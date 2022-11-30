«У ФИФА не было вариантов, кроме бана России». Интервью с одним из топ-журналистов Италии

Танкреди Палмери — один из главных журналистов итальянского футбола. Например, он был в числе первых, кто написал о переходе Роналду в «Ювентус», и первым сообщил о смерти известного агенты Мино Райолы. А ещё он очень любит Россию. Мы пересеклись на одном из матчей чемпионата мира в Катаре и немного поговорили о Миранчуке, Кокорине и нашей стране.

— Твоё главное воспоминание о чемпионате мира в России?

— Фантастическая атмосфера, мне нравилось всё. Но главное — осознание того, что впервые весь мир хорошо увидел и понял, что Россия может быть гостеприимной для всего человечества. Это была настоящая встреча России со всем остальным миром. Да, отдельные люди путешествовали, но никогда не было такого количество людей из разных стран в России. Это было огромным достижением для российского общества. Молодые россияне увидели разнообразие культур. Я видел много раз, как поздней ночью на Красной площади люди играли в футбол, устраивали пикник. Это была настоящая победа вашей страны и всего мира.



— Чем чемпионат мира в Катаре отличается от чемпионата мира в России?

— Россия — это Россия. Она всегда существовала, но при этом не приветствовала мир по-настоящему. Катар — новинка, страна, созданная с нуля. Россия — это Достоевский, Менделеев и другие выдающиеся личности, это разнообразная культура, так что эти турниры нельзя даже сравнивать.

— В России ты полюбил морс. Почему?

— Я люблю ягодный сок, ха-ха. Когда впервые попробовал морс, был в шоке от вкуса. Особенно мне понравилось, что в Санкт-Петербурге всегда был круглосуточный магазин, где я мог купить себе морс! Божественный напиток. Всегда его себе покупаю, если путешествую по балтийским странам.

Танкреди Палмери Фото: Из личного архива журналиста

— Как тебе Миранчук в «Торино»?

— Намного лучше, чем в «Аталанте». Юрич играет не совсем так, как Гасперини. Миранчук получает больше возможностей в его системе, больше свободы, он может творить. Если в Бергамо Алексей был третьим или четвёртым на свою позицию, то в Турине он первый. Это был отличный выбор для него. Надеюсь, он продолжит играть так же, потому что, если будет спад, значит, он ошибся.

— «Торино» выкупит Миранчука летом?

— Это будет тяжело, потому что у них не так много денег. Но «Аталанте» тоже надо продавать. Если бы всё зависело только от игровой составляющей, то Миранчук точно стал бы полноценным игроком «Торино» следующим летом. Однако сейчас это не так очевидно, туринцам надо решить финансовые проблемы. Попытка трансфера точно будет.

— Кокорин покинул «Фиорентину»…

— Да, никто не знал, но он играл за них, ха-ха.



— У тебя есть объяснение, как переход Кокорина в «Фиорентину» случился?

— Тогда клуб продал Кьезу, Бернардески. Им нужно было приобрести игрока в атаку, и в «Фиорентине» сказали: «Окей, он дешёвый, давайте попробуем сыграть в авантюру». Могу сказать однозначно — Кокорин — один из худших трансферов в истории Серии А последних лет. Мне даже нечего сказать о нём и его игре, его никто не видел!

Александр Кокорин Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

— Массимо Каррера ещё может тренировать на высоком уровне?

— Он хороший специалист. Но в Москве он был сильнее. Его работа в «Бари» всех разочаровала. Массимо всегда был тенью Конте. Почему у него не получается после «Спартака» — это очень хороший вопрос, но я думаю, что он просто не смог перестроиться и принять, что в России он работал в Лиге чемпионов, а потом всего этого лишился.



— Твоё отношение к бану России со стороны ФИФА и УЕФА?

— Другого варианта не было. Я знаю, что игроки не имеют к этому отношения. Но национальная команда представляет страну, поэтому у ФИФА и УЕФА не было вариантов, всё справедливо. Вопрос включения Крыма был тяжёлой ситуацией, но Россию не исключили, потому что это можно было обсуждать. Нынешняя ситуация — совершенно другая, думаю, ты и сам это понимаешь. Я очень надеюсь, что всё прекратится, потому что люблю российский народ, люблю вашу культуру. Россия должна быть такой, как на ЧМ-2018.