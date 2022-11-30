Крышесносный матч на ЧМ! Что стало с героями Уругвая и Ганы из 2010-го?

Сборные Уругвая и Ганы никогда не сталкивались до 2010 года. Ни на официальном уровне, ни на дружественном. Но при первой же встрече зажгли так, что все ахнули. Даже если вы не видели или не помните этот матч, то наверняка что-нибудь да слышали о нём. В топе мировых футбольных драм он занял одно из первых мест. Таких безумных развязок в истории мундиалей было немного.

Дата: 2 июля 2010 года.

Место: ЮАР, Йоханнесбург, стадион «Соккер Сити».

Стадия: 1/4 финала.

Краткое содержание

Ганцы повели в счёте на 45+2-й минуте после шального выстрела Салли Мунтари чуть ли не с 40 метров.

Диего Форлан после перерыва ответил не менее шедевральным голом — от левого угла штрафной под дальнюю «девять».

На второй добавленной к дополнительному времени минуте (фактически на 122-й!) Луис Суарес дважды вынес мяч из пустых ворот: коленом, а затем рукой. На ЧМ-1990 судья простил такую выходку великому Марадоне в игре с СССР. Португалец Бенкеренса наказал молодого Суареса по всей строгости — выгнал с поля и поставил пенальти. Ещё раз: на 122-й минуте четвертьфинала!

Асамоа Гьян с «точки» врезал в перекладину.

Послематчевые пенальти точнее исполнили уругвайцы — и с диким рёвом ворвались в полуфинал.

Как сложились судьбы героев и антигероев той эпичной истории? Новая встреча Уругвая с Ганой — прекрасный повод выяснить это.

Салли Мунтари

Тогда Сейчас

Тогда: 25 лет, полузащитник «Интера».

Один из самых талантливых и в то же время вздорных персонажей ганского футбола. Натуральный enfant terrible. Мунтари дважды выгоняли из сборной страны по дисциплинарным причинам: в 2004 году — с Олимпиады, а десятилетие спустя — с чемпионата мира. Во втором случае — с концами. Драка с членом делегации стоила Салли, по сути, пожизненного бана в сборной. В 29 лет он фактически закончил в национальной команде. Недавно Мунтари раскаялся в собственной выходке, но время-то не вернёшь.

Сейчас: 38 лет, свободный агент.

Последней серьёзной командой Мунтари был испанский «Депортиво». В начале 2022 года ветеран заключил на родине краткосрочный, на шесть месяцев, контракт с клубом «Аккра Хартс оф Оак». Летом договор истёк, завершение карьеры Салли пока не анонсировал.

Диего Форлан

Тогда Сейчас

Тогда: 31 год, нападающий «Атлетико».

ЧМ-2010 — высшая точка карьерной траектории Форлана. Титул лучшего бомбардира Диего разделил с Мюллером, Вильей и Снейдером, а «Золотой мяч» турнира забрал единолично.

Сейчас: 43 года, безработный тренер.

На исходе игровой карьеры прославленного голеадора потянуло на экзотику: Индия, Гонконг. Желание Форлана задержаться в привычном состоянии было так велико, что целый год после ухода из клуба «Китчи» он тянул с официальным объявлением о завершении выступлений. В тренерской жизни Диего пока всё не так ярко, как в игровой. Из родного «Пеньяроля» легенду убрали после 11 матчей. Во второлиговом «Атенас де Сан-Карлос» Форлан проработал полгода. И тут облом — отставка. Всё же не зря говорят: футболист и тренер — разные профессии.

Кевин-Принс Боатенг

Тогда Сейчас

Тогда: 23 года, полузащитник «Портсмута».

Незадолго до эпичной встречи Уругвая с Ганой на ЧМ-2010 случилось другое знаменательное событие. Впервые в истории родные братья вышли друг против друга на Кубке мира. Жером Боатенг — за Германию, Кевин-Принс — за Гану. Уроженцы Берлина, они оба могли представлять бундесманншафт. Кевин-Принс тоже прошёл через юношеские и молодёжную сборные Германии. На его судьбу радикально повлиял эпизод незадолго до мундиаля. В финальном матче Кубка Англии с «Челси» в середине мая Боатенг — умышленно или нечаянно — сломал капитана сборной Германии Баллака и заочно переругался с немецкими СМИ и игроками. В том же месяце Кевин-Принс получил ганский паспорт и отправился в ЮАР играть за родину предков. И обыграл немцев с Ганой — 1:0.

Сейчас: 35 лет, полузащитник «Герты».

Летом 2021-го Боатенг вернулся в «Герту», где и начинал карьеру. Но теперь получает крохи игрового времени — в лучшем случае пять-семь минут. Кажется, финиш близок.

Луис Суарес

Тогда Сейчас

Тогда: 23 года, нападающий «Аякса».

Суарес образца 2010 года — молодой, но уже жутко результативный легионер «Аякса». Волшебные времена в «Ливерпуле» и «Барселоне» — ещё впереди. В ЮАР Луис набрал более чем пристойные 3+2 по системе «гол+пас», но больше всего запомнился двойным сейвом на 120+2-й минуте матча с Ганой. Уходя с поля, Суарес плакал. А минут через 15 рыдала вся Гана.

Сейчас: 35 лет, нападающий уругвайского «Насьоналя», лучший бомбардир в истории сборной Уругвая (68 голов).

Выдающийся нападающий красиво и символично закольцевал свою футбольную историю: покорил Европу и вернулся туда, где начинал взрослую карьеру. Контракт с «Насьоналем» истекает через месяц. Но если Луис пожелает его продлить, клуб вряд ли станет возражать. Легенда!

Асамоа Гьян

Тогда Сейчас

Тогда: 24 года, нападающий «Ренна».

Одна из самых трагичных фигур ЧМ-2010 и конкретного четвертьфинала в Йоханнесбурге. Это он смазал тот самый пенальти на 120+2-й. И после такого потрясения не побоялся первым выйти к «точке» в послематчевой серии. Вторая попытка оказалась более удачной, хотя по итогу и бесполезной. Тем не менее сразу после чемпионата «Ренн» выгодно, за € 16 млн, продал Асамоа в английский «Сандерленд».

Сейчас: 37 лет, бизнесмен.

Гьян оказался очень разносторонним мужчиной. После завершения выступлений (а доигрывал он в Индии и Гане) Асамоа пытался переквалифицироваться в боксёрского промоутера, но Дона Кинга из него не вышло. Теперь он занимается авиаперевозками: открыл собственную транспортную компанию на родине и делает деньги.

Доминик Адийя

Тогда Сейчас

Тогда: 21 год, нападающий «Милана».

Даже болельщики «Милана», наверное, не вспомнят этого персонажа. Ничего удивительного: ганский форвард несколько лет принадлежал красно-чёрному гранду, но за первую команду так и не сыграл. Даже титулы чемпиона и лучшего бомбардира молодёжного ЧМ-2009 клубных тренеров не впечатлили. «Милан» ежегодно отдавал Адийю кому-нибудь в аренду. Если поначалу это была хотя бы Серия A, то потом дошло до киевского «Арсенала». Короче, не вышло из Доминика звезды. Но!

Это его удар должен был стать историческим для Ганы. Рука Луиса Суареса лишила Адийю лавров национального героя, а вратарь Муслера сделал одним из самых несчастных людей на планете тем вечером. Ведь именно он, Адийя, не забил последний пенальти африканцев. Дважды неудачник четвертьфинала.

Сейчас: 33 года, свободный агент.

«Милан» так и остался самой заметной строкой в резюме и вместе с тем недостижимой мечтой Адийи. Зато мир повидал. Дания, Италия, Сербия, Турция, Украина, Казахстан, Таиланд — вон сколько стран Доминик объездил. С 2021 года Адийя считается свободным агентом. Может, и закончил по-тихому — точно неизвестно.

Фернандо Муслера

Тогда Сейчас

Тогда: 24 года, вратарь «Лацио»

Статуэтку лучшего вратаря ЧМ-2010 забрал Икер Касильяс, но его уругвайский коллега заслуживал её как минимум не меньше. Благодаря Муслере Уругвай «всухую» выиграл свою группу (Франция финишировала последней!), а после выжил в матче-триллере с Ганой. Двумя сейвами подряд в серии пенальти Фернандо втащил «Ла Селесте» в полуфинал.

Сейчас: 36 лет, вратарь «Галатасарая».

Последние 11 лет Муслера сторожит ворота «Галатасарая» и, кажется, абсолютно счастлив. В Турции уругваец собрал 12 трофеев, включая полдесятка чемпионских и, если бы не тяжёлая травма, наверняка остался бы первым номером в сборной. Пока Муслера восстанавливался после разрыва «крестов», в уругвайской рамке закрепился 29-летний Серхио Рочет из «Насьоналя». Но Фернандо тоже с командой, в Катаре, и в любой момент готов вернуться на первый план. Ждём серии пенальти? Но для начала Уругваю надо прорваться в плей-офф.

Себастьян Абреу

Тогда Сейчас

Тогда: 35 лет, нападающий «Ботафого»

Абреу — уникальный. Чем? А вы откройте его профиль на любом справочном ресурсе и проскролльте список клубов. 32 команды из 11 стран! Один из самых — если не самый — непоседливых путешественников мирового футбола. А в четвертьфинале с Ганой Себастьян в полной мере оправдал прозвище El Loco («Сумасшедший»). Решающий пенальти он забил издевательской «паненкой» по центру ворот.

Сейчас: 46 лет, тренер «Пайсанду».

Среди уругвайцев полно футбольных «долгожителей», но большинству из них далеко до Абреу. Человек до 45 лет играл в профи! Руководящая практика у него тоже началась многообещающе: поработал в Боливии, потренировал любителей в Уругвае и заключил предварительный контракт с перуанским «Универсидадом». И всё это в один год! Говорю же — уникум.