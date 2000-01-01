Вытащит ли Месси Аргентину в плей-офф? Как Лео играл в предыдущих важных матчах на ЧМ
Сегодня Аргентина во главе с Месси может покинуть ЧМ-2022. Вспоминаем, как Лео выступал в важнейших матчах команды на прошлых ЧМ.
ЧМ-2010. Аргентина – Мексика – 3:1 (1/8 финала)
23-летний на тот момент Месси отдал голевой пас, который помог Аргентине одолеть всегда крепкую сборную Мексики.
Аргентина – Германия – 0:4 (четвертьфинал)
Однако в четвертьфинале подопечные Диего Марадоны ничего не смогли поделать с мощными немцами.
ЧМ-2014. Аргентина – Швейцария – 1:0 (д. в.) (1/8 финала)
Здесь 27-летний Месси также отметился голевым пасом. Для победы над Швейцарией пришлось основательно попотеть.
Аргентина – Бельгия – 1:0 (1/4 финала)
Результативными действиями Лионель не отметился, но уже само его присутствие на поле усложнило бельгийцам задачу.
Аргентина – Нидерланды – 0:0 (4:2 пен.) (полуфинал)
В этом матче Лео также не блистал, но главная цель – выход в финал – была достигнута.
Аргентина – Германия – 0:1 (финал)
Месси был близок к титулу, но гол Марио Гётце в дополнительное время оставил Аргентину с серебряными медалями.
ЧМ-2018. Аргентина – Нигерия – 2:1 (группа)
31-летний Лео сделал то, что обязан был сделать: забил гол, который помог Аргентине выйти в плей-офф.
Аргентина – Франция – 3:4 (1/8 финала)
Однако в 1/8 финала даже двух голевых пасов Лионеля не хватило для победы над Францией в самом ярком матче турнира.
Вытащит ли Месси Аргентину в плей-офф? Как Лео играл в важных матчах на чемпионатах мира
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