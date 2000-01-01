Лучшие игроки Испании на ЧМ-2022
У испанцев подросло талантливое поколение игроков. Они способны повторить достижения своих предшественников.
Ферран Торрес — нападающий
22-летний форвард, год назад перебравшийся из «Манчестер Сити» в «Барселону», уже успел отметиться дублем на ЧМ. Он принял активное участие в разгроме Коста-Рики (7:0), в том числе реализовав пенальти.
Даниэль Ольмо — полузащитник
Игрок с нетипичной для испанца внешностью и нетипичной же карьерой: «Динамо» Загреб, «РБ Лейпциг». 24-летний Ольмо может сыграть как атакующего полузащитника, так и вингера.
Педри — полузащитник
Продолжатель традиций Хави и Иньесты. 20-летний хавбек способен на долгие годы стать лицом «Барселоны» и сборной Испании.
Гави — полузащитник
18-летний игрок «Барсы» выполняет примерно те же функции, что и Педри. Гави также обещает стать суперзвездой в ближайшем будущем.
Жорди Альба — защитник
Ветеран, чей опыт чемпионского Евро-2012 весьма полезен обновлённой сборной Испании. То, что 33-летнему Альбе по-прежнему доверяют действовать на левой бровке, говорит о многом.
Унай Симон — вратарь
Спокойная манера игры этого вратаря «Атлетика» — именно то, что и требуется на последнем рубеже.
Наследники чемпионов. С кем сборная Испании намерена выиграть ЧМ-2022
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