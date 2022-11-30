Похоже, Роналду определился с новым клубом. Криштиану выбрал лучший вариант из возможных

Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский «Аль-Насср». По данным Marca, форвард подпишет контракт на 2,5 года и будет получать € 200 млн за сезон (в эту сумму включены зарплата в команде и рекламные доходы).

Ни один из европейских клубов не сделал Криштиану предложение, сопоставимое по сумме с контрактом «Аль-Нассра». Да и в целом топ-команды Лиги чемпионов потеряли интерес к португальцу ещё прошлым летом. После скандального отчисления из «Манчестер Юнайтед» по ходу чемпионата мира в Катаре вероятность перехода в условную «Баварию», «ПСЖ» или «Реал» стала почти нулевой.

Крупных предложений из МЛС португалец тоже не получил. Американская лига из-за действующего потолка зарплат не может сорить деньгами на уровне арабов. Криштиану принял единственно верное решение и выбрал лучший вариант из возможных в сложившихся обстоятельствах. В ЛЧ не нашлось клубов, готовых удовлетворить его амбиции. Поэтому на первый план выходит материальный фактор. Денег много не бывает. В Эр-Рияде готовы платить ему в разы больше всех остальных. Какой смысл отказываться?

Криштиану Роналду в АПЛ Фото: Stu Forster/Getty Images

Саудовцы уверены, что переход Роналду в «Аль-Насср» поспособствует популяризации футбола в стране и за её пределами. Иначе и быть не может. Криштиану точно привлечёт повышенное внимание к чемпионату этой страны. Звёзд такого масштаба в Саудовскую Аравию ещё не переманивали.

Конечно, Криштиану будет выступать в турнире очень низкого уровня по сравнению с ЛЧ, АПЛ или любой другой топ-лигой Европы. Но в Саудовской Аравии не всё так плохо с именитыми личностями.

Главным тренером «Аль-Нассра» является француз Руди Гарсия, ранее возглавлявший «Лион», «Марсель», «Рому» и «Лилль». За команду выступают экс-полузащитник «Баварии» Луис Густаво, бывший вратарь «Арсенала» и «Наполи» Давид Оспина, немало поигравший за «Вильярреал» защитник Альваро Гонсалес. Это футболисты в возрасте далеко за 30, но с приличным опытом игры в лучших лигах Европы.

Давид Оспина Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

Не всё так плохо у «Аль-Нассра» и с более молодыми исполнителями на пике карьеры, которые приехали в Саудовскую Аравию вовсе не доигрывать. Самыми дорогими футболистами команды являются бразильский атакующий полузащитник Андерсон Талиска (28 лет, € 13 млн на Transfermarkt), аргентинский вингер Гонсало Мартинес (29 лет, € 10 млн), ивуарийский защитник Гислейн Конан (26 лет, € 7 млн), камерунский форвард Венсан Абубакар (30 лет, € 5 млн), узбекский хавбек Джалолиддин Машарипов (29 лет, € 3 млн).

Бóльшую часть заявки «Аль-Нассра» занимают местные игроки, которые формируют костяк сборной Саудовской Аравии. Некоторые из них недавно приложили руку к громкой сенсации на чемпионате мира в Катаре, обыграв Аргентину (2:1). Наваф Аль-Акиди, Султан Аль-Ганам, Абдулелах Аль-Амри, Абдулла Маду, Сами Аль-Наджи и Али Аль-Хассан могут многому научиться у Криштиану, чтобы в будущем сотворить не одну сенсацию уровня матча с Аргентиной.

После восьми туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Насср» занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Лидирует «Аль-Шабаб» (22 очка), за который играют небезызвестные в Европе аргентинец Эвер Банега и поляк Гжегож Крыховяк. Не стоит сбрасывать со счётов и пока что четвёртый «Аль-Хиляль» (17 очков). Этот клуб тоже хотел подписать Роналду ещё в сентябре. В его составе есть экс-игрок «Манчестер Юнайтед» нигерийский форвард Одион Игало, защитник сборной Колумбии Густаво Куэльяр, полузащитник национальной команды Перу Андре Каррильо, ярко выступавший за «Порту» малийский форвард Мусса Марега.

Далеко не факт, что «Аль-Насср» с приходом Роналду будет уничтожать всех соперников. Лига в Саудовской Аравии достаточно ровная, разгромный счёт можно увидеть не так уж часто. Совсем прохлаждаться у Криштиану точно не получится. В первую очередь португалец поедет зарабатывать деньги, но у него есть и другая миссия. Роналду призван поднять уровень футбола в огромном регионе, что потребует от него немалых усилий. В Европе Криштиану уже давно всем всё доказал. Настало время проявить себя на новом месте.