями и между защитниками. Отличительная черта — максимальная быстрота мысли и работы с мячом. Показателен гол в матче с Катаром: открывшись между линиями и отдав одним касанием пас Классену, Гакпо тут же предложил себя под ответную передачу, после получения которой затратил на подготовку разительного удара всего лишь три секунды! А в матче с Сенегалом Гакпо и вовсе забил ударом в касание. Такой игрок не только зазеваться не позволит, а даже раз зевнуть не даст!

Гол Гакпо в матче с Катаром Фото: Кадр из трансляции

Гол Гакпо в матче с Сенегалом Фото: Кадр из трансляции

Пока у Гакпо лучше получается завершать атаки, но выводить на удар партнёров он тоже умеет — в трёх матчах партнёры нанесли с его передач пять ударов, это лучший результат. В целом точность передач скромная (73%), но во многом это связано с желанием обострять. Если бы не умел, то Луи ван Гал не стал бы доверять молодому игроку исполнение угловых и штрафных.

Примечательно, что в чемпионате Нидерландов, выступая за ПСВ, в текущем сезоне Гакпо забил девять мячей и 12 раз ассистировал партнёрам, проведя 14 игр. Более результативного игрока в местном первенстве нет, ближайшего преследователя по сумме голов и передач — Тадича — Гакпо опережает на гроссмейстерские девять очков.

В сборной Гакпо играет на позиции одного из форвардов в схеме 3-4-1-2. Умеет игрок многое, но максимально эффективен при быстром командном розыгрыше мяча, поэтому в схеме Луи ван Гала ему комфортно. Во многом манерой игры объясняется малое количество дриблинга на ЧМ-2022 (пять удачных попыток из пяти). Яркой игре он предпочитает неброскость и максимальную продуктивность впереди. Не о таком ли футболисте со скромной манерой игры мечтает каждый тренер? Из всех игроков атакующий тройки Нидерландов Гакпо провёл на поле больше всего времени — 251 минуту.

Схема 3-4-1-2. Стартовый состав Нидерландов в матче с Катаром

При обороне Гакпо тоже не является статистом. На ЧМ-2022 у него пять успешных отборов из пяти, девять перехватов, десять подборов.

Игроки с таким умением делать результат очень важны, даже если они незаметны. Мировой пример — Ромарио

Нет сомнений, что ван Гал и дальше станет доверять Гакпо. Когда нападающий может сделать результат, даже вдруг по той или иной причине выпадая на время из матча, в него есть смысл всё равно верить.

Самый яркий пример футболиста такого плана из мирового футбола — Ромарио. Подобным качеством в 1988 году он так очаровал Гуса Хиддинка, с которым вместе работал в ПСВ, что тренер во всех странах, где позже трудился, с удовольствием и неоднократно вспоминал опыт сотрудничества с бразильцем. Тогда клуб выиграл чемпионат и кубок страны.

Гус Хиддинк экс-тренер ПСВ и сборной Голландии «У меня играл Ромарио. У нас матч с «Аяксом», считай, за чемпионство, а он всю неделю тренируется на прямых ногах. Когда я накричал на него, он мне возразил: «Тренер, всё будет ок. Я сам знаю, как себя готовить». Когда началась игра, футболист простоял тайм. А потом продолжил стоять во втором. Когда я велел помощникам готовить замену на 80-й минуте, Ромарио открыл счёт и заставил отложить рокировку. На 83-й минуте Ромарио забил вновь. После случившегося я на тренировках глаз с него не спускал, пытаясь разгадать феномен!»

История про Ромарио и Хиддинка всплыла в памяти ни в коем не случае не для того, чтобы сопоставить бразильца с Гакпо. Она к тому, что есть футболисты, которым дано находить моменты и забивать, даже если вдруг не очень идёт или не идёт вовсе. Гакпо — из такой серии, иначе не забил бы три мяча на ЧМ-2022 при четырёх ударах. Во многом за это его очень ценит ван Гал, а теперь ещё и голландские болельщики. Без успехов Гакпо нынешним Нидерландам продвинуться далеко по турнирной сетке будет крайне проблематично.