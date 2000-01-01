Наследники чемпионов. С кем сборная Испании намерена выиграть ЧМ-2022

Ферран Торрес — нападающий

22-летний форвард, год назад перебравшийся из «Манчестер Сити» в «Барселону», уже успел отметиться дублем на ЧМ. Он принял активное участие в разгроме Коста-Рики (7:0), в том числе реализовав пенальти.