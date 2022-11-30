Редчайший случай на чемпионате мира! Почему у Франции отняли гол после финального свистка?

Группа D неожиданно зажгла на чемпионате мира! В плей-офф многие ждали Францию и Данию, но в последнем туре случилась сенсация. Французы, которые, справедливости ради, забронировали место в 1/8 финала заранее, проиграли Тунису, а Австралия одолела Данию и финишировала второй.

Но многие упустили интересный момент в матче Франции. Ведь французы сравняли счёт на последних секундах. А потом что-то пошло не так.

Итак, Антуан Гризманн сравнял счёт перед самым окончанием добавленного времени. Казалось, что матч закончится ничьей, а судья этот результат и вовсе зафиксировал. Новозеландец Мэттью Конгер дал финальный свисток, но с ним связались арбитры VAR. Оказалось, что Гризманн перед голом находился в офсайде, но судьи этого изначально не заметили, потому что мяч отлетел к нападающему Франции от защитника.

В итоге Конгера позвали к монитору, он убедился, что был офсайд, и отменил гол французов. И даже продолжил игру, которую совсем недавно закончил финальным свистком! Футболисты развели мяч с центра поля и отыграли ещё несколько секунд — лишь после этого матч завершился окончательно.

Фото: Скрин трансляции

Но как вообще возможно, чтобы результат матча изменился после финального свистка? Разобрались в этом редчайшем случае с футбольным арбитром Игорем Федотовым:

— Офсайд у Гризманна был чистый. Помощник разобрался, увидел, что защитник коснулся мяча, а Гризманн этим воспользовался. Защитник Туниса не контролировал мяч. По новым рекомендациям, если нет контроля мяча (когда одним касанием принимает мяч, а вторым — либо бьёт, либо пытается ударить по нему), это считается офсайдом. Тут контроля мяча не было. Гризманн воспользовался моментом, поэтому гол отменили правильно.

Как так вышло, что решение поменяли после окончания матча? Пока команды на поле, они могут делать что хотят. Финальный свисток — это не финальный свисток. Можно завершить игру, но не показывать на центр, что было взятие ворот. Тут вопросов к судьям нет.