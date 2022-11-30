Известны первые четыре участника плей-офф ЧМ-2022. Есть неожиданная пара!

Сегодня завершился 3-й тур группового этапа ЧМ-2022 в Катаре для команд из групп А и В. Определились четыре участника 1/8 финала.

Группы А и В: кто на каком месте закончил групповой этап

Сборная Нидерландов предсказуемо стала первой в группе А, набрав семь очков. Команда Луи ван Гала победила Сенегал и Катар (оба матча – по 2:0) и поделила очки с Эквадором (1:1). Второй командой, квалифицировавшейся в следующую стадию, стал Сенегал: это стало возможным благодаря победе над Эквадором (2:1), ведь именно в этой встрече решалась судьба второго места. Сенегал неожиданно переиграл Эквадор, которому нужна была лишь ничья (и который до этого разобрался с Катаром и едва не победил голландцев).

ЧМ-2022. Итоговая таблица группы А

Англия также логично вышла в плей-офф с первого места с семью очками. Британцы вынесли Иран (6:2) и Уэльс (3:0), а также сыграли вничью с США (0:0). Как и в группе А, судьба второго места решалась в очной встрече. Американцы с минимальным счётом одолели иранцев — 1:0 и вышли из группы. Турнир покинули Иран и Уэльс.

ЧМ-2022. Итоговая таблица группы B

Англия вышла на Сенегал, США сыграют с Нидерландами

Разгромная победа над Уэльсом оставила Англию лидером группы В. Это означало лишь одно – команда Гарета Саутгейта в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре встретится с Сенегалом, занявшим второе место в группе А. Таким образом Нидерланды – лидеры группы А – сыграют с США, занявшими второе место в группе В.

Радость игроков сборной Англии на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Завтра определятся ещё четыре команды 1/8 финала, так как групповой этап закончится для сборных из групп C и D.