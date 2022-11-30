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Польша — Аргентина, Саудовская Аравия — Мексика, текстовая онлайн трансляция матчей ЧМ-2022, 30 ноября, где смотреть

Левандовски отправит Месси домой? Кульминация группового турнира на ЧМ-2022! LIVE
Павел Прохоров Михаил Рождественский
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Левандовски отправит Месси домой?
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Взрывоопасный расклад в группе C!

Приветствуем вас! В среду, 30 ноября, на ЧМ-2022 финиширует групповой турнир в четвёрке под буквой C. Ситуация в квартете запутанная: все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Лидеры группы — команды Аргентины и Польши — встретятся между собой. И это шанс для Саудовской Аравии с Мексикой запрыгнуть-таки в проходную двойку, ведущую в 1/8 финала — ведь кто-то из фаворитов гарантированно потеряет очки. В этой компании разные варианты возможны, вплоть до катастрофического для Месси! Ещё одно поражение может поставить крест на мечтах Лео о Кубке мира.

Уследить за всеми событиями параллельных матчей среды вам поможет наша онлайн-трансляция. Игры стартуют в 22:00 мск — ни в коем случае не пропустите!

Выйдет ли Месси в плей-офф? Опрос
Live Олег Лысенко

Выйдет ли Месси в плей-офф? Опрос

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