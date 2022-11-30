Саудовцы хотели сделать Катар островом. А теперь катарцы будут болеть за их выход в 1/8 ЧМ

Болельщики Саудовской Аравии – одни из самых многочисленных на этом чемпионате мира. На первый взгляд это не кажется удивительным: от Эр-Рияда до Дохи около 600 км, поэтому им добираться до Катара ближе, чем кому-либо ещё. На дорогах Дохи с первого дня можно встретить много машин с саудовскими номерами, а на улицах – тысячи людей в зелёных футболках, которые после победы над Аргентиной заполонили историческую часть города.

Удивительно другое: саудовцы в тот вечер отмечали историческое достижение сборной вместе с катарцами, тунисцами и марокканцами. На матче сборной Катара и Сенегала саудовцы болели за местных, а местные на матче с Польшей – за саудовцев. Такое единение в одном месте, в одно время и в едином порыве для этих стран обычно несвойственно.



Но чемпионат мира всё изменил. Просто потому, что для людей перестала существовать «арабская политика» – её заменил «арабский спорт».

Катар был в блокаде три года. Только прошлой зимой отношения с Саудовской Аравией стали лучше

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Египет, Бахрейн, а также Мальдивы и одно из правительств Ливии разорвали дипломатические отношения с Катаром. Против страны ввели экономические санкции, исключили из Исламской военной коалиции, а соседи ещё и объявили блокаду, закрыв сухопутные, воздушные и морские границы. Жёсткие действия – в основном следствие обвинений Катара в подрыве стабильности в регионе и поддержке исламского терроризма. Эмират отвечал, что обвинения необоснованны, а все ограничения нарушают суверенитет Катара. В ответ же получил список из 13 требований для отмены санкций, на выполнение которых давалось 10 дней… Среди прочего там были пункты о прекращении финансирования любых экстремистских организаций, признанных террористическими в США, о закрытии телеканала «Аль-Джазира» и турецкой военной базы, а также о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Катар заявил, что выполнить эти условия невозможно, поэтому блокада осталась в силе. Ожидалось, что это станет большим экономическим ударом, потому что 60% торгового оборота Катара проходят через порты ОАЭ и Саудовскую Аравию. Но Турция и Иран тут же включились помогать партнёру, из-за чего влияние на экономику оказалось не столь разрушительным.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани Фото: Lars Baron/Getty Images

Но в регионально-политическом плане блокада отрезала Катар от стран Персидского залива. Саудовская Аравия даже планировала вырыть ров на границе с эмиратом, чтобы превратить его в остров, отрезав от сухопутных путей. Более того, страны блокадного альянса призывали отнять у Катара чемпионат мира как у пособника терроризма.



В январе 2021 года блокаду сняли – арабская четвёрка в итоге отказалась от списка обвинений в отношении Катара.



«Тот список из 13 пунктов формально не был никак урегулирован – вероятно, Катар пошёл на какие-то уступки, – объяснил «Чемпионату» Артём Адрианов, специалист Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова. – С тех пор отношения начали улучшаться: возобновились дипломатические взаимодействия, заработали посольства. В конце октября 2022 года прошло заседание саудовско-катарского делового совета, на котором обсуждались совместные инвестиции. Катарский спортивный канал beIN заключил соглашение с Саудовской Аравией на трансляции чемпионата мира, потому что ему принадлежат эксклюзивные права на показ на Ближнем Востоке. Правда, за несколько часов до старта чемпионата мира все трансляции, кроме матчей Саудовской Аравии, были отменены. Непонятно, почему это было сделано, потому что наследный принц Мухаммед бин Салман был на матче-открытии, сидел в одной ложе с эмиром Катара – их разделял только президент ФИФА Джанни Инфантино. Возможно, это был сигнал, чтобы катарское правительство не рассчитывало на глобальное потепление отношений, а понимало, что претензии друг к другу у стран остаются».

Людям же, впрочем, это не так важно – на улицах и стадионах для них политика ушла на второй план: обе страны болеют друг за друга и радуются вместе. Даже катарский эмир праздновал победу Саудовской Аравии в матче с Аргентиной, обмотавшись шарфом.

Продвижением Саудовской Аравии занимается Месси. Но саудовцы уже несколько дней над ним смеются

Саудовцы, почувствовав своё превосходство после победы над Аргентиной, начали у всех подряд спрашивать «Where is Messi?» (Где же Месси?). Им настолько понравилась эта история, что они останавливали болельщиков сборной Польши и задавали им этот вопрос. Один поляк так растерялся, что даже не нашёл, что ответить, кроме как тем же вопросом – диалог получился невероятным:



– Где Месси?

– Где Месси?

– Да, где? Месси?

– А-а-а, где Месси…



И ушёл.

Подобные вопросы доносятся от групп болельщиков с тех пор, как Аргентина проиграла саудовцам. «Пока, Месси» поют бразильцы, интересуются местонахождением аргентинской звезды тунисцы и даже алжирцы, чья сборная даже не участвует в ЧМ. Но больше всего издевательских кричалок слышится от саудовцев – что забавно, потому что Месси с мая этого года занимается продвижением Саудовской Аравии. Не их заявки на проведение чемпионата мира, а именно в области туризма: у страны есть программа национального видения, согласно которой к 2030 году в королевстве проведут ряд социальных и экономических реформ, что должно открыть его миру. Подход очень похож на тот, что предпринял Катар – Саудовская Аравия даже решила побороться за чемпионат мира по примеру соседа, а ещё позвала одну из самых мощных для людей ролевых моделей продвигать её образ (у Катара этим занимался Дэвид Бекхэм).

Месси на ЧМ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Может, такие частые напоминания о Месси – тоже часть какой-то программы, но после матча с Польшей о нём уже не вспоминали.

Пока саудовцы – одни из лучших по поддержке на этом ЧМ. И дело не только в массовости

Уже на подходе к стадиону стало понятно, что Саудовская Аравия будет играть дома: толпы людей в зелёных футболках размахивали флагами, пели и танцевали. В киосках с бесплатными флажками остались только бело-красные.

Саудовцы стали вторыми после англичан, кто подготовил для команды небольшой перформанс: из зелёно-белых плашек они выложили на одном из секторов аббревиатуру SA и сердечко.

Болельщики Саудовской Аравии на игре с Польшей Фото: Michael Steele/Getty Images

Весь матч с Польшей они пели, свистели и переживали так, что даже спорили друг с другом: на соседней трибуне два саудовца о чём-то долго переговаривались на повышенных тонах, показывая на поле. Когда в ворота Польши судья поставил пенальти, трибуны взорвались, а потом затихли в нервном ожидании. Кто-то достал телефон и начал снимать, чтобы оставить тот самый момент в памяти телефона. Но видео пришлось удалять тут же: Щенсны дважды потащил.

Пыл саудовцев от этого не умерился – они стали ещё громче. Надежда была: футболисты их сборной давили, лупили по воротам со всей силы, но всё летело мимо. По игре они моментами превосходили польскую сборную, поэтому, когда Роберт Левандовски увеличил отрыв, стадион на время поник.

Однако в своей болельщицкой борьбе они шли до конца – когда на табло стадиона появились семь добавленных минут, трибуны одобрительно загудели: это был шанс! Команду гнали вперед, она себя сама гнала вперед, но ничего из этого не вышло. Теперь гнать вперёд они (вместе с катарцами) будут на игре с Мексикой. Именно от неё зависит выйдут саудовцы из группы или нет.