Глупейшая ситуация на ЧМ-2022. Германию наказали по абсолютно ничтожному поводу

Сборные Германии и Сенегала несут финансовые потери на чемпионате мира в Катаре. Обе национальные команды попали в курьёзную ситуацию, и ФИФА сразу же их наказала. Рассказываем, что произошло.

Германия и Сенегал нарушили одинаковый пункт регламента ФИФА

Перед матчем с Испанией главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик пришёл на пресс-конференцию один. По правилам ФИФА, национальная команда должна предоставить для интервью, помимо главного тренера, одного из игроков. Но немцы посчитали, что эта ненужная поездка на пресс-конференцию сыграет им во вред. Для каждой страны пресс-конференция проходит в столице Катара Дохе, до которой представителям сборной Германии добираться дольше всего – 105 километров в одну сторону.

Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции Фото: Christopher Lee/Getty Images

Как сообщает Kicker, сборная Германии предложила провести пресс-конференцию в их тренировочном лагере или в медиаотеле, но ФИФА отклонила это предложение. «Я пришёл один, потому что мы не хотели, чтобы игрок провёл три часа в дороге. 26 игроков важны, и каждый должен сосредоточиться на игре. Я настроен оптимистично», — объяснил отсутствие игрока Ханс-Дитер Флик.

Перед матчем с Японией компанию главному тренеру сборной Германии составил Йозуа Киммих, но это произошло, так как накануне вечером команда осталась в Дохе и большое путешествие по Катару им не потребовалось. Дисциплинарная комиссия ФИФА уже расследовала нарушение статьи 44 регламента чемпионата мира и наказала немецкую сборную на € 10,1 тыс.

Похоже, аналогичный штраф грозит Сенегалу. Перед матчем с Катаром на пресс-конференцию пришли главный тренер Алиу Сиссе и звезда команды Калиду Кулибали, но накануне игры с Эквадором на интервью явился только тренер, который отвечал на вопросы журналистов около 40 минут.

ФИФА подтвердила это и открыла разбирательство против Сенегальской футбольной ассоциации и нарушений, связанных с пресс-конференцией. «Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против Сенегальской федерации футбола в связи с возможными нарушениями статьи 44 Регламента чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре, статьи 2.7.2 Регламента о СМИ и маркетинге и статьи 8.5.3», — говорится в заявлении ФИФА.

В России тоже штрафуют за это. Но не так жёстко

В Российской Премьер-Лиге тоже есть пункт об обязательном приходе игроков на интервью. «Сотрудник подразделения по связям с общественностью Клуба обязан обеспечить участие 3 (трёх) игроков Клуба в интервью для основного вещателя в специально отгороженной Зоне для работы основного вещателя в Микст-зоне после окончания Матча», – гласит пункт 8.17 статьи 8 об организации трансляции матча.

В сентябре регламент нарушил «Зенит». Игроки сине-бело-голубых не в полном составе прошли через микст-зону после матча с «Динамо», за что клуб был оштрафован на 50 тысяч рублей. «Штраф носит прогрессивный характер: за первое нарушение — 50 тысяч. Дальше — 100 [тысяч], каждое следующее — 200 [тысяч]», – заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

Интересно, продолжит ли сборная Германии и дальше нарушать этот пункт регламента или будет жертвовать игроками? В таком случае какому-то немецкому футболисту нужно будет преодолеть 210 ненужных километров.