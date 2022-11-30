Аресты протестующих и удары по лицу. Что из матча Ирана и США на ЧМ не показали по ТВ

Когда во время жеребьёвки Иран и США попали в одну группу, новость быстро вышла за пределы спортивного мира: страны разорвали дипломатические отношения много лет назад, считаются большими врагами, а ещё очень давно не встречались на поле.

Но вместо политических историй между двумя заклятыми врагами мы увидели, как свои борются со своими же.

Громкость. Иранцы не давали американцам даже немного показать голос

Это был ад: как будто мы на матч перенеслись с чемпионата мира — 2022 на чемпионат мира — 2010. Иранские дуделки в первом тайме не переставали греметь ни на минуту – если с какой-то стороны становилось тише, то с другой тут же становилось громче. Звук распределялся по трибунам настолько неравномерно, что создавалось ощущение пространственного звучания, из-за чего голова начала гудеть под стать дудкам уже минут через десять после начала матча.

«Людям просто нравится – вот они и дуют! – с улыбкой сказал Саид из Ирана. – Хочется создать атмосферу, чтобы чувствовался накал».

И он действительно ощущался: стадион гудел, из-за чего атмосфера было схожа с той, что была на матче Аргентины и Мексики. Но только тут было скорее тревожно из-за постоянного гула и криков – чувствовалось, что на трибунах есть напряжение, соответствующее и вывеске матча, и его значимости для обеих команд – шла борьба за выход в плей-офф.

Иранцы при этом вчистую перекрикивали американцев – болельщиков сборной США из-за стоящего галдежа вообще почти не было слышно, и это признавали даже сами иранцы. «Очень шумно, но надо ещё больше, чтобы сборная слышала только нас!» – командовал один из самых активных на трибуне за воротами.

И сборная наверняка слышала – только вот помогало ей это не очень. Иран только к концу матча оживился настолько, что про команду можно было сказать – да, эти парни вышли биться за выход в плей-офф. Остальное же время американцы были увереннее и собраннее.

Человечность. Иранцы фотографировались с американцами, а футболисты сборной США утешали игроков Ирана

На трибунах в этом матче было громко, но на этом всё: американцы и иранцы сидели рядом, болели каждый за своих и явно даже и не задумывались о политике. Флаги, протесты, санкции, многолетняя вражда – всё это явно осталось за пределами стадиона «Эль-Тумама».

«Есть политика, а есть люди, – говорит иранец, показывая свои фото с американскими болельщиками. – Мы ничего не имеем против американцев. Это у политиков есть какие-то проблемы, но не у нас. Мы все люди, мы уважаем друг друга. Вот, например, мы с американцами на ЧМ в России».

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

«А вот – уже здесь в фан-зоне, – продолжил он. – Никаких проблем нет».

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Болельщики фотографировались друг с другом и здесь – как будто показывая, что человечность сильнее политики.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Ходили с двумя флагами.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

И даже в одиночку умудрялись показать сразу два полотна. Этот болельщик и вовсе вырос в Иране, а сейчас живёт в США.

Человечность сегодня проявили и футболисты: после финального свистка игроки сборной США отвлеклись от празднований выхода в плей-офф и пошли утешать футболистов сборной Ирана. К Саиду Эззатоллахи подошли человека четыре, пока он, согнувшись, сидел на поле. А Энтони Робинсон утешал Маджида Хоссейни.

Робинсон утешает Хоссейни Фото: Mohammed Dabbous/Anadolu Agency via Getty Images

Тим Рим – Рамина Резаяна.

Реам утешает Резаяна Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Политика. Конфликт между своими же и присланные болельщики из Ирана

Вместо каких-то стычек с американцами, которые, учитывая взаимоотношения стран могли случиться с большей долей вероятности, столкновения на политической почве произошли между самими иранцами. Для многих из них этот турнир был способом донесения до мирового сообщества ситуации в Иране с протестами и борьбой за свободу, женщин и жизнь: на каждом матче иранской сборной появлялись протестные флаг и освистывался гимн, который является символом нынешнего правящего режим. Болельщики массово приходили в футболках с протестными надписями и приносили с собой флаги, где вместо исламского символа посередине был слоган движения.

Во время первого матча вопросов не было, а вот уже во втором начались проблемы – у мужчины отобрали подобный флаг, заявив, что находиться с ним на трибунах он не имеет права.

В этот раз у одного из мужчин футболку с такой же надписью забрали прямо на входе – и это несмотря на тот факт, что она была под другой футболкой.

«Это уже мой третий матч, и если раньше футболку просто фотографировали, отправляли кому-то, а потом пропускали, то сейчас сразу же попросили её снять, – рассказал иранец. – В этом матче всё было так странно. Почему я не мог быть в своей футболке? У кого вообще есть право проверять, что у меня надето под моей футболкой? В итоге нас попросили оставить её в камере хранения».

Кому-то футболки пронести всё же удалось, но стоило это удара по лицу – да, просто за надпись на груди.



«Перед матчем один из иранцев ударил мою жену, – рассказал болельщик. – Полиция не сделала с этим ничего: нам сказали, что мы сами провоцируем людей, надевая такие футболки».

Уже после игры ко входу на один из секторов с криком прибежали девушки в футболках Women. Life. Freedom c криками «Позвоните в полицию!». Они забежали за ворота, где их под свою охрану взяли стюарды. Из-за чего всё это произошло было неясно: в толпе говорили о разном, но очевидно было одно – проправительственные болельщики погнали протестующих.

«Я не верил своим глазам: полиция пришла с электрошокерами! – рассказал болельщик, который был в собравшийся в толпе в это время. – К футбольным болельщикам. Разгонять их. Как же это было странно! Это же футбольный стадион. Это то, что недопустимо на чемпионате мира».

«Провокаторы – представители иранского режима, – продолжила его жена. – На первом матче ничего подобного не было, на втором уже началось. Это рабы правительства, и здесь они на особом задании – напугать нас, чтобы мы замолчали. Их специально сюда для этого и привезли».

После игры иранцев, которые как-то демонстрировали протестные настроения, задерживали. Так, одна девушка пыталась узнать, почему под раздачу попали её брат и молодой человек, а в итоге попалась сама – и это несмотря на то, что она ни на кого не кидалась и не демонстрировала ни флаг, ни футболку с протестным слоганом. Её отвели в какое-то помещение на стадионе, из которого спустя какое-то время вывели и отвели уже в другое – соседнее.

Иранцы приехали на этот чемпионат мира в том числе для того, чтобы показать миру, что происходит в их стране. Правительство, по сообщениям местных СМИ, пыталось надавить на ФИФА, чтобы остановить протесты – именно поэтому у иранцев начали забирать флаги, а на входе стюарды стали отбирать футболки. Наверняка, история с болельщиками, которых привезли на стадион и раздали символику Ирана, чтобы те затмили выступающих против Исламского режима, тоже появилась не просто так – уж очень всё укладывается в протестную повестку. Одно ясно точно: об Иране на этом чемпионате мира говорили часто. А после этого вечера будут ещё больше.