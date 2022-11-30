«Постоянно ездит по аутсайдерам». Почему легенда ЧМ так и не заиграл в топ-клубах Европы

Очоа всегда разрывал на чемпионатах мира и был в списке на «Золотой мяч». Но не стал основным даже в «Малаге».

За два матча Мексика выбила всего 1,02 xG — меньше у чужих ворот создала только Коста-Рика (0,13 xG). Но если четвертьфиналисты ЧМ-2014 хотя бы оформили один гол, который принёс победу над Японией, то у Мексики до сих пор 0 забитых мячей. Все надежды на плей-офф, по сути, удержал Гильермо Очоа, вытащивший одиннадцатиметровый от Роберта Левандовского в 1-м туре. Аргентина взломала вратаря лишь благодаря дальнему удару Месси. Если Мексика всё-таки покинет турнир, то вопросы будут к кому угодно, но только не к Очоа.

На ЧМ сейчас три голкипера, которые отразили пенальти — это Войцех Щенсны, Тибо Куртуа и, собственно, Очоа. Первый играет за «Ювентус», второй зажигает в «Реале», а Очоа, выступающий в мексиканской «Америке», никогда не поднимался выше «Малаги» и «Гранады». Как так вышло?

Очоа был в списке на «Золотой мяч»

У вратаря сборной Мексики максимально странная клубная карьера — слишком силён контраст между дико яркими выступлениями на ЧМ и тихим пребыванием в условных «Аяччо» и «Стандарде». А ведь впервые Очоа попал в поле зрения топ-клубов ещё в 2007-м. Тогда мексиканцы скатались на Кубок Америки и взяли бронзовые медали. Причём Очоа делил место в основе с Освальдо Санчесом. Молодой вратарь пропустил всего один гол в трёх матчах — участвовал в том числе в победных встречах с Бразилией (2:0) и Уругваем (3:1).

Гильермо Очоа Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Также в 2006 и 2007 годах Очоа был признан лучшим голкипером чемпионата Мексики и в конце года попал в список номинантов на «Золотой мяч». Парень не набрал ни одного голоса, однако без баллов тогда остались также Рауль, Пол Скоулз, Фернандо Торрес и многие другие. Зато Очоа попал на обложку симулятора FIFA 08.

«МЮ» тогда как раз искал молодого вратаря (Эдвину ван дер Сару было уже 37 лет), Очоа даже провёл предварительные переговоры с клубом, но Алекс Фергюсон так и не согласовал трансфер. Также вратарём «Америки» интересовались «Арсенал», «Эвертон» и «Атлетико».

Допинг и «Малага»

На ЧМ-2010 Очоа уступил место в основе сборной 37-летнему Оскару Пересу из «Чьяпаса», мексиканцы вылетели в 1/8 финала (традиция для «ацтеков»), но уже через год Гильермо получил предложение от «ПСЖ». Всё испортила история с допингом — летом 2011-го у Очоа и ещё нескольких мексиканских игроков нашли запрещённый кленбутерол. В Париже быстро свернули переговоры, хотя футболисты доказали свою невиновность — препарат каким-то образом попал в съеденное за ужином мясо. В итоге у Очоа остался только вариант с «Аяччо».

Мексиканец провёл в Лиге 1 три года — болельщики «Аяччо» признавали его лучшим игроком команды в двух сезонах подряд (2011/2012 и 2012/2013). Очоа много пропускал, но примерно столько же и спасал. К тому времени уже сформировался узнаваемый портрет Гильермо: вратарь с отличными рефлексами и акробатикой, но с проблемами на выходах. Также Очоа часто пропускал издали — стандартная тема для голкипера с ростом 185 см.

Тем не менее трёх сезонов в «Аяччо» хватило для того, чтобы перед ЧМ-2014 выбить из старта сборной Мексики Хосе Корону. Дальше вы знаете — после победы над Камеруном (1:0) мексиканцы сыграли 0:0 с Бразилией, а главным героем встречи стал Очоа, спасший команду после восьми ударов в створ. Затем была победа над Хорватией (3:1) и обидное поражение в 1/8 финала от Нидерландов (1:2).

Гильермо Очоа вратарь сборной Мексики «Я отлично выступил на чемпионате мира в Бразилии. Со мной общались спортивные директора нескольких клубов, были конкретные предложения. Но когда дело доходило до переговоров, отсутствие европейского паспорта закрывало мне двери в хорошие клубы. Иронично, но я получил европейский паспорт, когда вернулся в Мексику. Сдал все экзамены и выполнил все необходимые требования. Однако начал весь процесс в очень сложное время, и это повлияло на переговоры».

Но Очоа всё же зацепился за отличный шанс — испанская «Малага» играла в Ла Лиге и искала замену ушедшему в «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро. Контракт с недавним четвертьфиналистом Лиги чемпионов показался Гильермо выгодной сделкой. Но именно в 2014-м владелец «Малаги» Абдулла Бен Насер Аль-Тани потерял интерес к клубу и резко сократил финансирование.

По идее, мог сработать сценарий «Аяччо» — Очоа тащил бы слабую команду, вагонами генерируя сейвы. Но в результате Очоа два сезона просидел на скамейке — основным в «Малаге» стал Карлос Камени. На один год мексиканец отпросился в аренду в «Гранаду», а потом подписал контракт с бельгийским «Стандардом». Хотя в это время Кейлор Навас, другой вратарь, разорвавший на ЧМ-2014, уже шёл за третьей Лигой чемпионов в «Реале».

Гильермо Очоа в «Стандарде» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Очоа даже критиковали за решение переехать в Бельгию. Бывший форвард сборной Мексики Карлос Эрмосильо говорил: «Он постоянно ездит по аутсайдерам, но последнее решение Очоа — катастрофа. Бельгия — это холодное место, там много дождей, и футболисты тоже очень холодные. Они не будут ничем помогать». Возможно, Эрмосильо просто вспомнил свой неудачный опыт — он сам приезжал в «Стандард» в сезоне-1989/1990, но быстро уехал обратно в Мексику.

«Думаю, что у меня была хорошая карьера»

В Бельгии Очоа был основным вратарём и играл за «Стандард» в еврокубках (болельщики «Краснодара» видели Гильермо в деле на групповом этапе Лиги Европы — 2018/2019). На ЧМ-2018 Мексика вновь дошла до 1/8 финала, а Очоа оформил 25 сейвов — лучший результат турнира. Столько же раз ворота спасал Тибо Куртуа, но бельгиец провёл на три встречи больше.

В 2019-м Очоа вернулся в «Америку», так и не поиграв в больших европейских клубах. Короткие турниры стали его визитной карточкой, но на дистанции не хватало стабильности — он выдерживал расстрелы от «ПСЖ» в Лиге 1, но потом пропускал четыре от «Осера». Бетонировал ворота «Гранады» против «Барселоны», а затем вынимал пятёрку от «Лас-Пальмаса».

Из-за отсутствия полноценной вратарской школы и небольшого роста Очоа всегда был классическим шот-стоппером. Это категория голкиперов, которые прекрасно играют на ленточке, но обладают средними навыками в других компонентах. Идеальный пример — Давид де Хеа, рефлексы которого впечатляют болельщиков «МЮ», но не впечатляют Луиса Энрике. К тому же Очоа всегда зависел от куража.

«Мексиканские вратари никогда не играли в Европе. Это был прыжок в неизвестность. Я счастлив, потому что прожил это. Я мечтал об этом. И стремился к этому. Играл в лучших лигах, против лучших игроков. Проводил крутые матчи. Думаю, у меня получилась хорошая карьера», — рассказывал Очоа в одном из интервью.

Впрочем, это тоже путь — раз в четыре года вылезать на большие экраны, чтобы творить чудеса.