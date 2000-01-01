Вытащит ли Месси Аргентину в плей-офф? Как Лео играл в важных матчах на чемпионатах мира

Вытащит ли Месси Аргентину в плей-офф? Как Лео играл в предыдущих важных матчах на ЧМ

Сегодня Аргентина во главе с Месси может покинуть ЧМ-2022. Вспоминаем, как Лео выступал в важнейших матчах команды на прошлых ЧМ.