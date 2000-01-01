Не только Мбаппе. Какие игроки делают Францию такой сильной

Бенжамен Павар — защитник

Павар хорош не только в защите, но и здорово умеет подключаться к атаке. Соперники «Баварии» и сборной Франции не раз убеждались в этом. Помните его пушку в ворота Аргентины на ЧМ-2018 в России?