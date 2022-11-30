Иранцы накинулись на судью за минуту до конца игры с США. Их несправедливо выкинули с ЧМ?

Тареми был уверен, что его завалили в штрафной. Но есть сомнения, что это так.

На чемпионате мира состоялся матч, который ещё до старта турнира наградили званием самого политического. У противостояния Ирана и США действительно прослеживается такой подтекст, но на поле настоящего огня явно не хватало. Бóльшую часть матча американцы владели преимуществом и заслуженно вели в счёте. А потом случился момент, который мог перевернуть всё с ног на голову.

За минуту до окончания добавленного времени (целых девять минут, между прочим) футболисты сборной Ирана создали, возможно, свой лучший момент в этом матче. После заброса из глубины последовала скидка в центр штрафной, где оказался нападающий Мехди Тареми. Последний был готов забивать, однако упал и смазал удар — мяч просочился через голкипера, но на пути в ворота был вынесен куда подальше защитником.

Сразу после падения Тареми иранцы накинулись на главного судью Антонио Матеу Лаоса с просьбой посмотреть повтор на предмет возможного нарушения и пенальти. На видео, показанном в эфире, видно, что американский защитник Кэмерон Картер-Викерс положил руку на плечо Тареми, но не стал (или не успел) акцентированно тянуть соперника на себя. Опытный испанский арбитр пришёл к выводу, что иранцу это и не было нужно, так что тот упал, как только почувствовал касание. Для пенальти этого мало.

Кэмерон Картер-Викерс положил руку на плечо Тареми в штрафной Фото: Кадр из трансляции

Но прав ли был Лаос? Наш эксперт, футбольный арбитр Игорь Федотов, считает, что испанец принял верное решение:



— Иранец очень хотел заработать пенальти. Начал рано падать, а надо было двигаться вперёд — может, тогда бы его дёрнули как следует. А тут лёгкое касание, усиления нет — просто рука на плече. В таком матче и на такой минуте момент должен быть железобетонным, так что вопросов к судье нет.

Так или иначе, Иран остался без пенальти, а заодно и без плей-офф чемпионата мира. В группе B команда заняла третье место и отстала от США на два очка. А ведь одного гола было достаточно, чтобы сотворить историю и выйти в 1/8 финала!