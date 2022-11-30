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Австралия — Дания, Тунис — Франция, текстовая онлайн-трансляция матчей ЧМ-2022, 30 ноября, где смотреть

Кто вместе с Францией? Призёры Евро рискуют пролететь мимо плей-офф ЧМ-2022! LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Призёры Евро рискуют пролететь мимо плей-офф ЧМ
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В группе D назревает громкая сенсация.

Привет, друзья! На чемпионате мира 2022 года в Катаре завершается групповой турнир. Сегодня, 30 ноября, последний тур пройдёт в квартетах C и D. В первом временном слоте (18:00 мск) — матчи Австралия — Дания и Франция — Тунис.

Один участник плей-офф в этой четвёрке определился досрочно: чемпионы мира подтвердили свой статус. На вторую путёвку в 1/8 финала — три претендента. Завершись групповая стадия прямо сейчас, в плей-офф вышла бы Австралия. На деле же 38-му номеру рейтинга ФИФА ещё нужно выстоять под натиском датчан. Ничьей для исторического прорыва австралийцам должно хватить. Если, конечно, Тунис не грохнет французов. Для максимального удобства пользователей «Чемпионат» объединил два параллельных матча в одну трансляцию. Так что не переключайтесь.

Кто заберёт вторую путевку в плей-офф ЧМ-2022 в группе D? Опрос
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Прикидываете, кому что нужно в последнем туре? А мы за вас уже всё посчитали. Тут полные расклады по матчам среды.

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Кто заберёт вторую путевку в плей-офф ЧМ-2022 в группе D? Опрос

Так кто же составит Франции компанию в плей-офф? Голосуем!

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