США не дали Ирану сотворить историю. Но с такой игрой им нечего делать в плей-офф ЧМ

Сборная Ирана покидает чемпионат мира. Команда Карлуша Кейруша в заключительном матче группового этапа уступила США и заняла третье место в группе.

За пару дней до матча вспыхнул скандал. Сборная США опубликовала в социальных сетях иранский флаг без герба Исламской Республики. Американцы объяснили это поддержкой иранских женщин, ведущих борьбу за права человека. Федерация футбола азиатской страны накатала жалобу в ФИФА с требованием забанить американскую сборную на 10 матчей. Естественно, никто на такие жёсткие меры не пошёл. Правда, позже американцы исправили «ошибку» с флагом.

Матч для обеих команд стал сродни плей-офф. Победитель точно получал путёвку в следующую стадию, а проигравшая команда могла бронировать билеты домой. Ничья лишила бы американцев шансов на 1/8 финала, а Ирану пришлось бы ждать окончания параллельного матча.

Первый тайм сложился для азиатской сборной неудачно. Футболисты Ирана сбились на примитивную тактику — грузили вперёд на Мехди Тареми и Сердара Азмуна, но те толком не могли зацепиться за мяч. В результате иранцы в основном оборонялись, а организовать нормальную контратаку им так и не удалось.

Американцы, в свою очередь, создали несколько моментов, хотя назвать их стопроцентными нельзя. Кристиан Пулишич пробил головой точно в руки голкипера, а Тимоти Веа после скидки партнёра запустил мяч с острого угла выше ворот. Роковой для Ирана оказалась 38-я минута. Американцы расчертили отличную атаку — Уэстон Маккенни выполнил классный заброс на Серджино Деста, тот головой сбросил на Пулишича, а Кристиан в касание спокойно переправил мяч в сетку.

Иран — США. Матч ЧМ-2022 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Правда, забил футболист «Челси» ценой травмы. В завершающей стадии он столкнулся с Алирезой Беиранвандом — вратарь Ирана попал ногой сопернику в область паха. Пулишича всё-таки поставили на ноги, хотя для этого потребовалось немало времени. Кристиан доиграл первый тайм, но на второй уже не вышел. Такая же участь постигла и Азмуна — тренерский штаб Ирана выпустил вместо него Самана Годдоса.

Именно этот футболист упустил реальный шанс сравнять счёт во втором тайме. Годдос бил из района 11-метровой отметки, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой. До перерыва футболисты Ирана ни разу не пробили по воротам соперника, поэтому во второй половине каждый удар можно было воспринимать как опасный момент.

На 82-й минуте иранцы снова были близки к голу, но Али Карими после флангового прострела не подстроился под мяч, который попал ему в бедро. Нанеси он акцентированный удар — далеко не факт, что Мэтт Тёрнер спас бы свою команду. Американцы в концовке заметно упростили игру и перешли на контратакующую модель.

Испанский судья Антонио Матеу Лаос накинул к основному времени девять минут, а иранцы едва не конвертировали один из стандартов в гол.

Мортеза Пуралиганджи после подачи головой пробил рядом со штангой. На последних минутах команда Кейруша регулярно навешивала в чужую штрафную площадь, и в одном из эпизодов мяч пролетел через вратаря и медленно катился в створ, после чего защитник американцев вынес его. Иранцы требовали назначить пенальти, однако арбитр оставил первоначальное решение в силе. Он посчитал, что падение Тареми состоялось без нарушения со стороны американского футболиста.

Сборная США всё-таки справилась с соперником и вышла в 1/8 финала, где сыграет с Нидерландами. А Ирану не хватило всего одного гола для того, чтобы оказаться на месте американцев. Ничья вывела бы азиатскую команду в плей-офф, ведь в параллельном матче Уэльс без вариантов проиграл англичанам. Ранее Иран никогда не играл в плей-офф и на этот раз упустил возможность изменить ситуацию в лучшую сторону.

А сборная США пока выглядит самой слабой сборной из числа тех, что уже попали в плей-офф чемпионата мира. Есть ощущение, что с такой игрой американской команде нечего делать в 1/8 финала.